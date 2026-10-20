Ilie Bolojan, primul discurs de opoziție: Critici dure la adresa unor miniștri PSD care au fost în cabinetul său

Partidul Național Liberal va da un vot de necesitate, de încheiere a crizei, a declarat, marți, în plenul reunit al Parlamentului, la ședința de învestire a Guvernului Niculescu, președintele PNL, prim-ministrul interimar Ilie Bolojan.

„Aveți bunul simț să nu stricați ceea ce s-a corectat în aceste 15 luni și să nu deraiați din nou”, le-a transmis Bolojan social-democraților, subliniind că cei care conduc Guvernul răspund pentru ceea ce fac „fără paravane”.

Principalele declarații

„Au trecut peste cinci luni de când PSD și AUR au demis iresponsabil un guvern care lupta din greu să redreseze România. De atunci Guvernul interimar, cu mijloacele pe care le-au avut la dispoziție, a luptat să țină România pe linia de plutire. În acest timp, cei care au doborât Guvernul nu au reușit să ofere nicio soluție viabilă. În plus cele patru desemnări pe care le-a făcut președintele României, una singură, cea a lui Siegfried Mureșan, a reflectat voința politică exprimată de partide în urma consultărilor. Celelalte au fost strict opțiuni ale președintelui României”.

„Când îl auzi pe domnul Grindeanu, îți dai seama ce greu îți este. Dar cu ce preț pentru țară când serviciile de bază riscă să nu mai poată funcționa sau când camerele de gardă nu vor mai putea prelua pacienții și urgențele pentru că nu vor avea cu ce să le rezolve, atunci oamenii vor suferi și, sigur, nimeni nu va răspunde de asta. Așa ceva nu trebuie să se întâmple și de aceea PNL va da astăzi un vot de necesitate, un vot pentru încheierea acestei crize. Nu intrăm la guvernare, nu negociem funcții, nu pretindem, în schimb, decât menținerea direcției României și nu suntem șantajați, ca să fie clar pentru toată lumea.”

„PNL nu va împinge România spre colaps, doar pentru a demonstra că unii au greșit”. „Oamenii nu trebuie să sufere pentru iresponsabilitatea unor lideri politici, dar România trebuie să continue drumul corect început. Guvernul țării, oricare ar fi el, trebuie să lucreze pentru un stat mai eficient, să țină cheltuielile sub control, se impună reguli egale pentru toți și să promoveze investițiile.”

„PSD deja inventează greaua moștenire cu care să își acopere incapacitatea de a onora promisiunile mincinoase”. „Să fie clar, nu există nicio grea moștenire. Bugetul este stabilizat, iar problemele structurale pe care, în principal, PSD le-a generat de-a lungul anilor, le știți, nu le puteam complica noi în cinci luni în care nu am putut să facem nimic. Măcar de data asta faceți ce trebuie și fiți corecți. Românii au plătit un preț pentru corectarea dezechilibrelor. Aveți bunul simț să nu stricați ceea ce s-a corectat în aceste 15 luni și să nu deraiați din nou.”

Din momentul învestirii, răspunderea pentru conducerea țării aparține noului Guvern PSD și premierului desemnat de președintele României. „Cine conduce Guvernul răspunde pentru ceea ce face fără paravane.”

Critici aduse aduse lui Sorin Grindeanu și miniștrilor de la Justiție, Muncă și Sănătate

El a criticat lista de miniștri, menționând că îi cunoaște pe unii dintre membrii Guvernului, că au făcut parte din Executivul condus de el. „Lista de miniștri nu-i a noastră, n-am zis nimic multe luni de zile, dar îi cunosc pe unii din membrii Guvernului pentru că au făcut parte și din Guvernul meu. La Muncă avem un ministru care a ținut la sertare Legea salarizării, nu avea curajul să iasă cu ea și ne propunea zeci de miliarde în plus la salarii, ca să sune bine, dar pentru asta am pierdut 770 de milioane de euro și, acum, înțeleg că vă gândiți iar la Legea salarizării unitare. La Sănătate avem un ministru care nu a făcut nimic pentru a rezolva problemele structurale, care a amânat orice decizie înainte de a pleca, în loc să distribuie banii la serviciile de urgență, la unitățile de primiri urgențe. Și-a rezolvat toate ploile și a lăsat PNRR fără finanțare”.

Președintele PNL s-a referit și la Ministerul Justiției, unde este propus un ministru care îi explica pe „zeci de pagini” de ce proiectul de lege privind pensiile magistraților nu e constituțional, care „nu a avut curajul să îl inițieze”.

„Aceleași persoane, oameni care nu își asumă nimic. Nu aveți nicio șansă, domnule Niculescu să rezolvați probleme structurale de tipul celor din sănătate, cele legate de salarizarea unitară sau cele privind sumele imorale pentru magistrați.”

Liderul liberalilor l-a criticat pe Sorin Grindeanu, susținând că acesta și-a construit o „feudă” la Ministerul Transporturilor cu „cele peste 300%, lucrări supracontractate”. „De aceea, am așteptări scăzute față de acest Guvern, este același PSD care a blocat reforma statului, pentru că un stat reformat nu mai poate fi controlat ca o feudă. Testul pentru PSD nu e programul de guvernare, că nu l-a respectat niciodată, din păcate, ci guvernarea efectivă. PSD are experiență, promisiuni frumoase pe care apoi le uită, le sabotează în practică. Dar România se schimbă și nu mai suportă sistemul patentat în ultimii ani al privilegiilor și al risipei, oamenii resping cutiile de pantofi ca instrument de guvernare”.

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