BRD pregătește un program de obligațiuni de până la 1,5 mld. €

BRD, una dintre cele mai mari bănci de pe piața locală, a convocat acționarii pentru aprobarea unui program de emisiuni de obligațiuni pe termen mediu, cu o valoare cumulată maximă de 1,5 miliarde de euro sau echivalent în alte monede, potrivit convocatorului publicat de grupul bancar pe site-ul Bursei de Valori București (BVB). Adunarea generală a acționarilor e programată pentru data de 10 decembrie 2026.

Programul va permite emiterea, în mai multe tranșe, de obligațiuni senior și, dacă va fi cazul, obligațiuni verzi, denominate în lei, euro sau alte valute, cu maturități de până la 10 ani.

Obligațiunile vor putea avea dobândă fixă, variabilă sau o altă structură de dobândă, în funcție de condițiile pieței, iar Consiliului de Administrație urmează să-i fie delegate competențele pentru stabilirea condițiilor fiecărei emisiuni. Conform comunicatului transmis către BVB, Société Générale va acționa în calitate de aranjor al programului, iar BRD – Groupe Société Générale va fi manager local.

Prima emisiune – de până la 350 mil. €

Pe ordinea de zi a adunării din 10 decembrie se află și aprobarea primei emisiuni derulate în cadrul programului, în valoare de până la 350 milioane de euro sau echivalent în lei.

Oferta va putea fi adresată investitorilor calificați (inclusiv cu posibilitatea acoperirii licitației de către un singur astfel de investitor) sau unui număr de până la 150 de persoane fizice ori juridice, altele decât investitorii calificați, precum și în alte condiții prevăzute de Regulamentul european privind prospectul.

Acționarii sunt chemați să aprobe și efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru admiterea obligațiunilor la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori din Luxemburg și/sau pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, precum și, după caz, pe alte piețe reglementate sau locuri de tranzacționare din alte jurisdicții.

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