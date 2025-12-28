Brigitte Bardot, simbol al cinematografiei franceze, a murit la 91 de ani

Actrița franceză Brigitte Bardot, devenită celebră în anii ’60, a murit duminică, a anunțat fundația ce îi poartă numele, informează AFP, preluată de Agerpres.

„Fundația Brigitte Bardot anunță cu imensă tristețe decesul fondatoarei și președintei sale, doamna Brigitte Bardot, actriță și cântăreață cunoscută pe plan mondial, care a ales să-și abandoneze cariera prestigioasă pentru a-și dedica viața și energia apărăii animalelor”, scrie în comunicatul Fundației Brigitte Bardot.

Actrița din filmele ”Și Dumnezeu a creat femeia” și ”Disprețul” a murit duminică dimineață la reședința sa, La Madrague, din Saint-Tropez, în sudul Franței, potrivit AFP.

Spitalizată la Toulon (sud-estul Franței) în octombrie pentru o intervenție chirurgicală, a cărei natură nu a fost specificată, actrița revenise acasă, la Saint-Tropez, pentru a se reface. În urma relatărilor din presă despre o altă spitalizare la sfârșitul lunii noiembrie, ea și-a liniștit fanii cu privire la sănătatea sa și a îndemnat ”pe toată lumea să se calmeze”.

Bardot s-a retras din lumea cinematografiei în urmă cu mai bine de 50 de ani

Cunoscută după inițialele sale, B.B., a întors spatele lumii cinematografiei în urmă cu mai bine de 50 de ani, lăsând în urmă aproximativ 50 de filme. Ultimul ei film a apărut în 1973. După ce a părăsit platourile de filmare, Brigitte Bardot și-a dedicat viața apărării drepturilor animalelor, potrivit AFP.

Conform sursei citate, ea a modelat legenda orașelor Saint-Tropez și Buzios din Brazilia, a impus un stil vestimentar compus din balerini, cămăși în dungi și imprimeuri în carouri Vichy și a popularizat imaginea unei femei libere ”care nu are nevoie de nimeni”.

În ultimii ani, fosta actriță s-a remarcat mai mult prin luările de poziție de natură politică, legate de imigrație, feminism, vânătoare și alte asemenea.

„Libertatea înseamnă să fii tu însuți, chiar și când asta deranjează”, scria ea în cartea sa intitulată „Mon BBcédaire”, publicată de editura Fayard la începutul lunii octombrie. Susținea că Franța a devenit „ternă, tristă, supusă, bolnavă, vulgară”.

Reacția lui Emmanuel Macron

Actrița franceză ”a întruchipat o viață de libertate”, a reacționat președintele francez Emmanuel Macron duminică, pe platforma X.

”Filmele ei, vocea ei, faima ei orbitoare, inițialele ei, durerile ei, pasiunea ei generoasă pentru animale, chipul ei care a devenit Marianne – Brigitte Bardot a întruchipat o viață de libertate. O existență franceză, o strălucire universală. Ne-a atins. Plângem o legendă a secolului”, a scris președintele francez.

