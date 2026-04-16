Bruxelles cere G7 să accelereze plata în avans a unui împrumut de 45 mld. euro pentru Ucraina

Bruxelles solicită partenerilor occidentali să accelereze plățile dintr-un împrumut de 45 de miliarde de euro destinat Ucrainei, într-un efort de a ușura situația financiară a țării afectate de război înainte ca un program mai amplu de finanțare al UE să fie deblocat, potrivit Euractiv.

Comisarul UE pentru economie Valdis Dombrovskis (foto) va îndemna miniștrii din Japonia, Regatul Unit și Statele Unite să accelereze plățile din așa-numitul împrumut „Extraordinary Revenue Acceleration (ERA)”, în timpul unei vizite la Washington, D.C. în această săptămână, potrivit a trei oficiali informați despre subiect.

UE a plătit deja integral partea sa de 18,1 miliarde de euro din împrumut, care a fost convenit de grupul G7 în 2024 și este susținut de activele imobilizate ale băncii centrale ruse deținute de Euroclear, o casă de compensare cu sediul la Bruxelles. Aproximativ 7 miliarde de euro din schemă nu au fost încă plătite, iar Japonia, Regatul Unit și SUA nu și-au transferat încă contribuțiile.

Dombrovskis, aflat în SUA în această săptămână pentru a participa la Reuniunile de primăvară FMI și Banca Mondială, urmează să aibă întâlniri cu miniștrii G7 miercuri și joi. De asemenea, are programate discuții bilaterale cu secretarul Trezoreriei SUA Scott Bessent miercuri și cu ministrul ucrainean de finanțe Serhiy Marchenko joi.

Această nouă încercare vine după eforturi repetate ale Bruxelles-ului din ultimele luni de a convinge partenerii occidentali să accelereze plățile din împrumutul ERA.

Péter Magyar, care l-a învins pe Viktor Orbán într-o victorie electorală categorică duminică, a sugerat că va ridica veto-ul Budapestei asupra împrumutului

Totodată, situația apare pe fondul blocării de către premierul ungar în exercițiu Viktor Orbán a unui împrumut separat de 90 de miliarde de euro către Kiev, din cauza unor acuzații potrivit cărora Ucraina întârzie intenționat reparațiile la conducta Drujba, o rută esențială pentru transportul petrolului rusesc către Ungaria via Ucraina.

Péter Magyar, care l-a învins pe Orbán într-o victorie electorală categorică duminică, a sugerat luni că va ridica veto-ul Budapestei asupra împrumutului, susținut de bugetul pe termen lung al blocului. Totuși, oficiali ai UE avertizează că politica internă din Ungaria și documentația incompletă a UE înseamnă că împrumutul poate fi deblocat doar până la începutul lunii mai. Ucraina este așteptată să se confrunte cu o presiune fiscală severă la mijlocul lunii iulie.

Nevoile totale de finanțare bugetară și militară ale Ucrainei sunt estimate la aproximativ 135 de miliarde de euro pentru 2026 și 2027, potrivit Comisiei Europene. Bruxelles lucrează, de asemenea, la convingerea altor parteneri internaționali, inclusiv G7, să acopere acest deficit de 45 de miliarde de euro, din care doar aproximativ 15 miliarde de euro au fost deja asigurate.

