Premierul Ilie Bolojan, vizită la Bruxelles săptămâna viitoare. Se va întâlni cu șefa Comisiei – discuții pe PNRR și noua facilitate de investiții EastInvest

Premierul Ilie Bolojan va efectua săptămâna viitoare o vizită la Bruxelles, iar joi, 26 februarie, se va întâlni cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR, a anunțat Guvernul.

Vizita vine după ce CCR a decis, miercuri, că reforma pensiilor magistraților este constituțională, Guvernul anunțând ulterior că va începe demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR aferent acestei reforme, 231 milioane de euro.

De asemenea, la Bruxelles, premierul va prezenta prioritățile Guvernului României privind viitorul cadru financiar multianual post-2028, aflat în curs de negociere, cu accent pe politica de coeziune, cea agricolă și componenta de competitivitate. Obiectivul este utilizarea eficientă a resurselor europene pentru proiecte de investiții care să stimuleze creșterea economică în România.

Prim-ministrul se va întâlni și cu vicepreședința executivă Roxana Mînzatu, comisar european pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

EastInvest, o nouă facilitate care va stimula investițiile în regiunile de frontieră estică ale UE

În aceeași zi, premierul României va participa la evenimentul la nivel înalt de lansare a Comunicării privind regiunile de frontieră estice, alături de președinta Comisiei Europene, prim-miniștrii Letoniei, Estoniei și Lituaniei și de președinta Băncii Europene de Investiții.

Comunicarea, la care România și-a adus o contribuție importantă, este menită să susțină importanța strategică a regiunilor de frontieră estică pentru Uniunea Europeană și responsabilitatea europeană comună de a sprijini securitatea, reziliența și prosperitatea acestora.

Evenimentul se va încheia cu semnarea Declarației de intenție privind înființarea Facilității EastInvest, ca semnal de angajament comun pentru transpunerea priorităților strategice în sprijin concret pentru investițiile din regiunile de frontieră estice, printr-o cooperare strânsă între UE, actorii financiari internaționali și naționali.

EastInvest este un mecanism de finanțare dedicat regiunilor de frontieră estice, care reunește Grupul BEI, instituții financiare internaționale, precum și bănci naționale și regionale de promovare din statele membre vizate. Participarea României la platforma EastInvest se va face prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare.

Guvernul României a aprobat, în ședința din 19 februarie 2026, Memorandumul privind participarea României la Facilitatea EastInvest, un mecanism european dedicat consolidării investițiilor și creșterii rezilienței economice în regiunile estice ale Uniunii Europene și a mandatat Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) să semneze Declarația de Intenție, în vederea sprijinirii acestor regiuni prin intermediul platformei EastInvest.

