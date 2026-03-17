Bucureștiul și Hunedoara, cele mai mari pensii medii – și singurele unde este depășit plafonul de 3.500 lei

Numărul mediu de pensionari a fost de 4,927 milioane persoane, în ultimul trimestru al anului trecut, în creştere cu 3.000 persoane faţă de aceeași perioadă din 2024, conform Institutului Naţional de Statistică (INS). Pensia medie lunară a urcat cu 0,5% faţă de trimestrul precedent, până la 2.957 lei.

În profil teritorial, cele mai mari pensii s-au înregistrat în Capitală și în județul Hunedoara, singurele unde pensia medie depășea 3.500 de lei la finalul anului:

Ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă a fost de 1.340 de lei:

2.230 lei în judeţul Botoşani, 2.270 lei în judeţul Vrancea şi 2.279 lei în judeţul Giurgiu

faţă de 3.570 lei în Municipiul Bucureşti, 3.503 lei în judeţul Hunedoara şi 3.327 lei în judeţul Braşov.

Indicele pensiei medii reale calculat, ca raport între indicele pensiei nominale nete şi indicele preţurilor de consum, a fost de 97,8%:

Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 8 la 10, cu variații teritoriale:

de la 4 pensionari la 10 salariaţi în Municipiul Bucureşti şi în judeṭul Ilfov

15 pensionari la 10 salariaţi în judeţul Teleorman, respectiv la 14 pensionari la 10 salariaţi în judeṭul Vaslui.

Trimestrul IV 2025 comparativ cu trimestrul IV 2024

Comparativ cu trimestrul IV al anului precedent, numărul mediu de pensionari a crescut cu 3.000 persoane, iar cel al categoriei aparţinând asigurărilor sociale de stat a crescut cu 17.000 persoane.

Pensia medie lunară şi pensia medie lunară de asigurări sociale de stat au crescut, comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent, cu 2,0% , respectiv cu 0,8%.

Trimestrul IV 2025 comparativ cu trimestrul III 2025

Numărul mediu de pensionari a fost în creştere cu 6.000 persoane faţă de trimestrul precedent, la fel ca numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat care a crescut cu 9.000 persoane.

Pensia medie lunară ṣi pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut faṭă de trimestrul precedent, cu 0,5% ṣi respectiv cu 0,1%.

Trimestrul IV 2025

Pensionarii de asigurări sociale de stat deţin ponderea majoritară (92,9%) în numărul total de pensionari de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, dintre pensionarii de asigurări sociale, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă este preponderent (80,5%), urmaţi de beneficiarii pensiilor de urmaş cu o pondere de 9,6% şi de pensionari cu pensii de invaliditate, care au reprezentat 8,2%.

Cele mai mici ponderi le-au avut pensionarii cu pensii anticipate, cu o pondere de sub 0,05% şi pensionarii cu pensii anticipate parţial, a căror pondere a fost de 1,7%.

Pensionarii de asigurări sociale cu pensii pentru limită de vârstă (1.786.000 bărbaţi şi 2.178.000 femei), sunt în număr majoritar pensionari cu stagiu complet de cotizare:

1.434.000 bărbaţi (80,3% din totalul bărbaţilor pensionari pentru limită de vârstă)

1.745.000 femei (80,1% din totalul femeilor pensionare pentru limită de vârstă).

Pensia medie nominală netă raportată la câștigul salariual mediu, în scădere

Pensia medie brută de asigurări sociale de stat a fost de 2.818 lei, iar pensia medie nominală netă a fost 2698 lei.

Pensia medie nominală netă pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare a reprezentat 57,8% din câştigul salarial mediu net (60,2% în trimestrul precedent).

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG4 nr.6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale, în trimestrul IV 2025, a fost de 886,6 mii persoane, din care:

839.700 persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, echivalentul a 18,3% din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat

43.200 persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, echivalentul a 36,6% din totalul pensionarilor agricultori

3.700 persoane din sistemul militar, echivalentul a 1,7% din totalul pensionarilor militari.

