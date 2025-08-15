Bruxelles ar putea face un pas formal oficial în direcția aderării Republicii Moldova la UE înaintea alegerilor parlamentare

Uniunea Europeană ar putea decide, la începutul lunii septembrie, deschiderea primului „grup tematic de capitole de negociere” (negotiating cluster) cu Republica Moldova, un pas formal în direcția aderării, înainte de alegerile parlamentare programate pe 28 septembrie, au declarat surse diplomatice citate de Politico.

Măsura ar reprezenta o avansare a candidaturii Moldovei înaintea celei a Ucrainei.

Potrivit unor diplomați și unui oficial european, decizia ar putea fi adoptată după o reuniune informală a Consiliului Afaceri Generale, programată pe 1 septembrie. Sprijinul ar putea oferi un impuls electoral președintei Maia Sandu, care candidează pe o platformă pro-europeană, într-un context de presiuni și campanii de influență atribuite Rusiei.

Atât Republica Moldova, cât și Ucraina au primit în 2023 undă verde din partea Consiliului European pentru a începe procesul de aderare, pașii parcurși până acum fiind în mare parte similari. Comisia Europeană a confirmat că ambele țări au îndeplinit criteriile tehnice pentru deschiderea primelor grupuri tematice de capitole de negociere.

Diferența de ritm ar putea apărea din cauza opoziției Ungariei față de avansarea candidaturii Ucrainei. Premierul Viktor Orbán a inclus blocarea aderării Kievului în agenda sa politică internă. În schimb, Moldova ar putea obține sprijin unanim din partea celor 27 de state membre.

O astfel de decizie riscă să fie percepută negativ de Ucraina

Diplomați europeni avertizează însă că o decizie de avansare doar a Moldovei riscă să fie percepută negativ în Ucraina, mai ales într-un moment în care perspectivele unei păci viitoare sunt discutate în plan internațional. În paralel, sunt analizate modalități de a menține implicarea Ucrainei în procese europene, inclusiv prin acces la programe precum Horizon Europe sau Erasmus, chiar dacă nu se deschide oficial un cluster de negociere.

Statele membre favorabile extinderii, inclusiv Danemarca, care deține președinția rotativă a Consiliului UE, trebuie să decidă dacă mențin legată candidatura Moldovei de cea a Ucrainei sau permit un avans separat.

Surse diplomatice au precizat că evoluțiile politice internaționale ar putea influența rapid situația, în special în contextul întâlnirii programate între fostul președinte american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, la sfârșitul acestei săptămâni, în Alaska. Un eventual acord între cei doi lideri ar putea include și aspecte legate de aderarea Ucrainei la UE, ceea ce ar putea determina o schimbare de poziție din partea Budapestei.

Susținătorii avansării simultane a celor două candidaturi consideră că decuplarea lor ar putea afecta moralul populației ucrainene și cred că eforturile diplomatice ar trebui să se concentreze pe obținerea ridicării blocajului ungar.

