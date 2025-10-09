Boom în industria apărării – Companiile europene ar putea crește cu peste 10% anual în următorul deceniu. ”Planul de business” european până în 2035

Companiile europene de apărare ar putea să-și crească veniturile de la clienții europeni cu o medie anuală între 10,5% și 11,5% în următorul deceniu, pe măsură ce majoritatea țărilor își asumă țintele de cheltuieli NATO pentru 2035, potrivit firmei de cercetare financiară Rothschild & Co. Redburn.

Cea mai rapidă creștere va continua să fie în țările care au cheltuit sub nivelul recomandat în trecut, precum Germania, sau în acele părți ale Europei „incomod de apropiate” de amenințarea percepută din partea Rusiei, notează analiștii Olivier Brochet și Joe Orchard într-un raport.

Creșterea bugetelor militare a dus deja la o „creștere semnificativă” a portofoliului de comenzi, care încă nu se reflectă pe deplin în rezultatele financiare și perspectivele de profit ale industriei europene de apărare, au precizat analiștii.

Țările UE ar urma să cheltuiască 381 miliarde de euro anul acesta pentru Apărare

Țările Uniunii Europene au majorat cheltuielile de apărare cu 19%, până la un nivel record de 343 miliarde de euro în 2024, iar sumele urmează să crească la 381 miliarde de euro anul acesta, conform Agenției Europene de Apărare.

„Portofoliul industriei europene de apărare ar trebui să continue să crească într-un ritm mai rapid decât cel de consumare, pentru mulți ani”, au scris Brochet și Orchard.

Pe baza unei cheltuieli de 3,5% din PIB pentru apărare în 2035, din care 35%–40% destinate echipamentelor, investițiile europene în echipamente de apărare ar reprezenta între 1,2% și 1,4% din PIB — mai mult decât dublul nivelului actual, se arată în raport.

Pe măsură ce Europa se rearmează, ea va „depăși semnificativ” Statele Unite, care intenționează să mențină achizițiile de apărare la aproximativ 1% din PIB, potrivit celor doi analiști.

Între 2013 și 2021, companiile europene de apărare și-au onorat anual în medie 34% din portofoliul de comenzi, procent care a scăzut la 30% în 2024, ca urmare a creșterii volumului de comenzi. Se estimează că indicatorul va reveni la nivelurile istorice odată cu extinderea capacităților de producție, au mai spus analiștii.

Veniturile industriei europene de apărare se vor tripla până în 2035

Aceasta ar însemna că veniturile europene din industrie s-ar putea tripla până în 2035, corespunzând unei rate anuale compuse de creștere între 10,5% și 11,5%.

Pe baza unui eșantion de 11 mari companii de apărare din Europa de Vest între 2013 și 2024, se estimează că achizițiile de apărare se transformă în comenzi industriale în aproximativ un an, ceea ce sugerează că „creșterea bruscă” a bugetelor de apărare din 2024 și 2025 s-ar putea materializa în comenzi efective în 2025–2026, potrivit Redburn.

Portofoliul mediu de comenzi pentru aceste companii a crescut la echivalentul a 3,9 ani de vânzări în 2023–2024, de la trei ani în perioada 2013–2021.

În 2024, continentul european a reprezentat în medie aproximativ 65% din vânzările companiilor de apărare

În 2024, continentul european a reprezentat în medie aproximativ 65% din vânzările companiilor de apărare, cu Naval Group și Rheinmetall având o pondere mai mare în Europa, iar BAE Systems una mai redusă.

Companiile expuse pe piețele unde creșterea cheltuielilor este cea mai puternică, în special cele implicate în apărarea antiaeriană și armamentul terestru, își măresc veniturile mai rapid decât concurenții, industria germană de armament terestru fiind lider, potrivit raportului.

„Actorii locali beneficiază în mod disproporționat de creșterea cheltuielilor pentru apărare, deoarece țările doresc să reinvestească practic banii contribuabililor în economiile proprii”, au scris Brochet și Orchard, menționând că acest lucru este vizibil în special în Germania și Europa de Est.

Strategiile active de parteneriate și fuziuni & achiziții vor permite „celor mai agile companii din sector” să captureze o cotă și mai mare din bugetele în creștere

Vânzările combinate ale celor șase companii germane – Rheinmetall, KNDS, Hensoldt, TKMS, Diehl și Renk – au crescut cu 16% pe an în perioada 2020–2024. Pentru cele șase companii est-europene – PGZ, CSG, Colt CZ, VMZ, Romarm și WB Group – rata medie anuală de creștere compusă a fost de 33%, deși aceasta a inclus și activități semnificative de fuziuni și achiziții.

Strategiile active de parteneriate și fuziuni & achiziții vor permite „celor mai agile companii din sector” să captureze o cotă și mai mare din bugetele în creștere, au precizat analiștii.

Rheinmetall și Leonardo sunt exemplele cele mai vizibile ale acestei strategii, în timp ce Thales și BAE Systems au crescut prin consolidarea prezenței existente pe piețele locale.

Industria americană a adoptat aceeași strategie în Europa: Anduril s-a asociat cu Rheinmetall, Kratos cu Airbus pentru drone de luptă, Lockheed Martin cu Rheinmetall și RTX cu MBDA pentru rachete de apărare antiaeriană.

Investițiile europene în apărare se vor concentra pe domenii precum apărarea antiaeriană, dar și pe echipamente terestre, cum ar fi tancurile și artileria

Investițiile europene în apărare se vor concentra pe domenii precum apărarea antiaeriană – cea mai critică nevoie a Europei – dar și pe echipamente terestre, cum ar fi tancurile și artileria. Alte priorități vor include capacitățile de lovitură în adâncime, dominația aeriană, dronele și tehnologiile antidronă, domeniul naval și spațial.

Inovația în domeniul dronelor este încă „departe de maturitate”, în timp ce capacitățile de război antidronă au devenit la fel de importante ca dronele în sine, au spus analiștii. Ciclul de reacție observat în Ucraina este de cel mult trei luni – contramăsuri fiind dezvoltate în cel mult trei luni de la apariția unui nou sistem.

„Asta înseamnă că, până când amenințarea rusă nu se va concretiza, guvernele europene ar putea fi reticente să plaseze comenzi mari pentru producția de drone, care ar risca să devină depășite în câteva luni.”

Finanțarea apărării, ca a oricărui bun public, provine fie din împrumuturi, fie din taxe, iar provocarea este „deosebit de gravă” pentru Franța, Regatul Unit, Italia și Spania, din cauza nivelurilor ridicate ale datoriei publice, potrivit Redburn.

Brochet și Orchard au avertizat că sprijinul public pentru reînarmarea Europei nu poate fi considerat garantat, mai ales când implică sacrificarea securității sociale în favoarea celei militare, în absența unei amenințări imediate percepute.

„Aceasta ar putea declanșa o respingere masivă și potențial radicală a eforturilor de reînarmare în țările europene, mai ales în cele îndepărtate de granițele estice ale Europei”, au spus ei. „Alegerile viitoare din Europa vor testa determinarea alegătorilor, existând riscul de a se reveni asupra planurilor dacă au loc schimbări de regim.”

O eventuală încheiere a războiului Rusiei în Ucraina va pune presiune asupra prețurilor

Un alt risc pentru companiile europene de apărare este presiunea asupra prețurilor, în eventualitatea încheierii războiului Rusiei în Ucraina. În acel moment, este de așteptat un val de produse testate în luptă care vor intra pe piața internațională – în special drone și muniții – la prețuri scăzute și termene scurte de producție.

Furnizorii occidentali implementează strategii de apărare, precum crearea de parteneriate cu industria ucraineană de apărare, potrivit Brochet și Orchard.

Grupurile diversificate, cum ar fi Thales și BAE Systems, care nu sunt specializate în muniții și drone, ar putea rezista cel mai bine presiunilor post-conflict, au mai spus analiștii. Ei au menționat și eforturile de diversificare ale Rheinmetall în afara activităților sale de bază, inclusiv investiții în rachete, sateliți și construcții navale.

