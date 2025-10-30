BRD, la 9 luni: 1,16 mld. lei profit, cu impact din dublarea taxei pe cifra de afaceri. Companiile fac depozite mari, în timp ce populația bagă banii în Fidelis

Grupul financiar BRD a raportat un profit net de aproape 1,16 miliarde de lei în primele 9 luni din 2025, cu 6% mai mare comparativ cu cel obținut în perioada similară din anul precedent, în condițiile unui venit net bancar în creștere cu 9% la 3,25 miliarde de lei, de la 2,98 miliarde de lei în primele 9 luni din 2024, potrivit raportului remis de BRD operatorului Bursei de Valori Bucureşti.

La nivel individual, de bancă, BRD a raportat un profit net de aproape 1,12 milioane lei, în creștere cu doar 4,9% comparativ cu cel din primele 9 luni din 2024. Rata anuală de creștere a profitabilității a deccelerat raportat la datele din S1 2025, când a fost de 8,9% la nivel individual, inclusiv ca impact a dublării taxei pe cifra de afaceri a băncilor.

Creditele noi acordate (+13,9%) au susținut creșterea venitului bancar, cu o dinamică solidă atât pe zona creditelor acordate gospodăriilor (+13,2% an/an), cât și celor corporate (creditarea companiilor, +15% an/an).

Clienții mari de la BRD: hold pe anumite investiții, depozite mai mari. Populația bagă banii în Fidelis și nu mai fac depozite în același ritm

În privința economisirii, trebuie notat că depozitele companiilor au crescut cu +23,7%, evoluție susținută în special de clienții companii mari (afaceri > 50 mil. euro). Companiile mari avau depozite la BRD de 18,5 miliarde de lei la nivelul lunii septembrie 2025, cu 5,2 miliarde mai mari ca în septembrie 2024 (+42,3%).

”Baza de depozite a BRD a crescut per total cu +10% an/an la finalul lunii septembrie 2025. Depozitele retail au crescut cu +2,8% an/an, susținute de intrări mai mari din partea persoanelor fizice, deși concurate de emisiunile lunare de titluri de stat pentru populație, care oferă randamente competitive”, se arată în raportul BRD.

Creditele de consum, +6,1 mld. lei la 9 luni. An probabil record la creditarea gospodăriilor

În ceea ce privește creditarea gospodăriilor, finanțările BRD au fost în sumă de 10,5 miliarde de lei la 9 luni 2025, în creștere puternică (+25,8% an/an față de +34% creșterea la S1 2025), mare parte fiind credite de consum: 6,1 mld. an/an, +12,9%, față de 4,1 mld. la S1, +23,4% an/an).

În 2024, finanțările acordate de bancă persoanelor fizice s-au ridicat la un total de 12 miliarde de lei.

Creditele pentru locuințe au o rată de creștere mult mai mare față de finanțările de consum, cu un plus an/an de 49,3%, până la 4,4 miliarde de lei.

În zona creditării companiilor, ritmul creditării a fost de +15,0%, în temperare puternică de la +23,8% în S1 2025, temperare pusă de BRD pe seama ”înăspririi condițiilor macroeconomice”.

Per total soldul creditelor nete a ajuns la 53,4 miliarde de lei, în creștere cu 13,7% an/an, cu următoarea structură:

Acțiunile companiei, listate la BVB, creșteau cu 1,2% în urma publicării raportului, tranzacționându-se actualmente în zona maximelor multianuale.

CEO-ul BRD: Creditarea persoanelor fizice, principalul motor de creștere

„În primele nouă luni ale anului, marcate de un mediu tensionat, BRD a (…) continuat să înregistreze o dinamică bună a rezultatelor comerciale și financiare. Soldul creditelor nete, incluzând finanțările de leasing, a crescut cu +14% față de aceeași perioadă a anului trecut, susținut de performanțe pozitive pe ambele segmente, retail și companii. Creditarea persoanelor fizice s-a evidențiat ca principal motor de creștere, cu o majorare de 15% a soldului net și o dinamică remarcabilă a producției de credite, care a atins 10,5 miliarde RON în primele 9 luni din 2025. În timp ce creditarea companiilor a rămas robustă, dinamica anuală s-a temperat la +15,0%, pe fondul unui context macroeconomic dificil și al perspectivelor aferente.

(…)

BRD a înregistrat o creștere solidă a veniturilor în primele 9 luni ale anului, peste ritmul de creștere a cheltuielilor operaționale, contrar unui mediu mai dificil, caracterizat inclusiv prin dublarea taxei pe cifra de afaceri începând cu semestrul al doilea din 2025, în timp ce indicatorii de calitate a creditelor au rămas solizi. Totodată, nivelurile de lichiditate și capital ale BRD se mențin confortabile, asigurând o bază solidă pentru o performanță sustenabilă”, explică Maria Rousseva (foto), CEO-ul BRD Groupe Societe Generale, în raport.

Potrivit CEO-ului BRD, în T1 2025, finanţările sustenabile nou acordate de bancă au ajuns însumat la 523 milioane de euro, mult peste dinamica din 2024.

Venituri nete din dobânzi mai mari cu 7,5% în 9 luni 2025 pentru BRD

Veniturile nete din dobânzi au fost principalul element de creștere al veniturilor, cu un avans de +7,5% an/an la 9 luni la nivelul grupului, în linie cu nivelul din trimestrele precedente și ușor peste cel din 2024, până la 2,31 miliarde lei.

În același timp, veniturile nete din comisioane ale grupului s-au temperat, cu doar +12,7% la 9 luni față de +17,9% an/an în S1 2025 și de +29% an/an în T1 2025. Creșterea a venit ca urmare a veniturilor mai mari asociate activităților legate de carduri, custodie, transferuri și activități de creditare, incluzând și un venit excepțional aferent comisioanelor din tranzacții cu cardurile.

Cost de 133 milioane de lei din taxa pe cifra de afaceri – În 2024 taxa pe afaceri a fost de 129 milioane

Cheltuielile operaţionale ale grupului au crescut cu 8,4% la 9 luni 2025, în accelerare pe fondul dublării taxei pe cifra de afaceri de la 1 iulie 2025. Fără impactul taxei pe cifra de afaceri și al contribuțiilor la Fondul de Garantare și Rezoluție, creșterea cheltuielilor operaționale a fost limitată la +6% an/an în primele 9 luni ale anului 2025.

Cheltuielile operaționale s-au cifrat astfel la aproape 1,64 miliarde de lei. Creșterea cheltuielilor de personal a fost de doar 3,1%, circa jumătate din totalul cheltuielilor operaționale.

În același timp, taxa sectorială pe cifra de afaceri – dublată la 4% din vară – s-a ridicat la 9 luni la 133 milioane de lei, +40,6% comparativ cu 9 luni din 2024. În întreg anul 2024, taxa pe cifra de afaceri a presupus un cost suplimentar de aproape 129 milioane de lei.

Rata creditelor neperformante la nivelul portofoliului de credite se situează în preajma nivelului minim istoric, crescând la 2,4% în septembrie 2024, în creștere de la 2,1% la finalul lui decembri 2024. Nivelul minim-record de 1,9% a fost înregistrat la finalul anului 2023, dar nivelul la BRD se află sub media sistemului bancar.

***