Reuniunea primarilor de comune pe tema reformei administrației – Premierul Bolojan: Lucrurile nu ai puteau rămâne așa cum eram obișnuiți – Sorin Grindeanu: Toţi banii din taxele şi impozitele locale trebuie să rămână la primării

Premierul Bolojan a explicat marți, la dezbaterea cu tema ”Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice şi impactul acestora asupra comunelor din România”, organizată de Asociaţia Comunelor din România, că situația finanțării administrației locale nu poate rămâne neschimbată, întrucât bugetul României nu mai permite acest lucru.

El a prezentat mai multe date ce reflectă ineficiența unor primării, date pe care le-a comparat cu ceea ce se întâmplă în administrația locală din Europa, pentru a demonstra necesitatea reformei administrației, o reformă ce ar trebui adoptată luna aceasta.

Sorin Grindeanu, președintele social-democraților, prezent și el la evenimentul organizat de primari în speranța că vor reuși să convingă Executivul să renunțe la reforma administrației, s-a declarat susținător al tăierilor de personal și venituri în primăriile supradimensionate, însă a reclamat aplicarea „la paușal” a acestor măsuri.

Amenințarea premierului: Dacă nu reducem cheltuielile, va fi necesară reorganizarea, reducerea numărului de comune

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în lipsa unor măsuri de eficientizare a administraţiei publice locale, se va ajunge la reducerea numărului de comune, transmite Agerpres.

„Cred că anul trecut şi anul acesta vor fi nişte ani determinanţi pentru administraţia publică locală, pentru că avem două posibilităţi: să dovedim cu toţii – şi aici nu e o problemă a unui premier, ci a întregii administraţii – că, în actualele structuri, putem fi mai performanţi, mai eficienţi şi putem funcţiona cu cheltuieli mai mici; sau, dacă nu vom reuşi acest lucru, este doar o problemă de timp, până în 2028, până după alegerile care vor veni, când se va ajunge, într-o formă sau alta, la o reformă a administraţiei, ceea ce va însemna reducerea numărului de comune, fuziuni şi aşa mai departe. Deci, ori lucrăm împreună să facem administraţia mai eficientă în actualele cadre, ori este doar o problemă de timp până vom ajunge acolo”.

Premierul Bolojan: Capacitatea de a mai asigura la fel de multe fonduri de transfer ca anii trecuţi nu mai există

Premierul Ilie Bolojan a repetat și la reuniunea primarilor de comune că situația din administraţia locală şi cea centrală nu va mai putea continua ca până acum, din cauza deficitelor ce trebuie corectate și a capacității scăzute de a mai asigura transferuri mari de fonduri spre administrațiile locale.

El le-a transmis primarilor că ştie cât de greu este să gestionezi problemele unei comunităţi cu resurse reduse, având în vedere că a fost primar al municipiului Oradea, dar trebuie ca și ei, primarii să se raporteaze la noua realitate.

În România, majoritatea sumelor folosite de administraţia locală provin din transferuri de la bugetul de stat şi este vorba de aproximativ 80%, faţă de 50%, media europeană.

De asemenea, datele arată că veniturile din taxele locale reprezintă un sfert din cheltuielile cu salariile, în timp ce în Uniunea Europeană acestea acoperă integral costurile cu personalul.

Principalele declarații

”Cred că trebuie să plecăm de la o realitate. Lucrurile în administraţia locală şi centrală nu vor mai putea fi aşa cum eram obişnuiţi până acum. Avem nişte deficite foarte mari, pe care guvernele noastre s-au angajat să le corecteze. Dacă vrem să rămânem în echilibre financiare, va trebui să le urmărim în anii următori”.

”E o realitate că în media ţărilor din Uniunea Europeană, veniturile din taxele locale le acoperă cheltuielile de salarii. În România veniturile din taxele locale reprezintă un sfert din cheltuielile de salarii. Acestea sunt nişte realităţi care nu pot fi contestate. Sigur într-un fel este în reşedinţele de judeţ, unde sunt indicatori mult îmbunătăţiţi, sau în comunele care sunt în zonele metropolitane, care au o economie pe teritoriul lor şi alta este situaţia în comunele mici, în zone îndepărtate, unde într-adevăr lucrurile sunt foarte problematice”.

”Cred că anul trecut şi anul acesta vor fi nişte ani determinanţi pentru administraţia publică locală, pentru că avem două posibilităţi. Să dovedim cu toţii. Şi aici nu e o problemă a unui premier, e pur şi simplu o problemă a întregii administraţii, că în actualele structuri putem fi mai performanţi, mai eficienţi şi putem funcţiona cu cheltuieli mai mici. Sau dacă nu vom reuşi acest lucru, v-o spun aici, stimaţi colegi, e doar o problemă de timp, până în 2028, până după alegerile care vor veni, se va ajunge într-o formă sau alta la o reformă administraţiei, ceea ce va însemna reducerea numărului de comune, fuziuni şi aşa mai departe. Deci ori lucrăm împreună să facem administraţia mai eficientă în actualele cadre, ori e doar o problemă de timp până vom ajunge acolo”.

”Acest pachet pentru administraţie pe care ar trebui ca cel mai târziu săptămâna viitoare să-l adoptăm aduce nişte lucruri foarte importante. În primul rând, vă întăreşte foarte mult capacitatea de a vă exercita mandatul pe care vi l-au încredinţat cetăţenii în fiecare localitate. Sunt foarte multe măsuri bune care vă întăresc capacitatea de a planifica, de a face disciplină în construcţii, de a încasa impozite şi taxe, de a genera politici publice, pentru că de această capacitate va depinde schimbarea României, indiferent cine este în guvernare. Schimbarea nu se poate face dintr-un singur loc din Bucureşti, ci schimbarea se face prin fiecare dintre dumneavoastră, care acolo unde sunteţi, dacă reuşiţi să fiţi factorii schimbării, cu siguranţă puteţi să vă schimbaţi comunităţile”.

”De asemenea, acest pachet conţine într-adevăr şi componenta de reducere de personal acolo unde personalul depăşeşte limitele care vor fi stabilite în urma acestei reduceri. Asta a fost o susţinere de se poate de clară de-a lungul anilor, că fiecare administraţie din România în forma în care sunt făcute normativele actuale, inclusiv partea de reduceri, poate să funcţioneze fără probleme, sigur, cu specific cu fiecăruia, în aşa fel încât să avem o administraţie în serviciul cetăţenilor. Acest pachet este important şi, aşa cum v-am spus, sper să-l punem în practică cel mai târziu săptămână viitoare”.

Sorin Grindeanu: „S-a încercat, prin toate mijloacele, diabolizarea primarilor”

„În ultima perioadă s-a încercat, prin toate mijloacele, diabolizarea primarilor din România care de multe ori au fost catalogaţi ca fiind incapabili”, a declarat mați, la reuniunea primarilor, liderul PSD – Sorin Grindeanu, făcând aluzie la premierul Ilie Bolojan, aflat la un scaun distanță.

Nimeni nu se va atinge de fondurile comunelor, însă este necesară o reorganizare a organigramei primăriilor, acolo unde acestea sunt supraîncărcate, a promis Grindeanu.

Principalele declarații ale liderului PSD

”Rezonez cu mare parte din propunerile venite dinspre UDMR pe care le-am văzut cu toţii. Tocmai de aceea aş vrea azi, aici, dacă vom putea, să facem un exerciţiu de sinceritate, să lăsăm la o parte discursurile triumfaliste. Să vorbim deschis despre elefanţii din încăpere. Şi sper că atât dumneavoastră, cât şi noi vom fi sau veţi fi de acord cu această propunere a noastră. În primul rând, şi cred că de aici trebuie să plecăm, ştiţi foarte bine că în ultima perioadă s-a încercat cu bună ştiinţă şi aproape prin toate mijloacele, diabolizarea primarului din România. Dacă nu eşti dintr-o localitate, ai miliarde de la buget, aproape de fiecare dată eşti prezentat a fi incapabil, eşti angajator de pile sau amante, eşti unul dintre cei care vrei să iei fonduri de la bugetul de stat ca să le furi. Această diabolizare în corpore este doar o minciună care exprimă, dacă vreţi, o lene a celor incapabili să depăşească un populism, i-aş spune, ieftin”.

”Restructurările sunt absolut necesare acolo unde schemele au fost supraîncărcate, dar majoritatea dintre dumneavoastră cred că deja aţi luat măsurile despre care vorbeam mai devreme şi aţi făcut reducerile pe care le puteaţi face. Nu puteam fi de acord noi cu tăierile aşa, pauşal care dădeau bine pe hârtie (…) Aceste lucruri nu înseamnă, din punctul nostru de vedere, reformă, ci un fel de, să spunem, hai să le spunem aşa cum am început, măsuri în administraţia publică locală. Indiferent cât vor încerca vitejii să minimizeze sacrificiul, pe acest altar al reformei, eu vă spun deschis ceea ce ştiţi cu toţii: acest pachet a fost negociat şi închis de vreo două, trei luni de zile. Şi va merge înainte, dar în condiţii corecte.

”Un alt lucru important pe care ţin să-l spun este, şi îl spun ferm, nimeni nu se va atinge de fondurile destinate comunelor. Şi din discuţiile pe care le-am avut cu partenerii de guvernare, punctul nostru de vedere a fost înţeles. Îngheţarea investiţiilor ar fi un act, din punctul meu de vedere, de sabotaj economic şi social, pe care noi nu ni-l permitem. Tocmai de aceea trebuie ca investiţiile să continue, pentru că ca locurile de muncă pentru mediul de afaceri mic şi mijlociu să nu se piardă. De aceea, bugetul de stat trebuie să conţină toate sumele, astfel încât alocările pentru restul din PNDL, Anghel Saligny, care au generat şi generează cel mai amplu val de investiţii publice în rural, să continue şi în 2026”.

”Toţi banii, din punctul de vedere al meu şi al nostru, toţi banii din taxele şi impozitele locale trebuie să rămână la dumneavoastră. Dacă oamenii din comunităţile dumneavoastre plătesc mai mult, atunci banii trebuie să se întoarcă acolo şi să fie folosiţi în investiţiile locale. Repet, din punctul nostru de vedere, acest lucru este obligatoriu. Pentru că altfel va fi foarte greu ca noi în Parlament să susţinem un buget care nu ţine cont de autorităţile locale”.

Marian Neacşu (PSD): Această reformă administrativă este din august în discuţie şi cred că încă nu ne aflăm în faţa formei finale, chiar dacă a intrat în circuitul de avizare

Vicepremierul PSd Marian Neacşu a declarat, marţi, la a 29-a sesiune ordinară a Adunării Generale a Asociaţiei Comunelor din România, că această reformă administrativă este din august în discuţie şi crede că încă nu ne aflăm în faţa formei finale, chiar dacă într-o primă fază ea a intrat în circuitul de avizare, el adăugând că urmează alte discuţii în aceste zile.

”Deficitul nu este o sperietoare. Şi nu este o chestiune în sine. Şi ar trebui să ne şi întrebăm cum ajungem, sau cum s-a ajuns la acest deficit. Şi povestea aş putea spune că începe, şi credeţi-mă că sunt de ceva ani în administraţia publică centrală şi am şi beneficiu, măcar al bunei credinţe, al informaţiei şi al utilizării ei în condiţii corecte, că tot acest dezechilibru s-a rupt imediat în perioada pandemică, atunci când am făcut un deficit de 9,3% pe cash, am cheltuit peste 100 de miliarde şi n-a crescut cu un leu o pensie, n-a crescut un leu un salariu, n-am făcut un kilometru de autostradă. Ba nu, aici îmi cer scuze. A făcut în acea perioadă un kilometru de autostradă domnul Mandachii la Suceava, ca să dovedească incompetenţa şi incoerenţa administrativă a statului de la momentul ăla”, a spus Neacşu.

