Bucharest Security Conference 2025, un forum internațional dedicat securității și apărării în Europa Centrală și de Est

În perioada 28–29 noiembrie 2025, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) organizează cea de-a noua ediție a Bucharest Security Conference (BSC), unul dintre cele mai importante foruri internaționale dedicate securității și apărării din Europa Centrală și de Est.

Organizată anual începând cu 2016, conferința oferă o platformă de dialog între decidenți politici, lideri militari, diplomați, experți și reprezentanți ai mediului academic, care analizează marile transformări ce modelează ordinea globală și arhitectura de securitate euro-atlantică.

Ediția din 2025 va aborda profundele transformări strategice care redefinesc ordinea globală, de la competiția dintre marile puteri și instabilitatea regională, până la efectele tacticilor hibride care estompează granița dintre război și pace. În acest context, dezbaterile vor analiza nu doar reconfigurările internaționale majore și tendințele emergente, ci și capacitatea Europei de a se adapta unui mediu de securitate tot mai incert, procesul de transformare continuă al NATO și reziliența parteneriatului transatlantic.

O atenție deosebită va fi acordată situației de securitate din Sud-Estul Europei, impactului competiției dintre marile puteri în regiune, și dinamicilor din regiunea Mării Negre. De asemenea, conferința va aborda și influența schimbărilor tehnologice asupra agendei de securitate, în special în contextul alegerilor, dezinformării și polarizării, precum și modurile prin care societățile își pot consolida reziliența.

Prin aceste teme, Bucharest Security Conference 2025 își propune să contribuie la o înțelegere comună a amenințărilor și oportunităților din mediul internațional de securitate, să încurajeze dialogul strategic între aliați și parteneri și să consolideze rolul României ca actor regional în arhitectura de securitate euro-atlantică.

Printre personalitățile invitate la ediția din acest an se numără: Christopher Layne, profesor la George Bush School of Government and Public Service din cadrul Texas A&M University;

Jamie Shea, profesor la Universitatea Exeter, fost asistent al secretarului general și fost purtător de cuvânt al NATO; H.E. Harlan Ullman, Senior Advisor la The Atlantic Council;

István Gyarmati, Preşedintele Centrului Internaţional pentru Tranziţie Democratică (ICDT) din Ungaria; Tomasz Smura, Director al Programului de Securitate Internațională și Apărare, Pulaski Foundation; Florent Parmentier, Secretar General al CEVIPOF (Centre for Political Research), din cadrul Sciences Po Paris. Tom Reichert, decan al Facultății de Comunicare, University of South Carolina; Randy Covington, coordonator al UNESCO Chair on Data, Media and Society, University of South Carolina; Sead Turčalo, decan al Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din Sarajevo; Nedžma Džananović, profesoară la Universitatea din Sarajevo; Edin Hadžihafizbegović, consilier, Ministerul Afacerilor Externe al Bosniei și Herțegovinei; Adnan Cerimagic, Senior Analyst, European Stability Initiative.

Accesul la conferință este permis exclusiv pe bază de invitație. Persoanele interesate sunt rugate să contacteze organizatorii la adresa bucharestsecconf@gmail.com.

