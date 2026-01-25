cursdeguvernare

luni

26 ianuarie, 2026

Stiri

Premierul Ilie Bolojan – vizită oficială în Germania

De Razvan Diaconu

25 ianuarie, 2026

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, va efectua o vizită oficială la Berlin, Germania, în perioada 27-29 ianuarie, conform surselor CursDeGuvernare.ro.
Întâlnirea a fost inițiată de partea germană.
În cadrul vizitei, premierul va avea întâlniri de lucru cu Friedrich Merz, cancelarul german, respectiv cu Boris Pistorius, ministrul federal pentru Apărare de la Berlin.

Din delegația premierului va face parte și ministrul Apărării Naționale (MApN) Radu Miruță.
Obiectivul vizitei este consolidarea relațiilor bilaterale, în special în aria economică și a industriei militare, având în vedere discuțiile cu privire la investițiile românești din programul SAFE, care are un cuantum de 16,7 miliarde de euro.

România urmărește să atragă investiții germane în industria militară

Ministerul Apărării are planuri semnificative de dotare ale Armatei Române, ca responsabilitate față de NATO, planuri pe care trebuie să le îndeplinească. Programul SAFE, care este în momentul de față într-o fază de negociere pe proiecte cu Comisia Europeană, rezolvă acest lucru. 


Guvernul intenționează să atragă capital și know-how german în industria românească de apărare, unde cel mai mare jucător european și producător de echipamente militare este Rheinmetall AG. România intenționează să semneze contractele pe programul SAFE până la finalul lunii mai.

Amintim de asemenea că Guvernul României a ajuns la o înțelegere cu Rheinmetall pentru cooperare industrială și furnizarea de echipamente militare moderne, menite să răspundă nevoilor imediate ale Armatei Române. Acestea au în vedere dotarea Armatei cu echipamente de ultimă generație care vor fi finanțate din programul SAFE, precum și susținerea investițiilor străine în dezvoltarea industrială din România.

(Citește și: ”Radu Miruță, ministrul Apărării: 21 de proiecte de înzestrare a Armatei vor contractate în ritm alert în următoarele luni, prin programul SAFE”)

(Citește și: ”Parteneriat România – Rheinmetall / Armin Papperger: Obiectivul este ca România să facă parte integrantă din ecosistemul european și cel NATO/ Ilie Bolojan: Salutăm disponibilitatea de a integra furnizori români în lanțul de aprovizionare”)

(Citește și: ”Comisia a aprobat planul României de finanțare prin SAFE – 16,68 mld. euro. Lista proiectelor militare și de infrastructură va fi publicată săptămâna viitoare”)

***


