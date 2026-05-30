Bookfest 2026 începe miercuri, 3 iunie, la Romexpo. Bulgaria, invitat de onoare: vor participa 14 scriitori, poeți și autori pentru copii

Salonul Internațional de Carte Bookfest, cel mai important eveniment al industriei editoriale românești, ajuns la cea de-a XIX-a ediție și recunoscut pentru dimensiunea sa internațională, își deschide porțile pe 𝟑 𝐢𝐮𝐧𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔, 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟎:𝟎𝟎.

Câteva cifre, pe scurt, transmise de organizatori în pagina de eveniment pe Facebook:

𝐀𝐩𝐫𝐨𝐚𝐩𝐞 𝐮𝐧 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞, 𝐝𝐢𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝟑𝟎𝟎𝟎 𝐝𝐞 𝐭𝐢𝐭𝐥𝐮𝐫𝐢 𝐧𝐨𝐢

𝐏𝐞𝐬𝐭𝐞 𝟐𝟓𝟎 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐧𝐬𝐚̆𝐫𝐢 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞, 𝐝𝐞𝐳𝐛𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢 𝐬̦𝐢 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫

Bulgaria este Invitatul de Onoare al acestei ediții și va aduce la București o delegație impresionantă formată din 14 scriitori, poeți și autori pentru copii, reprezentând unele dintre cele mai importante voci ale literaturii bulgare contemporane: 𝐆𝐡𝐞𝐨𝐫𝐠𝐡𝐢 𝐆𝐨𝐬𝐩𝐨𝐝𝐢𝐧𝐨𝐯, 𝐈𝐨𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐄𝐥𝐦𝐲, 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐀𝐥𝐞𝐱𝐢𝐞𝐯𝐚, 𝐊𝐨𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧 𝐊𝐨𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐨𝐯, 𝐏𝐞𝐭𝐢𝐚 𝐊𝐨𝐤𝐮𝐝𝐞𝐯𝐚, 𝐍𝐚𝐝𝐞𝐣𝐝𝐚 𝐑𝐚𝐝𝐮𝐥𝐨𝐯𝐚, 𝐆𝐡𝐞𝐨𝐫𝐠𝐡𝐢 𝐆𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥𝐨𝐯, 𝐈𝐨𝐫𝐝𝐚𝐧 𝐄𝐟𝐭𝐢𝐦𝐨𝐯, 𝐈𝐯𝐚𝐧 𝐇𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐯, 𝐏𝐞𝐭𝐚𝐫 𝐂𝐡𝐮𝐡𝐨𝐯, 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐆𝐡𝐞𝐭𝐨𝐯𝐚, 𝐄𝐦𝐢𝐥 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐞𝐯, 𝐈𝐯𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐤𝐨𝐯 𝐬̦𝐢 𝐓𝐨𝐝𝐨𝐫 𝐏. 𝐓𝐨𝐝𝐨𝐫𝐨𝐯.

Vizitatorii vor avea parte și de întâlniri cu cei mai îndrăgiți autori români, mese rotunde dedicate culturii scrise, proiecții de filme, numeroase activități interactive dar și reduceri spectaculoase la cele mai noi volume ale editurilor participante.

Peste 150 de expozanți din întreaga țară, alături de institute culturale cu reprezentanțe la București, îi vor întâmpina pe vizitatori zilnic, în cele cinci zile de sărbătoare a cărții, programul de acces pentru public fiind următorul:

Miercuri, 3 iunie: 10.00 – 20.00;

Joi, 4 iunie: 10.00 – 20.00;

Vineri, 5 iunie: 10.00 – 21.00;

Sâmbătă, 6 iunie: 10.00 – 21.00;

Duminică, 7 iunie: 10.00 – 20.00.

Evenimentul are loc în pavilionul B2 al complexului Romexpo, iar accesul publicului este gratuit.

Evenimentele se vor desfășura atât la standurile expozanților, cât și în spațiile special amenajate Bookfest: trei scene, trei cafenele, un spațiu pentru filme și Bookfest Junior – standul dedicat copiilor.

Programul complet și actualizat al evenimentelor va fi afișat pe pagina www.bookfest.ro

𝐒𝐚𝐥𝐨𝐧𝐮𝐥 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐁𝐨𝐨𝐤𝐟𝐞𝐬𝐭 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐮𝐧 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐬𝐟𝐚̆𝐬̦𝐮𝐫𝐚𝐭 𝐬𝐮𝐛 𝐈̂𝐧𝐚𝐥𝐭𝐮𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐨𝐧𝐚𝐣 𝐚𝐥 𝐏𝐫𝐞𝐬̦𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐮𝐢 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢𝐞𝐢.

𝐒𝐚𝐥𝐨𝐧𝐮𝐥 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐁𝐨𝐨𝐤𝐟𝐞𝐬𝐭 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐭 𝐝𝐞 𝐀𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭̦𝐢𝐚 𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐢𝐧 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢𝐚, 𝐬𝐮𝐛 𝐞𝐠𝐢𝐝𝐚 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐭̦𝐢𝐞𝐢 𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐢𝐧 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢𝐚, 𝐜𝐮 𝐬𝐩𝐫𝐢𝐣𝐢𝐧𝐮𝐥 𝐀𝐦𝐛𝐚𝐬𝐚𝐝𝐞𝐢 𝐁𝐮𝐥𝐠𝐚𝐫𝐢𝐞𝐢 𝐢̂𝐧 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢𝐚.

𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥: 𝐀𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭̦𝐢𝐚 𝐃𝐞𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧

𝐏𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭 𝐜𝐨-𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐭̦𝐚𝐭 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐮𝐥 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐢𝐢.

𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚: 𝐓𝐕𝐑, 𝐑𝐨𝐜𝐤 𝐅𝐌, 𝐁𝐨𝐨𝐤𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐒̦𝐭𝐢𝐫𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐂𝐨𝐩𝐢𝐢.

***