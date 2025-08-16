Boom-ul global al startupurilor AI creează miliardari într-un ritm record

Industria globală a inteligenței artificiale (AI) înregistrează o creștere accelerată, generând companii evaluate la miliarde de dolari într-un ritm mai rapid decât în perioada dot-com. Potrivit datelor CB Insights, în ultimii doi ani au apărut 100 de „unicorni” AI – companii private cu o evaluare de cel puțin un miliard de dolari – printre care OpenAI, Anthropic și Scale AI, scrie Fortune.

În total, există în prezent aproximativ 498 de companii AI cu o valoare combinată estimată la 2,7 trilioane de dolari. Din acestea, 100 au fost fondate începând cu 2023, iar peste 1.300 de startupuri din domeniu au evaluări care depășesc 100 de milioane de dolari.

Un exemplu este Thinking Machines Lab, compania fondată de fosta directoare tehnică a OpenAI, Mira Murati, care a obținut recent o finanțare seed de 2 miliarde de dolari, la o evaluare de 12 miliarde.

Fenomenul este comparat cu boom-ul tehnologic de la finalul anilor ’90 și începutul anilor 2000, care a adus în prim-plan giganți precum eBay și Google. Spre deosebire de perioada dot-com, evaluările private și eticheta de „unicorn” sunt astăzi monitorizate constant, iar ritmul creării de miliardari este considerat fără precedent.

Datele arată că patru dintre cele mai mari companii private AI – OpenAI, Anthropic, Safe Superintelligence și Anysphere – au generat cel puțin 15 miliardari, cu o avere netă cumulată de 38 de miliarde de dolari, conform unui raport Bloomberg din martie. În același timp, în industrie au apărut doar puțin peste o duzină de unicorni.

Investițiile în AI continuă să crească, stimulând evaluările și averile fondatorilor. Conform Crunchbase, finanțarea globală de capital de risc în 2024 a depășit ușor nivelul din 2023, iar AI a înregistrat cea mai mare creștere anuală a sumelor atrase.

Compania Anthropic, producătorul chatbotului Claude, este în discuții pentru o nouă rundă de finanțare de 5 miliarde de dolari, la o evaluare de 170 de miliarde, potrivit surselor din industrie. CEO-ul Dario Amodei a depășit pragul de un miliard de dolari în avere.

În China, fondatorul și directorul general al DeepSeek, Liang Wenfeng, are o avere estimată la peste un miliard de dolari, datorită evaluării ridicate a companiei sale, specializată în AI cu costuri reduse.

Nvidia a devenit a doua companie din lume care a depășit o capitalizare de piață de 4 trilioane de dolari, după Apple. Creșterea a transformat în miliardari mai mulți membri ai conducerii, inclusiv directorul financiar Colette Kress și vicepreședintele executiv Jay Puri, care se alătură fondatorului și CEO-ului Jensen Huang.

Palantir a raportat primul său trimestru cu venituri de peste un miliard de dolari, fapt care a crescut semnificativ averile fondatorilor și membrilor din conducere. Cofondatorii Peter Thiel și Alex Karp au înregistrat o creștere combinată a averilor de 17 miliarde de dolari.

