Premierul Bolojan, întâlniri cu prefecții și primarii pentru inventarierea celor 15.000 de proiecte PNRR – Investițiile pe grant care nu se termină până în august pierd întreaga finanțare

Premierul interimar Ilie Bolojan are programată pentru duminică după-amiază o şedinţă cu toţi prefecţii, iar luni dimineaţă cu toţi primarii pentru a discuta despre cele peste 15.000 de proiecte în derulare prin PNRR şi pentru realizarea unei proceduri de inventar foarte clar al stadiului lucrărilor, aşa încât echipa tehnică condusă de ministrul Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, să finalizeze până în 1 iunie toate negocierile cu Comisia Europeană.

„Pentru că subiectul proiectelor prin PNRR interesează toate administraţiile publice din România, mâine (duminică – n.r.) vom avea o şedinţă cu toţi prefecţii din ţară, iar luni dimineaţă cu toate primăriile din România, voi face câteva precizări legate de aceste aspecte administrative. În aceste zile, sunt negocierile echipelor tehnice ale României şi ale Comisiei Europene care se derulează pentru închiderea absorţiei fondurilor europene la Bruxelles”, a declarat, sâmbătă, la Iaşi, premierul interimar Ilie Bolojan, citat de News.ro.

Bolojan: Facem analiza proiectelor PNRR astfel încât cele care se pot termina până la sfârșitul lui august să rămână pe componenta de grant

Bolojan a spus că sunt trei probleme importante.

„Proiectele care vor rămâne pe listele de finanţare, e vorba atât de lista de bani care sunt nerambursabili, deci granturile, dar şi proiectele care vor fi pe componenta de împrumut şi acest lucru ţine de cele peste 15.000 de proiecte pe care le avem în derulare în momentul de faţă în toate administraţiile din România şi este foarte important în aceste zile să facem analiza acestor proiecte, în aşa fel încât cele care se pot termina până la sfârşitul lunii august să rămână pe componenta de grant, pentru că dacă rămân acolo şi nu se termină, România va pierde suma aferentă întregului proiect, chiar dacă el este finalizat de 90%, iar cele care nu se pot termina să fie transferate pe componenta de împrumut, unde, sigur, vom pierde doar ceea ce nu se poate finaliza, urmând ca diferenţa să fie acoperită din bugetul naţional sau din bugetul local, în aşa fel încât, pe de o parte, să terminăm proiectele şi să nu avem pierderi pentru ţara noastră”, a explicat premierul interimar.



El a spus că acest lucru înseamnă că, în zilele următoare, pentru toate aceste lucrări realizate într-o pondere care nu le garantează finalizarea, este nevoie de „note de constatare întocmite de supervizori sau de dirigenţe de şantier şi de angajamente ferme ale constructorilor cu grafic de lucrări aferent că vor fi terminate lucrările până la sfârşitul lunii august”.



„Acesta este un lucru pe care trebuie să-l derulăm în primele trei zile ale săptămânii următoare. Un alt aspect important ţine de îndeplinirea jalonelor şi din nou în aceste zile sunt aceste negocieri importante pentru că sunt jaloane în care din motive obiective nu le putem îndeplini. Gândiţi-vă, ne-am angajat să creştem viteza pe calea ferată, să reducem orele de întârziere, dar din păcate nu reuşim acest lucru sau pentru că nu s-au terminat lucrările la tronsoanele de calea ferată sau pentru că nu am schimbat locomotivele şi deci nu putem îndeplini un astfel de jaloan. Şi este o miză importantă pentru noi ca, explicând Comisiei aceste situaţii obiective, să se accepte o coborâre a acestui standard în aşa fel încât să ne putem face absorţia de bani”, a precizat Ilie Bolojan.

Dacă proiectele rămân pe componenta de grant şi nu se termină, România pierde suma întregului proiect, chiar dacă e 90% finalizat – Nouă legi trebuie adoptate pentru a debloca 7,5 miliarde de euro

Premierul interimar a afirmat că un alt aspect important legat de aceste negocieri ţine de punerea în practică a reformelor la care România s-a angajat anii trecuţi, pe care, „din păcate”, ţara noastră le-a „lungit foarte mult” şi guvernele anterioare nu şi le-au asumat.

„În următoarea săptămână, toate ministerele vor trebui să depună în Parlament proiectele de legi în aşa fel încât chiar dacă acest guvern nu mai are competenţa legală să adopte ordonanţe să putem să ducem în dezbaterea parlamentară toate aceste proiecte. Sunt nouă legi foarte importante de care depinde tragerea a peste 7,5 miliarde de euro în aşa fel încât sper într-o decizie raţională a partidelor politice în susţinerea acestor proiecte în aşa fel încât deci la sfârşitul lunii iunie să putem să le avem adoptate şi România în iulie-august să poată să facă tragerile din aceste fonduri”, a mai spus Ilie Bolojan.

Potrivit lui Bolojan, acestea au fost cele mai importante probleme pe care le-a discutat, sâmbătă, cu primarii din judeţul Iaşi.



„Aşa cum v-am spus, mâine după-amiază (n. red. – sâmbătă după-amiază) vom organiza o întâlnire cu prefecţii şi, de asemenea, au fost convocaţi toţi primarii pentru luni de dimineaţă pentru a parcurge această procedură de inventar în aşa fel încât echipa Guvernului României, echipa tehnică condusă de ministrul Proiectelor Europene, domnul Dragoş Pîslaru, să finalizeze până în data de 1 iunie toate negocierile cu Comisia Europeană pentru a închide acest capitol important din proiectele noastre de investiţii”, a afirmat Bolojan.



Premierul a reamintit că anul acesta România are „cel mai mare buget de investiţii, atât datorită fondurilor europene, cât şi bugetelor naţionale”, fiind de 8% din PIB, iar absorţia acestor bani înseamnă pentru ţara noastră investiţii importante care vor crea condiţii de dezvoltare în anii următori pentru comunităţile noastre şi de asemenea servicii publice de calitate mai bună în spitale, în şcoli, în primăriile din România.

