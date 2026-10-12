Bruegel: Pentru închiderea deficitului de investiții, bugetul UE ar trebui majorat cu 0,6% din Venitul Național Brut (VNB)

Propunerea Comisiei Europene pentru bugetul UE pentru perioada 2028-2034 ar acoperi doar 12% din necesarul de investiții în bunuri publice europene dacă statele membre își păstrează actualele modele de cheltuieli și cel mult 22% dacă toate fondurile disponibile ar fi direcționate către acest obiectiv, potrivit unui studiu Bruegel.

În scenariul în care fondurile sunt raportate la întregul necesar suplimentar de investiții, inclusiv cele care nu se califică drept bunuri publice europene, contribuția bugetului ar fi de doar 4%-8%.

Autorii estimează că partea din deficitul de investiții care ar fi cel mai bine finanțată prin bugetul UE, deoarece vizează bunuri publice europene, se ridică la aproximativ 0,9% din venitul național brut (VNB) al UE în fiecare an. Pentru acoperirea integrală a acestui deficit, bugetul UE ar trebui să fie cu aproximativ 0,6% din VNB mai mare decât nivelul propus de Comisia Europeană.

Necesarul de investiții depășește capacitatea bugetului UE

Studiul evaluează propunerea pentru cadrul financiar multianual 2028-2034 în raport cu necesarul de investiții identificat în principal în raportul lui Mario Draghi din 2024 și în lucrări anterioare Bruegel. Analiza vizează domenii precum tranziția verde și digitală, inovarea, finanțarea internațională pentru climă și infrastructura transfrontalieră.

Autorii construiesc trei scenarii: menținerea modelelor actuale de cheltuieli, direcționarea tuturor fondurilor disponibile către deficitul de investiții în bunuri publice europene și alocarea fondurilor către întregul deficit de investiții. Concluzia este că, indiferent de scenariu, dimensiunea bugetului propus este insuficientă în raport cu necesarul identificat.

„Bugetul UE este prea mic în ansamblu în raport cu amploarea necesarului de investiții identificat în literatură”, afirmă autorii în concluziile studiului.

Doar 12%-22% din deficitul pentru bunuri publice europene

În scenariul de schimbare minimă a politicilor, propunerea de buget ar acoperi aproximativ 12% din deficitul de investiții în bunuri publice europene.

Dacă toate fondurile disponibile ar fi direcționate către aceste investiții, procentul ar urca la aproximativ 22%. În schimb, raportat la întregul necesar suplimentar de investiții, contribuția ar fi de numai 4%-8%.

Autorii avertizează că rezultatele indică două probleme principale: dimensiunea totală a bugetului, dar și modul în care statele membre vor decide să aloce fondurile. „Potențialul bugetului de a răspunde necesarului de investiții depinde în mod critic de alegerile privind alocarea fondurilor”, arată raportul.

Investiții verzi și digitale

În cazul investițiilor verzi, autorii estimează că UE ar trebui să finanțeze între 17% și 25% din necesar, având în vedere rolul investițiilor europene în infrastructura de transport transfrontalieră, subvențiile industriale gestionate la nivel central și cheltuielile de mediu cu efecte transfrontaliere.

Pentru investițiile digitale, contribuția UE ar trebui să fie de aproximativ 12%, deoarece o mare parte a investițiilor în tranziția digitală vizează bunuri private și ar trebui finanțată de sectorul privat.

În ceea ce privește finanțarea internațională pentru climă, studiul estimează un deficit global anual de investiții de aproximativ 410 miliarde de euro în perioada 2025-2035. Din acest total, autorii atribuie bugetului UE o contribuție de 16 miliarde de euro pe an, echivalentul a aproximativ 0,09% din VNB al UE.

Inovarea: necesar de 100-150 miliarde de euro anual

Necesarul de investiții în inovare este dificil de cuantificat, dar raportul citează estimarea lui Mario Draghi potrivit căreia Europa ar avea nevoie de 100-150 miliarde de euro pe an în următorii cinci ani.

Această sumă este asociată cu necesitatea creșterii investițiilor în cercetare și dezvoltare până la 3% din PIB.

Sectorul public asigură deja aproximativ 30% din totalul investițiilor în cercetare și dezvoltare din UE, comparativ cu aproximativ 20% în SUA și China. Autorii apreciază că diferențele față de alte jurisdicții sunt, prin urmare, determinate în principal de lipsa investițiilor private.

Bugetul UE: 590 mld. € pentru competitivitate. Avertisment – garanțiile nu pot înlocui investițiile efective.

Capitolul „Competitivitate, prosperitate și securitate” ar reprezenta circa 30% din bugetul UE, respectiv 590 miliarde de euro, și ar finanța programe precum Fondul european pentru competitivitate, Horizon Europe, Connecting Europe Facility și Erasmus+, potrivit propunerii Comisiei. Executivul european estimează că fiecare euro oferit ca garanție bugetară ar putea mobiliza aproximativ 15 euro în investiții.

Bruegel avertizează însă că atragerea capitalului privat nu poate înlocui finanțarea publică. În cazul InvestEU, multiplicatorul estimat este de 14,76, iar 65% din investițiile mobilizate provin din surse private. Totodată, 95% dintre proiectele analizate nu ar fi fost realizate sau nu ar fi avut aceeași formă fără finanțarea InvestEU, potrivit unor sondaje citate de raport.

„Instrumentele financiare nu pot înlocui investițiile publice directe”, subliniază autorii, care indică cercetarea, reducerea emisiilor și infrastructura transfrontalieră drept domenii ce necesită finanțare publică.

Potrivit analiștilor, instrumentele bazate pe garanții sunt potrivite în special pentru investiții care sunt profitabile pentru sectorul privat, dar întâmpină dificultăți de finanțare. Pentru proiectele ale căror beneficii sunt în principal sociale, granturile și investițiile publice directe rămân indispensabile.

Pentru reducerea semnificativă a deficitului de investiții, autorii recomandă majorarea bugetului UE peste nivelul propus de Comisie. Estimarea lor este că ar fi necesară o majorare de aproximativ 0,6% din VNB pentru ca bugetul să fie aliniat mai bine la necesarul identificat de investiții în bunuri publice europene.

Autorii recomandă ca fondurile suplimentare să fie direcționate în special către infrastructura transfrontalieră, sprijinul centralizat pentru inovare prin Horizon Europe și Fondul european pentru competitivitate, precum și către finanțarea internațională pentru climă.

Statele membre ar trebui să schimbe prioritățile de cheltuieli

O altă recomandare este ca statele membre să folosească mai strategic Planurile naționale și regionale de parteneriat (NRPP), prin stabilirea unor cote minime pentru investițiile verzi, digitale și alte investiții relevante pentru bunurile publice europene.

Autorii avertizează că, fără o astfel de prioritizare, noua arhitectură bugetară riscă să fie insuficient utilizată pentru obiectivele strategice ale UE.

„Țările UE ar trebui să acorde prioritate alocărilor care sprijină tranzițiile verde și digitală și alte investiții relevante pentru bunurile publice europene, în loc să reproducă modelele istorice de cheltuieli”, arată raportul.

Raportul identifică și o problemă de date în ceea ce privește investițiile în apărare. În pofida importanței politice tot mai mari acordate cheltuielilor de apărare, autorii spun că lipsesc în prezent estimări solide și comparabile privind deficitul de investiții în capacitățile industriale și cercetarea-dezvoltarea din sectorul apărării.

„Închiderea acestui deficit ar trebui să fie o prioritate pentru cercetările și elaborarea politicilor viitoare”, afirmă autorii.

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