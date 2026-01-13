Premierul Bolojan preia mandatul de interimar de la Educație

Premierul i-a transmis președintelui Nicușor Dan propunerea de revocare a lui Daniel David și de preluare de către el, Ilie Bolojan, a interimatului la Educație.

„Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației și Cercetării a domnului Daniel-Ovidiu David, ca urmare a demisiei, și preluarea interimatului de către prim-ministrul României”, a anunțat marți Palatul Victoria.

Daniel David a demisionat pe 22 decembrie 2025, după un an în funcția de ministru, pe fondul puternicii contestări venite din interiorul sistemului, de la cadrele didactice, dar și studenți, din cauza măsurilor de austeritate apliate.

Profesorii și studenții i-au reproșat lui Daniel David că nu s-a opus nicio clipă tăierii fondurilor din Eudcație și Cercetare, ceea ce a dus și mai mult la fragilizarea acestui domeniu prioritar.

Daniel David a anunțat pe 22 decembrie că și-a dat demisia din funcția de ministru, întrucât sistemul de educaţie nu mai este într-un pericol iminent, iar România a scăpat de ameninţarea suspendării fondurilor europene, astfel încât a venit momentul ca el să se întoarcă la profesia de psiholog.

”Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invitaţia de a deveni ministru al Educaţiei şi Cercetării (22 decembrie 2024), i-am solicitat premierului eliberarea mea din funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia. Recent am primit confirmarea. Deşi demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, aşa cum a fost şi colaborarea noastră”, a transmis Daniel David.

Reamintim că aproximativ 18.000 de posturi au fost suprimate în educație până la sfârșitul lui 2025, reprezentând cea mai mare parte din totalul de peste 25.000 de funcții de bugetari reduse la nivel național.

