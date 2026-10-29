Bruegel: Inițiativa franco-germană pentru industria auto riscă să întârzie adaptarea producătorilor la transformările tehnologice și să tensioneze relațiile comerciale ale UE

Inițiativa franco-germană privind viitorul industriei auto europene riscă să compromită obiectivele climatice ale Uniunii Europene, să întârzie transformarea tehnologică a sectorului și să afecteze relațiile comerciale ale blocului comunitar, potrivit unei evaluări Bruegel.

Într-o declarație comună emisă la 16 octombrie, Franța și Germania au prezentat o poziție comună privind „asigurarea viitorului industriei auto europene”, susținând o abordare care implică relaxarea suplimentară a țintei europene privind reducerea emisiilor de CO₂ ale autoturismelor începând din 2035 și promovarea preferințelor pentru produsele fabricate în UE.

Analiza critică acordul franco-german, argumentând că acesta combină presiunea Germaniei pentru relaxarea obiectivelor privind emisiile auto cu susținerea Franței pentru o politică industrială protecționistă, prin extinderea conceptului „Fabricat în UE” la subvenții și achiziții publice.

Deși Parisul și Berlinul nu pot impune singure legislația europeană, greutatea lor economică și politică exercită o presiune semnificativă asupra Comisiei Europene și a celorlalte state membre pentru adoptarea unei poziții comune.

Riscuri pentru competitivitatea industriei

Primul risc identificat în analiză este îndepărtarea Uniunii Europene de obiectivele sale climatice. UE urmărește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040, comparativ cu nivelul din 1990. Potrivit evaluării, eventualele modificări ale sistemului european de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), amânarea unui sistem separat pentru clădiri și transport rutier și relaxarea țintelor privind emisiile autoturismelor ar putea îngreuna atingerea acestui obiectiv.

Al doilea risc vizează competitivitatea industriei auto. Autorii analizei consideră că protecția comercială temporară poate oferi producătorilor europeni timp pentru adaptarea la concurența chineză, dar nu poate înlocui restructurarea companiilor și investițiile în tehnologii noi.

În opinia acestora, relaxarea suplimentară a obiectivelor privind emisiile ar putea prelungi dificultățile producătorilor europeni care au investit masiv în motoare cu combustie internă, inclusiv diesel, în timp ce concurenții internaționali își dezvoltă în continuare capacitățile de producție a vehiculelor electrice.

„Protecția, de una singură, nu reprezintă o strategie. Aceasta trebuie însoțită de stimulente pentru restructurarea companiilor și modernizarea tehnologică necesare.

Propunerea franco-germană conduce în direcția opusă. În practică, aceasta ar prelungi capcana de competitivitate în care au ajuns producătorii auto germani după ce au mizat pe motoarele diesel și pe alte tehnologii bazate pe motoare cu combustie internă. Între timp, restul lumii va continua să avanseze și să își consolideze avantajul în domeniul vehiculelor electrice”, se arată în analiza citată.

„Fabricat în UE”, o posibilă sursă de tensiuni comerciale

Al treilea risc semnalat privește relațiile comerciale ale Uniunii Europene. Potrivit evaluării, extinderea preferințelor „Fabricat în UE” la subvenții și achiziții publice ar putea intra în conflict cu angajamentele comerciale ale blocului comunitar și cu acordurile sale de liber schimb.

Autorii avertizează că această abordare ar putea afecta credibilitatea UE ca susținător al comerțului bazat pe reguli, într-un context internațional marcat de tensiuni comerciale și de intensificarea măsurilor protecționiste.

Analiza face distincția între producția chineză subvenționată și partenerii comerciali ai UE care au dezvoltat lanțuri de producție și investiții integrate cu industria europeană. Printre țările menționate se numără Japonia, Coreea de Sud, Turcia, Maroc și Regatul Unit. Potrivit evaluării, în cadrul propunerii franco-germane, doar Regatul Unit ar putea fi inclus în condiții foarte restrictive în regimul preferințelor „Fabricat în UE”. Celelalte patru țări riscă să fie dezavantajate, deși au acorduri comerciale și relații industriale strânse cu Uniunea.

„Totuși, toate cele cinci țări au dezvoltat relații comerciale și de investiții reciproc avantajoase cu UE, inclusiv lanțuri valorice strâns interconectate. Producătorii auto europeni au avut un rol esențial în dezvoltarea producției de automobile în Turcia și Maroc. Fără garanția accesului la piața auto a UE, Coreea de Sud și Japonia nu ar fi încheiat niciodată acorduri de liber schimb cu Uniunea Europeană”, semnalează institutul.

Alternativa propusă: parteneriate comerciale bazate pe reciprocitate

În locul unei abordări restrictive, analiza propune ca Uniunea Europeană să acorde Comisiei Europene mandatul de a negocia cu partenerii interesați din acordurile de liber schimb condiții reciproce de acces la piețele de achiziții publice și la schemele de sprijin pentru dezvoltarea vehiculelor electrice.

O asemenea abordare ar permite includerea unor parteneri comerciali într-un cadru comun, cu garanții reciproce, și ar extinde piața disponibilă pentru investițiile în tehnologii curate.

„O astfel de abordare bazată pe parteneriat ar putea fi aplicată și în alte sectoare industriale. UE ar putea oferi partenerilor săi de liber schimb acces viitor, pe bază de reciprocitate, la piețele de referință pentru oțelul cu emisii reduse. Acest lucru ar crea stimulente pentru investițiile în decarbonizarea sectorului siderurgic, oferind acces la o piață mult mai mare decât cea a UE. O astfel de inițiativă ar trebui însoțită de eliminarea barierelor comerciale pentru produsele intermediare necesare fabricării oțelului cu emisii reduse, precum minereul de fier produs cu emisii reduse.

În schimb, susținerea de către Franța și Germania a unei politici industriale protecționiste reprezintă un pas înapoi, care va submina credibilitatea geopolitică deja fragilă a UE. În locul acestei abordări, Uniunea ar trebui să adopte o strategie mai puțin defensivă și mai ambițioasă, bazată pe conceptul „Fabricat împreună cu UE”, care pune accentul pe parteneriat și reciprocitate”, se arată în analiză.

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