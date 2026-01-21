Buget 2026: Primele consultări la Guvern pe tema bugetelor locale

La sediul Guvernului a avut loc, miercuri, prima şedinţă a Grupului de lucru la nivelul coaliţiei de guvernare pentru stabilirea sistemului de defalcare şi de echilibrare a impozitului pe venit şi a taxei pe valoare adăugată alocate autorităţilor administraţiei publice locale, un demers esenţial în procesul de elaborare a bugetului de stat pentru anul 2026.

La reuniune a participat şi prim‑ministrul Ilie Bolojan, alături de viceprim‑ministrul Tánczos Barna, care a condus lucrările în calitate de coordonator al grupului. Au fost prezenţi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, precum şi ai formaţiunilor politice din coaliţie, provenind de la toate nivelurile administrativ‑teritoriale – consilii judeţene, municipii, oraşe şi comune, se arată într-un comunicat transmis de executiv.

Potrivit viceprim‑ministrului Tánczos Barna, primul obiectiv al întâlnirii a fost centralizarea punctelor de vedere de la nivel politic privind necesarul de finanţare la nivel local şi cotele de repartizare a impozitului pe venit şi a TVA.

„În urma discuțiilor, s-a conturat o susținere pentru păstrarea integrală a impozitului pe venit ca sursă de finanțare a administrației publice locale, fiind, în același timp, reiterată nevoia de echilibru în ceea ce privește reducerea treptată a presiunii asupra bugetului național a sistemului de echilibrare din taxa pe valoarea adăugată”, a declarat Barna.

Barna a precizat că Ministerul Finanţelor va realiza simulări pe baza mai multor scenarii, urmând ca, pe baza acestor analize, să fie iniţiat un dialog cu structurile asociative ale autorităţilor publice locale.

„Obiectivul Guvernului este construirea unui buget echilibrat, care să susţină dezvoltarea comunităţilor locale, în paralel cu consolidarea fiscal‑bugetară şi continuarea eforturilor de reducere a deficitului bugetar”, a spus oficialul la finalul reuniunii.

Indicatorii care vor sta la baza bugetului

Guvernul României se află în plin proces de elaborare a bugetului de stat pentru anul 2026, în contextul în care administraţia publică se confruntă cu provocări fiscale semnificative după un deficit bugetar ridicat în anii anteriori şi cu presiuni de ajustare fiscală pentru restabilirea sustenabilităţii finanţelor publice.

Datele prezentate de ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, indică faptul că bugetul pe 2026 va fi construit pe premise care includ un deficit bugetar estimat spre 6% din produsul intern brut (PIB), o creştere economică de circa 1% şi un PIB proiectat la aproximativ 2.045 de miliarde de lei. Aceste elemente reflectă efortul Guvernului de a tempera deficitul în linie cu angajamentele fiscale şi cu cerinţele legislative interne, dar şi cu recomandările instituţiilor internaţionale, pe fondul unei execuţii bugetare din 2025 considerată neaşteptat de bună, cu un deficit cash de 7,7% din PIB la final de an, sub ţinta estimată iniţial.

În pregătirea bugetului, oficialii Finanţelor au subliniat că în elaborarea documentului nu sunt luate în calcul creşteri de TVA sau alte majorări de taxe pentru anumite domenii sau sectoare, iar dialogul cu ordinele de ministru şi ceilalţi ordonatori de credite urmează să cadă la mijlocul lunii februarie, când bugetul este programat să fie aprobat în formă finală.

