Ilie Bolojan anunță schimbarea indicatorilor de performanță în companiile din energie: Transelectrica, ELCEN și Complexul Oltenia au investiții de 2 mld. € din Fondul de Modernizare, dar lucrări decontate sub 10%

Complexul Energetic Oltenia, Transelectrica și ELCEN București au angajate investiții de aproape 2 miliarde de euro prin Fondul de Modernizare, investiții care trebuie finalizate până cel târziu în 2030 dar care au niveluri de realizare și decontare a lucrărilor de sub 10%. Informarea a fost făcută de premierul interimar Ilie Bolojan, care e și ministru interimar la energie.

Acesta a transmis că ”nu este normal să deții funcții de conducere în companii de stat de tip monopolist, să ai câștiguri mari, fără ca acestea să fie condiționate de realizări și performanță” și că a convenit cu ”responsabilii din Energie să lucrăm la modificarea indicatorilor de performanță pentru toate companiile care nu își realizează investițiile”.

Bolojan a mai punctat că creșterea prețurilor la energie din ultimii ani, dincolo de costul suplimentar pus pe bugetele familiilor, a afectat competitivitatea firmelor românești.

”Industriile cu valoare adăugată mai mică sau cele în care energia are o pondere mai mare în costurile totale au avut de suferit. Acest lucru se vede în scăderea producției industriale din ultimii cinci ani. Pentru a ne redresa economic, scăderea prețului energiei electrice este o condiție de bază. Vom reduce prețul energiei doar odată cu realizarea investițiilor în producția de energie, în stocare și în modernizarea rețelelor, precum și prin eliminarea întârzierilor la investițiile pentru care avem deja finanțarea asigurată”, a transmis Bolojan într-o postare pe rețeaua socială Facebook.

România are investiții aprobate de 12 mld. euro prin Fondul de Modernizare, din care 7,7 mld. alocate energiei – bani nerambursabili

Bolojan a trecut în revistă situația finanțărilor pentru 3 din companiile de stat cu investiții aprobate prin Fondul de Modernizare al UE, din care România are finanțate investiții de 12 miliarde de euro, fonduri nerambursabile.

Din acești bani, 7,7 miliarde de euro trebuie să meargă în investiții în energie, iar aproape 2 miliarde sunt investiții la cele 3 companii nominalizate: Complexul Energetic Oltenia, Transelectrica, ELCEN București. Bolojan arată că investițiile se realizează cu mare greutate, în condițiile în care gradul de decontare a lucrărilor de investiții este infim.

”Cea mai mare finanțare o avem prin Fondul de Modernizare. România beneficiază de transferuri provenite din certificatele de emisii de gaze cu efect de seră. Sumele pot fi folosite doar pentru investiții în energie regenerabilă, eficiență energetică și modernizarea rețelelor. Din acest fond avem investiții aprobate, nerambursabile, de 12 miliarde de euro. Din această sumă, 7,7 miliarde de euro sunt alocate energiei, iar 2,7 miliarde de euro proiectelor de eficiență în transporturi etc. Fondurile sunt transferate, banii sunt în conturi, dar investițiile se realizează cu mare greutate”, arată Bolojan în postarea sa.

Premierul și ministrul interimar al energiei a mai afirmat că, ”în afara complexității proiectelor și a întârzierilor legate de programe, evaluarea proiectelor și plăți, nefolosirea fondurilor este cauzată și de nerealizarea investițiilor alocate marilor companii de stat din domeniul energiei”.

Bolojan spune că companiile de stat din energie au avut, în ultimii ani, un grad foarte scăzut de realizare a investițiilor, afectând dezvoltarea noilor capacități de producție și a rețelelor energetice.

Această situație există deoarece, în contractele de mandat ale celor care conduc aceste companii, nu sunt incluși indicatori care să lege evaluarea lor de realizarea investițiilor, de utilizarea fondurilor disponibile și de respectarea termenelor asumate”, a transmis Bolojan.

Situația investițiilor din Fondul de Modernizare la CEO, Transelectrica și ELCEN: lucrări decontate sub 10%, sub 4% și zero (ELCEN)

Acesta arată că a analizat situația investițiilor finanțate din Fondul de Modernizare, care trebuie finalizate cel târziu în 2030 și a exemplificat cu gradul de realizare a investițiilor, de aproape 2 miliarde de euro, pentru cele trei companii menționate anterior:

1. Complexul Energetic Oltenia are 11 investiții aprobate, în valoare de aproape 900 de milioane de euro, dintre care nouă au fost semnate în vara anului 2023 și două în 2024: parcuri fotovoltaice și centrale pe gaz.

”Lucrările decontate în toți acești ani reprezintă sub 10%, existând un risc mare ca centralele pe gaz să nu fie finalizate. Ar fi trebuit să fie gata anul acesta. Nefinalizarea acestora ne creează probleme serioase în îndeplinirea jaloanelor privind decarbonizarea și poate duce la pierderea fondurilor europene”, arată Bolojan.

2. Transelectrica are 11 contracte, în valoare totală de peste 530 de milioane de euro, nouă dintre ele semnate încă din toamna anului 2022: linii electrice noi, interconexiuni și retehnologizări de stații.

”Până acum, după patru ani, s-au decontat lucrări de aproape 20 de milioane de euro, adică sub 4%. Întârzierea asigurării accesului la rețele electrice și la interconexiuni generează pierderi pentru producători și distorsiuni în piața de energie”, a mai transmis Ilie Bolojan.

3. ELCEN București are trei contracte pentru modernizarea CET-urilor din București, semnate în toamna anului 2024, în valoare totală de peste 360 de milioane de euro.

”Cele trei proiecte sunt absolut necesare pentru asigurarea încălzirii locuințelor din Capitală. Din păcate, nu s-a decontat nimic până acum, proiectele fiind încă în licitație. Având în vedere uzura centralelor vechi, există oricând riscul apariției unor avarii și al întreruperii încălzirii”, mai arată premierul și ministrul interimar al energiei.

Acesta mai afirmă că ”nu mai putem continua în acest fel” și că ”nu este normal să deții funcții de conducere în companii de stat de tip monopolist, să ai câștiguri mari, fără ca acestea să fie condiționate de realizări și performanță”.

”Am convenit cu responsabilii din Energie să lucrăm la modificarea indicatorilor de performanță pentru toate companiile care nu își realizează investițiile. Nu mai putem accepta doar indicatori formali, de tipul unor obligații legale, cum ar fi elaborarea la timp a bugetului de venituri și cheltuieli. Performanța în companiile din energie este o condiție necesară pentru reducerea prețurilor la energie în economia României”, mai arată Bolojan.

