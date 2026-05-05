București: Bugetul Capitalei pe 2026, adoptat. Peste 2,7 miliarde lei pentru investiții, majoritatea din fonduri europene/ Lista proiectelor

Consiliul General al Municipiului București a adoptat, marți, bugetul Capitalei pentru anul 2026, cu 48 de voturi pentru și 5 abțineri. Acesta se ridică la circa 8,5 mld. lei, în creștere cu 16% față de anul precedent.

Bugetul prevede alocarea a aproximativ 2,7 miliarde de lei pentru dezvoltare, din care peste 1,5 miliarde de lei reprezintă fonduri europene atrase. Administrația Capitalei anunță că aceste resurse vor susține modernizarea infrastructurii urbane, transportului public și serviciilor esențiale.

Printre principalele proiecte de investiții se numără:

Modernizarea sistemului de termoficare – peste 1 miliard lei;

Reabilitarea a 50 km de șină de tramvai – aproape 1 miliard lei;

Modernizarea sistemului de iluminat public – circa 120 milioane lei;

Investiții în transportul public: 85 milioane lei pentru înnoirea parcului auto STB și 44,8 milioane lei pentru modernizarea a trei depouri;

Prelungirea Ghencea – aproximativ 130 milioane lei;

Supralărgirea Bulevardului Dimitrie Pompeiu – 76 milioane lei;

Modernizarea Cartierului Henri Coandă – 53 milioane lei;

Reparații la Pasajul Basarab – 20 milioane lei;

Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în mai multe zone – 85,3 milioane lei;

Reconstruirea Podului Calicilor și amenajarea malurilor Dâmboviței (Unirii–Izvor) – 77 milioane lei;

Revizuirea Planului Urbanistic General – 23,4 milioane lei.

Alte proiecte finanțate în 2026 vizează punerea în siguranță a unor clădiri cu risc, restaurarea unor obiective de patrimoniu, modernizarea spațiilor verzi, extinderea pistelor de biciclete și organizarea de concursuri de soluții pentru regenerare urbană.

Prin instituțiile subordonate municipalității vor continua investițiile în consolidarea clădirilor cu risc seismic (peste 198 milioane lei), modernizarea străzilor și trotuarelor (147,3 milioane lei), semaforizare și siguranță rutieră, precum și proiectarea unor pasaje rutiere importante.

În ceea ce privește repartizarea veniturilor provenite din cota de 85% din impozitul pe venit, suma totală de aproximativ 7,9 miliarde lei a fost împărțită între sectoare și municipalitate. Municipiului București îi revin 3,61 miliarde lei, restul fiind distribuit astfel: Sectorul 1 – 532,9 milioane lei, Sectorul 2 – 691,7 milioane lei, Sectorul 3 – 873,3 milioane lei, Sectorul 4 – 776,8 milioane lei, Sectorul 5 – 646,2 milioane lei și Sectorul 6 – 806,7 milioane lei.

Pentru „funcționare”, aparatul PMB are 4 miliarde de lei (față de 4,9 miliarde anul trecut).

„Sunt bani care se duc pe Iluminat Public, Dezinsecție, Deratizare și toalete ecologice, dobânzi, rambursări, întreținere Arena Națională etc”, a transmis Primăria.

Pentru subvenții s-au bugetat 2,59 miliarde de lei. Din această sumă, 1,37 miliarde de lei merg către transportul în comun, iar 1,21 miliarde de lei către sistemul de termoficare.

Fondurile vor fi utilizate pentru finanțarea serviciilor publice, a proiectelor de infrastructură și pentru cofinanțarea investițiilor, inclusiv a celor realizate din fonduri europene, repartizarea fiind realizată pe baza solicitărilor sectoarelor și a estimărilor Ministerului Finanțelor.

