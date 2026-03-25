Premierul Bolojan: ”Rămâne de văzut” dacă actuala coaliţie se va menţine după Paşte. PSD a escaladat o zonă de conflict, încălcând protocolul coaliţiei

”Va rămâne de văzut” dacă România va avea actuala coaliţie de guvernare şi după Paşte, a declarat marți seara premierul Bolojan, adăugând că ”PSD a escaladat o zonă de conflict, încălcând protocolul coaliţiei”.

”Eu cred că ar fi bine să avem o coaliţie, pe de o parte pentru că suntem într-o situaţie dificilă, într-un context internaţional care nu este foarte comod, suntem într-o situaţie de deficit în ţară, gândiţi-vă că anul acesta trebuie în continuare să ne reducem deficitul, pentru că doar dobânzile pe care le achităm sunt de 60 de miliarde de euro prognozate anul acesta”, a adăugat prim-ministrul.

”Urgenţele” din acest moment ale României necesită o guvernare stabilă, implică o stabilitate a relaţiei partidelor din componența executivului, a mai explicat Ilie Bolojan: ”Aceste constrângeri pe care le avem şi urgenţele pe care o să le avem în perioada următoare ar presupune să ai o guvernare stabilă care nu poate să fie stabilă dacă nu se bazează pe o coaliţie stabilă. Deci ăsta este un element de bază. (…) Este evident pentru toţi care urmăresc ce s-a întâmplat în această perioadă că PSD a escaladat o zonă de conflict, încălcând protocolul coaliţiei. Avem nişte înţelegeri care ţin de o anumită atitudine, de modul în care se votează în Parlament, de modul în care se iniţiază propuneri de către membrii coaliţiei care ar trebui să respecte nişte reguli, pur şi simplu de respectul între parteneri, pentru că dacă nişte partide nu se respectă între ele, inclusiv prin comportamentul public, e greu de presupus că vom recâştiga cumva respectul cetăţenilor”.

PSD nu poate fugi de responsabilitatea privind modul în care România a fost ”modelată” în ultimele peste trei decenii, când social-democraţii au fost mulţi ani la conducere, la fel ca și liberalii, a mai explicat premierul.

PSD trebuie să-și asume responsabilitatea, dacă dinamitează guvernul

”Mi s-a părut de bun simţ ceea ce s-a votat ieri la PNL, să spunem cât se poate de clar că noi, fiind conştienţi de situaţia în care este ţara, vom susţine o stabilitate în guvernare pentru că este un lucru care ne ajută din toate punctele de vedere, nu pentru ca o persoană să ocupe un post, ca să ne înţelegem foarte bine, ci pentru ratingul ţării, pentru stabilitate, pentru predictibilitate, dar în acelaşi timp, să facem un apel către PSD să-şi analizeze cât se poate de clar poziţia şi responsabilitatea pe care o are şi, într-adevăr, în condiţiile în care te duci, pur şi simplu, să spargi o coaliţie care, cu bune, cu rele, totuşi, în aceste nouă luni de zile a reuşit să echilibreze situaţia financiară, să ne scoată dintr-o fundătură în care eram, a luat nişte măsuri care n-au fost foarte comode, au fost dureroase, dar nu există antidot pentru a corecta deficite atât de mari fără să ai nişte costuri sociale, acesta este realitatea, şi ar fi o anormalitate să dai cu piciorul la tot ce s-a făcut şi o instabilitate, în mod clar, ne poate întoarce la situaţia în care am fost. Şi atunci mi s-a părut normal să avertizăm PSD-ul că îşi asumă o răspundere pentru o dinamitare a unui guvern şi în condiţiile în care, fără să ai motive, numai că pentru că eşti deranjat de anumite lucruri care nu-ţi convin pentru că te duci într-o zonă de aroganţă politică, totuşi, acţionezi, cum să vă spun, într-o formă din asta distractivă, trebuie să-ţi asumi această răspundere”, a subliniat preşedintele PNL.

