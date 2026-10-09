Proteste suprapuse la Bruxelles: sindicatele și elevii cer renunțarea la tăierile bugetare din 2027 ce ar afecta nivelul de trai

Zeci de mii de persoane protestează vineri la Bruxelles, iar poliția a folosit gaze lacrimogene și un tun cu apă în apropierea Gării Centrale, unde un grup de demonstranți violenți au aruncat în forțele de ordine cu diferite obiecte, relatează Bruxelles Times.

Cele mai mari două sindicate din Belgia, CSC-ACV și FGTB-ABVV, organizează vineri proteste împotriva planurilor de buget ale guvernului federal, avertizând că oamenii de rând vor purta din nou povara costurilor. În paralel, elevii și studenții continuă și ei demonstrațiile împotriva tăierilor bugetare ce afectează sistemul de educație.

Acțiunile au afectat serios transportul din Bruxelles, pe aeroportul din Bruxelles fiind anulate aproximativ 140 de zboruri.

O nouă zi de grevă în sectorul public este programată pentru luni, 12 octombrie, cu posibile perturbări ale transportului feroviar și ale serviciilor publice. Operatorul feroviar SNCB a anunțat un serviciu redus începând de duminică seara, din cauza participării anticipate a angajaților la grevă.

Un grup de protestatari îmbrăcați în negru a încercat vineri să intre într-o confruntare directă cu forțele de ordine, infiltrându-se în rândurile sindicaliștilor care s-au adunat dimineața în jurul Gării Centrale. Ei aruncat în polițiști cu grinzi din lemn, sticle și tomberoane de gunoi. Autoritățile au intervenit în forță și au folosit gaze lacrimogene și un tun cu apă pentru a dispersa mulțimea. Mai mulți protestatari au fost arestați.

Conform unui jurnalist al agenției de știri belgiene Belga, cei din grupul agresiv purtau măști și căști, iar după altercație s-au alăturat demonstranților sindicaliști.

Proteste împotriva reducerilor bugetare – liniile roșii trasate de sindicate pentru 2027

FGTB-ABVV organizează demonstrația națională în Regiunea Capitalei, cu un marș care a pornit de la gara Bruxelles-Central până la gara Bruxelles-Midi. Purtătorul de cuvânt al sindicatului, Daan Nelen, a declarat că federația dorește să stabilească linii roșii clare și să avertizeze guvernul împotriva măsurilor ce ar afecta veniturile gospodăriilor.

Acțiunea organizată de sindicate contestă politicile guvernului federal și cere ca bugetul pentru 2027 să nu conțină noi reduceri bugetare ce ar afecta nivelul de trai.

Protestul sindical țintește politica economică și bugetară a guvernului federal condus de Bart De Wever, nu doar reducerile din educație. FGTB și CSC avertizează că economiile bugetare și eventualele măsuri fiscale de austeritate ori privind timpul de lucru ar putea transfera costurile către salariați și gospodării.

„Liniile roșii” trasate de FGTB:

modificarea unilaterală a indexării salariilor

creșterea TVA

anualizarea timpului de lucru, pe care sindicatul o asociază cu flexibilitate impusă salariaților.

FGTB a avertizat că ar putea convoca o grevă generală în a doua jumătate a lunii noiembrie dacă guvernul depășește liniile roșii în negocierile bugetare.

Protestele sindicaliștilor, suprapuse peste cele ale elevilor

Belgia traversează o perioadă de tensiuni sociale cu nemulțumiri pe două fronturi: contestarea reducerilor din educație (mișcare preluată din Franța) și opoziția sindicatelor față de direcția bugetară federală.

Reforma contestată de elevi țintește un pachet de măsuri pentru educația francofonă din Belgia, nu o reformă aplicată întregii țări, cu un impact bugetar de aproximativ 500 de milioane de euro, reduceri până în 2029, pe un buget total de circa 15 miliarde de euro.

Parlamentul Federației Valonia-Bruxelles a adoptat-o pe 5 iunie 2026, în pofida protestelor.

Cele mai controversate măsuri:

Taxa anuală standard de înscriere în învățământul superior urcă de la 835 la 1.194 de euro. Majorarea se aplică unui grup estimat la 58% dintre studenți, începând cu anul universitar 2026 – 2027.

Norma la clasă pentru profesorii vizați crește de la 20 la 22 de ore pe săptămână (plus de 10%), fără majorarea salarială corespunzătoare.

Condiții mai stricte pentru ieșirea din carieră a cadrelor didactice, adică limitarea accesului la anumite regimuri de reducere treptată a activității sau de pensionare anticipată.

Decretul reduce fondurile alocate pentru materiale școlare gratuite și mese gratuite. Asta nu înseamnă neapărat că toate materialele ori toate mesele gratuite dispar peste tot: efectul depinde de finanțarea locală, de școală și de măsurile păstrate de autorități locale.

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