Ilie Bolojan, despre contractele semnate cu Rheinmetall: „Nu există clauze păguboase pentru România”

Fostul premier Ilie Bolojan a declarat miercuri, despre contractatele SAFE semnate cu Rheinmetall, că nu există clauze păguboase pentru România, iar verificarea termenilor afacerii va confirma beneficiile.

„Nu există clauze păguboase pentru România. Am căutat, în acest mandat de premier, ca toate deciziile care au fost luate, la care am fost parte, să fie luate pentru ţara noastră, aşa cum ar fi fost luate pentru familia mea, dacă era cazul, pentru firma mea. Deci nu s-a pus problema niciunei înţelegeri care să fie perdantă pentru România”, a declarat preşedintele PNL, fostul premier Ilie Bolojan.

Toate clauzele „sunt la dispoziţia celor care au venit şi ele asigură investiţii importante, transfer de tehnologie în România, fără de care nu poţi să ai o industrie de apărare pe teritoriul acestei ţări”, a mai spus liderul PNL, citat de Agerpres.

„Sunt convins că verificarea lor, şi foarte bine, să verifice de câte ori doresc, va confirma că au fost nişte contracte semnate în mod corect pentru România”, a adăugat fostul premier.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, în conferința de marți seara, că nu are vreo suspiciune în privința contractelor SAFE.

„Procesul SAFE a fost un proces complex, structurat pe mai multe niveluri de detalii. Evident că lucrurile cele mai importante le-am cunoscut din toată negocierea, din toate evaluările pe oferte posibile, din evaluări pe echipamente posibile”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, despre contractul semnat cu Rheinmetall.

„Nu ştiu dacă suma este exact 5,7 miliarde, dar am ştiut că este o sumă consistentă care, în urma discuţiilor, evaluărilor, merge către Rheinmetall”, a explicat şeful statului.

Întrebat dacă poate face publice anumite documente legate de contractele semnate cu Rheinmetall, Nicuşor Dan a răspuns: „Evident că orice fel de cercetare este binevenită. Cercetare penală, nu înseamnă nimic, înseamnă ceva, cercetare penală înseamnă că cineva a făcut o sesizare şi Parchetul a început să cerceteze. Eu, în momentul de faţă, nu am vreo suspiciune că vreunul din contractele SAFE ar avea vreo problemă”.

În discuţiile cu guvernul şi cu ministerele care s-au ocupat aceste contracte, șeful statului spune că a fost interesat de obligațiile asumate de companiile contracte și de respectarea acestora. „Istoria ne spune că, de multe ori, România a semnat contracte de furnizare de echipamente, echipamente militare, companiile cu care am semnat şi-au luat obligaţii de aşa-numit offset, dar, în practică, nu s-a întâmplat nimic”, a spus președintele Dan.

Nicuşor Dan a promis publicarea contractului, dacă acesta „nu este afectat de vreun secret militar sau de vreun angajament de confidenţialitate” „.

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