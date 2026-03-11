BRD cumpără Patria Asset Management și preia cel mai mare ETF de pe bursa locală

BRD, prin firma de administrare de active BRD Asset Management, a semnat un contract cu Patria Bank pentru achiziția a 99,9944% din Patria Asset Management, o altă companie de administrare de active, potrivit unui comunicat.

Tranzacția este supusă aprobării autorităților de reglementare competente și se ridică la o valoare de 5 milioane de euro.

Patria Asset Management are active în administrare de peste 1 miliard de lei, iar cel mai important activ este ETF-ul BET Patria Tradeville, cel mai popular ETF (Exchange Traded Fund) care urmărește evoluția indicelui BET de la bursa locală. Prin ETF-uri investitorii pot lua expunere pe companiile dintr-un indice fără să cumpere acțiuni, ci doar unități de fond.

Patria Asset Management are o cotă de 85% pe piața locală a ETF-urilor

”ETF BET Patria–Tradeville este cel mai mare ETF de pe piața românească, atât ca active administrate, cât și ca bază de investitori de retail. La finalul lunii februarie 2026, fondul administra active de peste 1 miliard RON, reprezentând peste 85% din piața locală de ETF-uri și avea peste 41.000 de investitori de retail”, a transmis BRD.

BRD Asset Management este cel mai mare administrator de fonduri deschise de investiții din România, cu active administrate în valoare de 9,9 miliarde RON la finalul lunii februarie 2026. Înființată în anul 2000, BRD Asset Management administrează în prezent douăsprezece fonduri deschise de investiții și deținea o cotă de piață de 25% la finalul lunii ianuarie 2026.

„Această achiziție reprezintă un moment important în dezvoltarea Grupului BRD. Prin integrarea unui jucător de referință pe segmentul ETF, consolidăm poziția BRD Asset Management ca lider de piață și ne extindem capacitatea de a oferi soluții de investiții pe termen lung, într-un mod sustenabil. Tranzacția este pe deplin aliniată cu strategia noastră de a crea valoare pentru clienți, investitori și pentru economia României în ansamblu”, a declarat Maria Rousseva, CEO, BRD Groupe Société Générale.

„Această tranzacție reprezintă un pas esențial pentru BRD Asset Management. Integrarea Patria Asset Management ne extinde expertiza, ne consolidează oferta de produse — în special în zona ETF — și ne întărește capacitatea de a-i servi atât pe investitorii de retail, cât și pe cei instituționali. Ea susține obiectivul nostru de a livra soluții de investiții diversificate și competitive, perfect aliniate la standardele și ambițiile Grupului BRD”, a declarat Mihai Purcărea, CEO, BRD Asset Management.

