Bruegel: „Compromisul” Irlandei pentru bugetul UE riscă să afecteze competitivitatea și finanțarea priorităților strategice

Negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene intră într-o etapă decisivă, pe fondul divergențelor dintre statele membre privind dimensiunea bugetului și distribuirea fondurilor.

Planul de negociere prezentat de președinția irlandeză a Consiliului UE, înaintea summitului liderilor europeni din 15–16 octombrie, prevede reducerea bugetului pentru perioada 2028–2034 cu aproximativ 0,1% din venitul național brut al UE față de propunerea Comisiei Europene.

Potrivit unei analize publicate de institutul Bruegel, această abordare riscă să limiteze finanțarea unor priorități precum cercetarea, apărarea, infrastructura transfrontalieră, politica industrială, combaterea schimbărilor climatice și acțiunea externă a Uniunii.

Reduceri de buget și priorități divergente

Propunerea Comisiei Europene, prezentată în iulie 2025, urmărea creșterea ponderii cheltuielilor pentru competitivitate, apărare și acțiune globală, concomitent cu reducerea ponderii alocate agriculturii și politicii de coeziune.

Analiza Bruegel arată că planul irlandez ar inversa o parte importantă din această reorientare. Reducerile ar afecta în principal finanțarea noilor priorități europene, în timp ce cheltuielile tradiționale, inclusiv subvențiile agricole, ar fi în mare parte protejate.

În prezent, bugetul UE, fără fondurile destinate redresării economice postpandemie, reprezintă aproximativ 1,1% din venitul național brut al Uniunii. Comisia a propus majorarea acestuia la 1,26%, inclusiv costurile suplimentare asociate rambursării datoriei programului NextGenerationEU.

Dispute între statele membre

Divergențele sunt alimentate de două grupuri de țări. Pe de o parte, cele șase state considerate „frugale”, conduse de Germania, susțin limitarea dimensiunii bugetului și reorientarea cheltuielilor către priorități comune. Pe de altă parte, grupul celor 17 „prieteni ai coeziunii”, care include Italia și Spania, urmărește protejarea finanțării destinate agriculturii și dezvoltării regionale.

Deși ambele grupuri susțin, în principiu, consolidarea investițiilor în bunuri publice europene, dezacordurile privind volumul total al bugetului și menținerea cheltuielilor tradiționale îngreunează un compromis.

Apel pentru un compromis diferit

Potrivit Bruegel, soluția ar trebui să păstreze cel puțin plafonul bugetar propus de Comisia Europeană și să prevadă reduceri mai consistente ale cheltuielilor tradiționale, pentru a elibera resurse destinate investițiilor comune.

Analiza subliniază că nici propunerea inițială a Comisiei nu ar acoperi decât aproximativ o cincime din deficitul de investiții în bunuri publice europene, chiar și în scenarii optimiste. Acoperirea componentei europene a acestui deficit ar necesita o majorare suplimentară a bugetului cu aproximativ 0,6% din venitul național brut față de propunerea Comisiei.

În acest context, institutul consideră că Germania și Franța ar trebui să joace un rol central în conturarea unui compromis care să permită creșterea investițiilor în competitivitate, apărare și alte priorități comune ale UE.

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