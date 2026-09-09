Boom-ul bateriilor atrage Scatec în Europa, cu România în centrul expansiunii

Compania norvegiană de energie regenerabilă Scatec își accelerează expansiunea în România, pe fondul creșterii cererii pentru proiecte de stocare a energiei, și intenționează să își majoreze de peste trei ori capacitatea globală de producție aflată în exploatare sau în construcție, până la 11 GW în 2028, potrivit Bloomberg.

Scatec construiește în prezent în România proiecte eoliene, solare și de stocare a energiei cu o capacitate combinată de aproximativ 350 MW, iar producția este estimată să înceapă anul viitor, a declarat directorul general al companiei, Terje Pilskog, într-un interviu acordat la București.

România va reprezenta astfel una dintre direcțiile importante ale expansiunii europene a Scatec, compania anticipând o „expansiune rapidă” pe piața locală. România a devenit o piață atractivă pentru bateriile de mari dimensiuni, pe măsură ce dezvoltarea proiectelor regenerabile pune presiune asupra rețelei electrice. Noile proiecte de energie regenerabilă trebuie să fie asociate cu facilități de stocare, ceea ce stimulează investițiile în baterii.

La nivel global, Scatec vizează o capacitate de producție de 11 GW până în 2028, față de aproximativ 3 GW aflați în prezent în exploatare sau în construcție. Compania estimează că o parte semnificativă a creșterii va veni din Europa, unde dezvoltarea rapidă a energiei regenerabile a generat o nevoie tot mai mare de sisteme de stocare capabile să ajute rețelele electrice să gestioneze producția variabilă de energie solară și eoliană.

„Putem acum să dezvoltăm proiecte de energie regenerabilă care sunt foarte prietenoase cu rețeaua sau care, de fapt, sprijină rețeaua, iar aceasta este o situație complet nouă față de ceea ce se întâmpla în urmă cu doar câțiva ani”, a spus Pilskog.

Extinderea europeană este însoțită de investiții în continuare pe piețele emergente. Scatec anticipează că în următoarele șase luni va ajunge la etapa de închidere financiară pentru trei proiecte de mari dimensiuni în Egipt, urmând să înceapă ulterior lucrările de construcție.

Compania a finalizat recent în Africa cel mai mare proiect hibrid solar și de stocare cu baterii, instalație despre care estimează că va permite Egiptului să economisească sute de milioane de dolari prin reducerea importurilor de combustibili fosili.

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