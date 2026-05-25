luni

25 mai, 2026

Premierul Bolojan: „Până la mijlocul acestei săptămâni trebuie să finalizăm analiza celor peste 10.000 de proiecte finanțate prin PNRR” – Renegocierea PNRR, finalizată până la începutul săptămânii viitoare

De Vladimir Ionescu

25 mai, 2026

Premierul interimar Ilie Bolojan le-a cerut prefecţilor să informeze toate primăriile cu privire la necesitatea de a transmite datele legate de proiectele finanţate prin PNRR, astfel încât până la mijlocul acestei săptămâni să fie finalizată analiza celor peste 10.000 de proiecte finanţate prin acest program.

Din aceste proiecte, peste 5.000 sunt finanțate prin Ministerul Dezvoltării, peste 2.500 prin Ministerul Educaţiei, peste 1.500 prin Ministerul Mediului, plus proiectele derulate prin celelalte ministere, majoritatea având ca beneficiari autorităţile locale sau şcolile din localităţi. Toate au termin limită de finalizare 31 august 2026.

Bolojan: Pentru proiectele care nu se pot termina, se analizează transferul pe finanțarea din împrumut, fără a afecta derularea lucrărilor


„Ieri după-amiază am avut o videoconferinţă de lucru cu prefecţii. Le-am cerut ca, în această dimineaţă, să informeze toate primăriile cu privire la necesitatea de a transmite datele legate de proiectele finanţate din fonduri europene prin programul PNRR: stadiul lucrărilor, termenul de finalizare şi graficul de lucrări. La ora 9:00 s-au organizat întâlniri în judeţe. Ministerul Dezvoltării a pus la dispoziţia primăriilor un ghid şi o platformă electronică pentru colectarea acestor date”, a scris premierul interimar pe pagina sa de Facebook, citat de News.ro.

Ilie Bolojan a precizat că, până la mijlocul acestei săptămâni, trebuie finalizată analiza celor peste 10.000 de proiecte finanţate prin acest program, dintre care peste 5.000 prin Ministerul Dezvoltării, peste 2.500 prin Ministerul Educaţiei, peste 1.500 prin Ministerul Mediului, plus proiectele derulate prin celelalte ministere, majoritatea având ca beneficiari autorităţile locale sau şcolile din localităţi.

Renegocierea PNRR se va finaliza până la începutul săptămânii viitoare

„În paralel cu inventarierea situaţiei lucrărilor, continuăm negocierile tehnice cu reprezentanţii Comisiei Europene privind ultimele modificări ale programului de finanţare. Acestea se vor finaliza până la începutul săptămânii viitoare. Clarificăm ce proiecte vor rămâne finanţate prin granturi. Vor fi cele care se vor termina până la sfârşitul lunii august; altfel, vom pierde finanţările”, a subliniat premierul.

Bolojan a menționat că, pentru proiectele care nu se pot termina, analizează transferul pe finanţarea din împrumut, fără a afecta derularea lucrărilor.

„Este nevoie de o mobilizare a beneficiarilor şi a constructorilor, de o evaluare corectă a situaţiei din teren, astfel încât proiectele aflate într-un stadiu avansat să fie finalizate la timp, iar România să nu piardă fondurile europene disponibile. Programul PNRR are un impact major asupra investiţiilor din România în acest an: peste 10 miliarde de euro. De la autostrăzi şi cale ferată, până la investiţii în transporturi, şcoli, spitale şi blocuri anvelopate, în localităţi din toată ţara. Negocierile cu Comisia Europeană cuprind şi componenta de jaloane şi reforme pe care ne-am angajat să le implementăm, precum şi ajustarea obiectivelor la un nivel realist”, a spus şeful Executivului.

(Citește și: Premierul Bolojan, întâlniri cu prefecții și primarii pentru inventarierea celor 15.000 de proiecte PNRR – Investițiile pe grant care nu se termină până în august pierd întreaga finanțare)


***

