Semnal pozitiv de la BRD: Trimestrul 3 a fost unul normal după tulburările din prima parte a anului – Vești bune în privința portofoliului de credite

Trimestrul trei din acest an a fost unul normal în materie de cost al riscului și evoluție a portofoliului de credite, după tulburările din prima parte a anului, a afirmat Philippe Yves Henri Pierre Marie Thibaud, director general adjunct Riscuri la BRD, una din cele mai mari bănci din România.

Acesta a dat detalii, în cadrul unui webcast cu analiștii după publicarea rezultatelor financiare la 9 luni, despre evoluția restructurărilor realizate cu clienții și despre reziliența portofoliului de credite al BRD. Acesta a spus că creșterea costului cu riscul se limitează la creditele de consum și este însoțită de o îmbunătățire vizibilă pe segmentul companiilor mici.

”Costul riscului din T3 reflectă creșterea provizioanelor pe zona corporate, care a impactat prima jumătate a anului, care a fost urmată de restructurări bune cu clienții și cu celalalte bănci. Deci în T3 am avut această veste foarte pozitivă pe provizioanele corporate, care au fost destul de scăzute, ca deobicei. Portofoliul ipotecar a fost foarte rezilient, ca deobicei. Creșterea costului cu riscul este limitată la creditele de consum. Dar comparativ cu prima jumătate a anului, când am văzut că piața a fost foarte tulburată, în T3 lucrurile au mers într-o situație normală. Iar în zona de companii mici am văzut de asemenea o îmbunătățire semnificativă în T3. Asta ne face încrezători”, a spus Philippe Yves Henri Pierre Marie Thibaud (foto), director general adjunct Riscuri la BRD.

Normalizare a riscurilor

Prima jumătate a anului a fost marcată de tulburările politice, economice și financiare din jurul alegerilor prezidențiale repetate, cu incertitudine din jurul măsurilor fiscale așteptate din partea Guvernului pentru corectarea dezechilibrelor bugetare, implementate din august.

Amintim că, la S1 2025, BRD a raportat o majorare netă a provizioanelor, la 142 milioane lei la S1 2025 față de 91 milioane lei în S1 2024. La 9 luni grupul financiar a raportat o normalizare în ceea ce privește riscurile la adresa portofoliului de credite.

”Evoluția costului net al riscului confirmă în continuare tendința de normalizare, cu o alocare netă de provizioane de 195 milioane RON în primele 9 luni ale anului 2025 (față de 136 milioane RON în primele 9 luni ale anului 2024), reflectând reziliența segmentului companii, în timp ce indicatorii aferenți persoanelor fizice și companiilor mici au fost mai sensibili la evoluțiile macroeconomice”, a afirmat BRD în raportul financiar la 9 luni.

În plus, la nivel individual, de bancă, BRD a raportat un profit net de aproape 1,12 milioane lei, în creștere cu doar 4,9% comparativ cu cel din primele 9 luni din 2024. Rata anuală de creștere a profitabilității a deccelerat raportat la datele din S1 2025, când a fost de 8,9% la nivel individual, inclusiv ca impact a dublării taxei pe cifra de afaceri a băncilor.

