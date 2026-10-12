Brexit: Premierul britanic afirmă că Rusia a intervenit în referendumul din 2016 și avertizează asupra ingerințelor în Germania și Franța

Andy Burnham (foto) a declarat că Rusia a intervenit în referendumul privind Brexitul din 2016 și a avertizat că activități similare se desfășoară în Franța și Germania, potrivit BBC.

Premierul britanic a afirmat, într-un interviu acordat podcastului The Rest Is Politics, că, după ce a ajuns la reședința oficială din Downing Street nr. 10, a cerut informații despre o posibilă ingerință a Rusiei în votul din 2016. „Am primit un răspuns clar: da, a existat o astfel de ingerință”, a declarat acesta.

„Cred că am fost prea mult în defensivă în această privință și nu am informat suficient oamenii cu privire la măsura în care anumite persoane încearcă să perturbe procesul politic din străinătate”, a adăugat el.

Burnham nu a oferit detalii suplimentare privind natura sau amploarea activităților desfășurate de Moscova în timpul referendumului.

Grupul de campanie pro-Brexit Britain Unbound a calificat declarațiile drept „o altă încercare grosolană de a submina legitimitatea deciziei pe care poporul britanic a luat-o în 2016”.

Organizația a precizat că ingerința străină în alegerile din Regatul Unit este „în mod evident inacceptabilă”, dar a contestat existența unor dovezi că intervenția Rusiei ar fi influențat rezultatul referendumului.

„Nu există niciun motiv întemeiat să credem că intervenția Rusiei a influențat rezultatul referendumului din 2016. „Este, de asemenea, jignitor să sugerezi că alegătorii au putut fi atât de ușor păcăliți”, a transmis grupul.

Avertismente privind dezinformarea în Europa

Burnham a precizat totodată că a discutat despre ingerința Rusiei cu cancelarul german Friedrich Merz, în timpul vizitei sale în Germania, la începutul săptămânii.

„Există, cu siguranță, informații eronate și dezinformare provenite din Rusia, care ajung în politica germană”, a afirmat el. „Este important ca aceste lucruri să fie consemnate clar acum și cred că acest lucru îi va ajuta pe alegătorii din Germania și Franța să înțeleagă că o parte din această activitate politică este orchestrată de dușmanii noștri, și anume Rusia”, a adăugat Burnham.

Este pentru prima dată când un premier britanic afirmă că Rusia a încercat să influențeze votul privind Brexitul din 2016. Avertismentele privind eforturile Kremlinului de a exercita influență asupra politicii britanice datează însă de mai mulți ani.

În 2020, Comisia parlamentară pentru informații și securitate a publicat un raport privind intervențiile Rusiei în alegerile și referendumurile din Regatul Unit. Documentul nu a stabilit în mod definitiv dacă Rusia a încercat să influențeze rezultatul referendumului privind apartenența la Uniunea Europeană, dar a criticat guvernele succesive pentru că nu au evaluat și nu au contracarat în mod adecvat amenințarea.

Ministrul rus de externe a respins raportul, calificându-l drept un exemplu de „rusofobie”. Un purtător de cuvânt al Kremlinului a declarat, la rândul său, că Rusia nu se amestecă în alegerile altor state.

În același an, guvernul conservator aflat atunci la putere a afirmat însă că era „aproape sigur că actori ruși au încercat să intervină” în alegerile generale din 2019.

Campanii de dezinformare și videoclipuri false generate cu inteligența artificială

BBC Verify a documentat campanii de dezinformare asociate Rusiei, inclusiv utilizarea inteligenței artificiale pentru realizarea unor videoclipuri false în care sunt imitate persoane și organizații media care relatează despre Ucraina.

Un site de știri fals a susținut, în mod neadevărat, că președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski ar fi cumpărat, la un preț redus, un conac deținut de regele Charles.

La începutul acestui an, Vijay Rangarajan, directorul Comisiei Electorale din Regatul Unit, le-a declarat parlamentarilor că videoclipurile deepfake rusești au fost „folosite pe scară largă în alegeri din întreaga lume”. „Nu există niciun motiv să presupunem că Marea Britanie ar constitui o excepție”, a adăugat acesta.

Luna trecută, în discursul susținut la Organizația Națiunilor Unite, Burnham a acuzat agențiile ruse că folosesc „toate mijloacele de care dispun pentru a răspândi minciuni și dezinformare și pentru a exploata temerile oamenilor”.

El a anunțat, totodată, că Regatul Unit va înființa un nou centru destinat să „oprească acest val otrăvitor” de dezinformare.

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