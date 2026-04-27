Premierul Ilie Bolojan, după alianța PSD-AUR pentru moțiune: „Asistăm de facto la o nouă coaliție care se formează. Cine dărâmă trebuie să spună ce pune în loc”

În ziua în care PSD și AUR au anunțat că s-au aliat pentru a-l da jos prin moțiune de cenzură, premierul Ilie Bolojan a stabilit clar poziția sa și a PNL în criza politica actuală, transmițând un mesaj celor care „dinamitează” guvernarea „fără să aibă un plan pentru ce urmează”.

În cadrul unui interviu acordat luni seară postului Digi24, premierul a vorbit despre motivele care au dus la ruperea coaliției de către PSD, despre intențiile social-democraților, despre riscul pierderii miliardelor din PNRR și despre faptul că PNL „nu mai poate fi cu PSD într-o coaliție” deoarece PSD a încălcat „orice înțelegere”, dar și pentru faptul că PSD „nu renunță la bolile politicii românești”.

„Nu ne putem însănătoși crezând că, făcând același lucru, continuând cu aceleași practici, oamenii nu vor vedea ca încercam să îi păcălim”, a punctat premierul.

Principalele idei:

Bolojan nu demisionează – va asigura administrarea țării până când moțiunea va fi votată – și eventual cu mandat limitat până ce un nou guvern va fi format.

Acuzație directă la adresa lui Sorin Grindeanu – premierul a spus că liderul PSD a mințit în toată această perioadă premergătoare crizei politice, inclusiv în final de martie când a promis că nu va colabora politic cu AUR. Premierul a spus că alianța PSD-AUR reprezintă de facto o nouă coaliție care se formează pe față.

„Cine dărâmă trebuie să spună ce pune în loc” – Bolojan a spus că nimeni din tabăra moțiunii nu a explicat care e următorul premier, pe ce majoritate se va baza și ce pot face mai bine decât actualul guvern.

Riscul pierderii miliardelor din PNRR – premierul a avertizat că instabilitatea politică din următoarele luni pune în pericol absorbția fondurilor europene, iar pierderile nu vor fi asumate de nimeni din cei care au declanșat criza.

„E o iluzie să crezi că folosind aceleași practici vei obține rezultate mai bune” – mesajul principal al lui Bolojan, îndreptat în special spre PSD. Premierul a spus că promisiunile de îmbunătățire rapidă a situației economice a țării, fără resurse reale, sunt o înșelăciune față de cetățeni.

PNL nu va mai sta la aceeași masă cu PSD – dacă moțiunea trece, liberalii exclud orice nouă coaliție cu social-democrații, considerând că încălcarea repetată a înțelegerilor face imposibilă orice colaborare viitoare.

Bolojan spune că rămâne în politică – premierul a spus că indiferent de ce urmează va rămâne în funcția de președinte al PNL și va continua să lupte pentru „o Românie modernă”.

Declarațiile extinse ale premierului Bolojan, de la Digi24

Despre moțiunea de cenzură

Fac ce am făcut și până acum – asigur gestiunea guvernului până când acest guvern are un sprijin parlamentar. În condițiile în care va pierde acest sprijin, sigur vom avea consultări și se va pune problema unui nou guvern.

Când acționezi pentru a dărâma un guvern, oamenii raționali trebuie să se gândească ce pun în loc, care e următorul pas, cine e viitorul premier, cine poate să ducă această mare responsabilitate, pe ce partide se va baza și care sunt lucrurile pe care nu le-am putut face într-o guvernare care ar putea să-și încheie activitatea, sau care au fost blocate în această guvernare și pe care o nouă coaliție le-ar putea face.

Asta nu s-a discutat – e o constatare. Această acțiune a PSD, care a dinamitat guvernarea, încălcând toate înțelegerile făcute de comun acord, căutându-și și un aliat pentru această moțiune, îi mărește șansele de a trece moțiunea, dar pe de altă parte pregătește o nouă alianță și asistăm de facto la o nouă coaliție care se formează.

Continuați eforturile pentru un guvern?

Întotdeauna în proiectele pe care le-am avut am luptat până la capăt și acum suntem în situația în care acest guvern va funcționa și când nu va mai avea sprijin parlamentar se va intra într-o evoluție nouă. Dar nu am depus armele niciodată și acum am o mare responsabilitate pentru țara asta. Dacă era o soluție care rezolva totul de pe o zi pe alta, după ce am dus țara într-o fundătură, nu ar fi fost o problemă să mă retrag mâine.

În primul rând nu se pune problema unui vot împotriva moțiunii, ci se pune problema ca cei care au generat această criză să găsească voturile necesare pentru a trece moțiunea. Prin urmare, în zilele următoare vor fi parlamentari care vor dori să discute o posibilă susținere – nu văd nicio problemă să discutăm cu ei. Dar nu am căutat niciodată să cumpăr pe nimeni.

Mesaj pentru parlamentarii PSD și AUR?

În momentul în care, de exemplu în Germania, vii cu o moțiune de cenzură, sistemul lor parlamentar presupune că odată cu căderea unui guvern vii și cu soluția de după – deci cu o propunere de premier și o soluție guvernamentală. Noi nu avem acest sistem. Cei care votează doar să schimbe guvernul, invocând o situație generală economică care – să recunoaștem – e una post-criză bugetară, deci nu are cum să fie bună de pe o zi pe alta, pentru că nu s-a inventat niciun fel de corectat o criză fără consecințe… Dar ai două posibilități: ori nu gândești ce urmează și te întorci de unde ai plecat, cu un cost pentru cetățeni – pentru că am trecut printr-o perioadă grea – dar acum suntem în punctul cel mai de jos și singura cale e cea spre mai bine și spre echilibrare.

Domnul Grindeanu a mințit în toată această perioadă, nu doar despre problemele guvernării, ci și despre proiecte politice cu AUR. Are o declarație – când a fost la Bruxelles a zis că nu va fi nicio colaborare politică cu AUR, demonizând acest partid. Acum vedem că există o colaborare politică pentru această moțiune. În condițiile în care aceasta e atitudinea, se pune problema ce vor să facă mai departe. Dacă această retorică – că e doar o colaborare de etapă – ar sta în picioare, în condițiile în care celelalte partide – că sunt declarații fără echivoc că nu vor mai fi în coaliție cu PSD – se pune problema ce se va întâmpla după aceste lucruri. Probabil vom avea o majoritate de tip PSD + AUR, pe față sau pe dos, și atunci trebuie să-și asume responsabilitatea pentru cum gestionează aceste lucruri.

PSD și AUR pregătesc un guvern?

Momentan sunt la demolări.

Există printre pesediști nemulțumiți față de strategia lui Grindeanu?

Cu siguranță, mulți dintre cei care au votat pentru această acțiune a PSD – atunci când s-a indus în rândul celor care votau, consilieri locali, primari PSD – pe o parte îi cunosc, cu siguranță nu sunt mulțumiți de ce se întâmplă, pentru că asta înseamnă instabilitate pentru noi și costuri enorme. Următoarele luni pentru România sunt critice vizavi de accesarea fondurilor europene din PNRR.

Dacă nu respectăm angajamentele pe care le-am luat să facem câteva reforme – unele țin de ordine de ministru, unele de hotărâri de guvern, să zicem că sunt în responsabilitatea guvernului, dar altele țin de Parlament și de legi stabile – riscăm să pierdem câteva miliarde de euro și nimeni nu-și va asuma răspunderea pentru asemenea situații. Ca atunci când aveam o decizie în coaliție și apoi vedeam că comunicatorii PSD fugeau de răspundere și ziceau că nu au participat la aceste decizii.

Bolojan: pierderile de miliarde de euro nu vor fi asumate de nimeni

Dar sunt niște lucruri pe care le-am făcut de mai multe ori – lumea politică, în acești ani, pentru care am pierdut încrederea cetățenilor. Am creat așteptări neîndeplinite. Odată ce se spune că se va schimba un guvern și lucrurile se vor îmbunătăți substanțial… Dar nu avem resursele pentru asta – normal că va fi o dezamăgire din partea cetățenilor și pierderile nu vor fi asumate de nimeni. Aceasta e cea mai mare pierdere pe care o văd în perioada următoare, în lipsa unei minime stabilități politice și a angajamentelor politice.

Dacă nu sunt respectate e greu de crezut că vom termina lucrările la autostrăzi, la spitale, la școlile care sunt în reabilitare. În fiecare din localitățile din România există un șantier care, dacă nu are un guvern care să lucreze de dimineața până seara, e posibil să fie compromis în perioada următoare.

Ne-am chinuit să recuperăm marile întârzieri pentru că nimeni n-a dorit să respecte angajamentele României. Acum trebuie să trecem legea salarizării. Dacă le creăm niște așteptări oamenilor că salariile în sectorul public vor putea crește cu procente mari, ne batem joc de ei, pentru că limitele de fapt sunt de doar câteva miliarde față de cele 66 miliarde lei cât reprezintă fondul de salarii din sectorul public. Nu poți să crești decât puțin, pentru că ne-am angajat să nu avem cheltuieli de personal mai mari de 8,1% din PIB. Dacă vrei să crești salarii și să creezi niște așteptări, trebuie să fii cinstit că avem această anvelopă sau că trebuie să reduci baza – adică de acolo unde există excedent de personal – ceea ce am început să facem.

Noi în continuare trebuie să punem în practică legislație care nu sună bine. Noua lege a salarizării promovată de domnul Manole are un plafon de 20% la sporurile care pot fi acordate în sectorul public, or avem locuri unde suntem la 30% în acest moment.

Nu-mi doresc asta, dar cei care cunosc ce s-a întâmplat în Grecia știu că era un partid care promova o serie de soluții magice și a venit la guvernare – votat de oameni cu mare speranță. Doar când și-au arătat limitele – pentru că e simplu să vorbești, să postezi, dar e mai greu să faci în sisteme unde nu ai sprijin, unde sunt multe lucruri pervertite și cei deranjați, unde le aprinzi lumina nu mai pot să profite de toate acumulările… îți sar în cap. A fost nevoie să vină apoi, după Syriza, Mitsotakis și să corecteze aceste lucruri.

Care sunt riscurile dacă guvernul cade – ce se întâmplă?

Când cade un guvern apare o perioadă de provizorat în care guvernul în funcție rămâne până se formează un nou guvern – perioadă în care nu are competențe totale, ci limitate, nu mai poate să facă proiecte de legi, OUG-uri. Or această situație, mai ales în perioada asta în care suntem, cu presiuni pe accesarea fondurilor europene, cu cât se lungește mai mult și situația e mai neclară, nu facem decât să afectăm România. Principala problemă e accesarea fondurilor europene, pentru că riscăm să pierdem miliarde de euro.

Orice perturbații, cum avem acum, înseamnă scăderea încrederii investitorilor în România, creșterea dobânzilor. Când vine un guvern și nu generează încredere, cresc dobânzile pe termen lung. Deci probleme de creșteri de costuri, de instabilitate financiară, și la un moment dat o nouă dezamăgire, pentru că le creezi așteptări oamenilor pe care nu le poți onora, fiindcă resursele sunt limitate. Ne îndreptăm către o zonă de echilibru acum, dar dacă nu menținem această direcție lucrurile vor degenera.

Există consens între cele 4 partide care au format Coaliția pe proiectele importante pentru PNRR și SAFE?

Pe componenta de SAFE, apărare, având în vedere ce se întâmplă cu dronele, s-a exprimat un acord că România să fie o țară sigură și în zilele următoare se va vedea dacă acest acord funcționează.

Pe PNRR, în afară de trecerea în revistă a proiectelor de lege și sublinierea dificultăților pe câteva subiecte delicate, nu a existat o înțelegere decât pe faptul că se va forma un grup de lucru.

Un subiect sensibil este închiderea centralelor pe cărbune – cele cu care vom rămâne din toamnă – pentru că nu ne-am făcut treaba și nu am construit altceva, nu am respectat angajamentele. Am comandat un studiu din care să rezulte ce se poate închide fără să se afecteze echilibrele noastre energetice, mai ales în perioada de iarnă, când producția de energie în bandă e necesară pentru menținerea echilibrelor energetice. Închiderea centralelor pe cărbune nu e un scop în sine – avem nevoie de un sistem cât mai eficient posibil, iar cu costurile generate de certificatele de carbon, energia produsă din cărbune e cea mai scumpă.

Bolojan: Dacă nu ții lumina aprinsă și nu faci ordine, o bună parte din banii acestei țări se vor duce în continuare în găurile negre

Indiferent cine va veni premier, dacă nu menții lumina aprinsă, dacă nu faci ordine, dacă nu elimini posibilitățile de bătaie de joc a banului public, oricâți bani vei colecta sau economisi, o bună parte din banii acestei țări se vor duce în găurile negre. Asta nu ține de o guvernare de o culoare politică sau de alta, ci de a guverna cu onestitate și de a spune oamenilor adevărul.

Cu siguranță, ce am făcut în această perioadă a deranjat PSD, ajungându-se în această situație, dar fără aceste corecții nu ai cum să echilibrezi bugetele noastre, pentru că pierderile sunt foarte mari.

Despre întâlnirile din Coaliție și comportamentul PSD

Toate întâlnirile le-am făcut într-o manieră civilizată – a fost la Cotroceni o întâlnire civilizată. Dar nu ele sunt problema, ci ce se întâmplă după aceea. În coaliție am avut mereu întâlniri civilizate, iar după, vuvuzelele de partid invalidau toate înțelegerile făcute.

Timp de 8 luni de zile am răbdat, m-am făcut că nu aud ce se întâmplă în spațiul public, vedeam întârzierile, tergiversarea vizavi de un proiect sau altul – că nu sunau bine sau nu conveneau – dar am considerat că merită să fac asta pentru țara noastră și nu-mi pare rău. Dar treptat nu s-a înțeles asta și treptat-treptat, când am văzut că lucrurile degenerează și că nu mai poți să stai la o întâlnire ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și seara să se înjure ca la ușa cortului, e evident că a fost o construcție gândită în așa fel încât pur și simplu să dinamiteze această coaliție. Pentru că dacă ar fi fost o propunere sau vreun proiect foarte bun și ar fi fost neaprobat sau blocat de premier, dacă ceilalți parteneri ar confirma că nu am respectat înțelegerile… dar nu se vede acest lucru și e evident că a fost o rațiune politică, interese care țin de oameni din PSD. Am ajuns în această situație. Din păcate nu va fi bine pentru România.

I-am prezentat domnului președinte, în întâlnirile pe care le-am avut, aceste situații – evident că și el urmărește ce se întâmplă în spațiul public – dar am considerat că aceste lucruri trebuie rezolvate ca niște oameni responsabili.

Anunțul PSD privind moțiunea ține de stilul PSD. Când se pleacă din sală, totul pleacă către știri denaturate. Teama mea pentru viitor este legată de faptul că un președinte, cum e în România, pentru a-și putea pune în practică programul pentru care a fost ales, are nevoie de o colaborare cu guvernul. Iar dacă nu ai o colaborare onestă cu guvernul, probabilitatea să nu-ți poți pune în practică proiectele pe care le-ai angajat în campanie, pentru a aduce bunăstare românilor, riscă să nu mai poată fi pusă în practică – și la fel cum s-a întâmplat în această perioadă, nimeni nu ne garantează că PSD nu recurge și la alte acțiuni în plan politic, așa cum au acționat în acești ani, inclusiv în ce-l privește pe președintele României.

V-a cerut președintele demisia? Nu.

Vă dați demisia? Nu.

Mereu am dus lucrurile la capăt și PSD și AUR trebuie să-și asume aceste lucruri. Trebuie să facem ce este corect pentru domeniul nostru de activitate, pentru România, chiar dacă uneori mergem împotriva curentului sau stăm contra așteptărilor cu care i-am obișnuit greșit pe oameni.

În perioada următoare nu poți pe termen scurt să schimbi lucrurile de pe o zi pe alta. Am avut întâlniri cu sindicatele din învățământ și mi-au spus că trebuie crescute salariile – am zis nu cred că de pe o zi pe alta putem crește semnificativ salariile, pentru că nu există spațiu pentru asta. Ca să creștem salarii, economia trebuie să meargă mai bine, să lucrăm mai mult, să economisim mai mult și să reducem risipa la bugetul de stat – eu mereu o să le spun oamenilor adevărul.

Intenția președintelui de a media și prevederile constituționale sunt corecte, dar logica, rațiunea și bunul simț au rezultate în anumite condiții – în alte condiții, cu liderii actuali ai PSD, nu au rezultate.

O să le explic parlamentarilor ce se poate face la modul corect și cinstit, ca fiecare să-și facă o imagine și să decidă în consecință. Dar de-a lungul anilor oamenii politici nu mai au încredere nici între ei și deci nu mai pot avea încrederea cetățenilor – pentru că s-au mințit și ei între ei, politicienii. Nu voi recurge la așa ceva.

Dacă e să facem o analiză pe șansele moțiunii, având în vedere alianța celor 2 partide, care au peste 40% din parlament, se apropie de acel necesar de voturi.

Ce va face Ilie Bolojan

Până se va forma un alt guvern, voi asigura administrarea țării, cu mandat limitat. Voi ieși cu fruntea sus, încerc să închid toate lucrurile pe care le avem, iar pe mai departe voi rămâne – pentru că am un mandat în spate, am un vot în Senat, am un sprijin din partea cetățenilor din județul Bihor, sunt președintele PNL – să luptăm pentru o Românie modernă, unde munca e respectată, o Românie fără sinecure, fără oameni care-și bat joc de cetățeni, o Românie unde dacă muncești și vrei să te dezvolți ai condiții pentru asta. Cred în asta.

PNL – în situația în care moțiunea PSD-AUR trece, așa cum se profilează că s-ar întâmpla săptămâna viitoare – nu va mai sta la aceeași masă cu PSD. E o situație pe care nu ne-am dorit-o, pentru că am vrut stabilitate, dar în condițiile în care un partid nu respectă niciun fel de înțelegere și duce lucrurile într-o direcție care nu e bună pentru România, doar să stai la putere cu acel partid nu se justifică. PNL și-a învățat lecțiile din istorie și are 2 drumuri: drumul de a face ceva pentru țara asta, pentru a moderniza România, sau cel confortabil de a rămâne o anexă a PSD-ului – și nu va accepta acest lucru PNL. Avem resurse să facem ce trebuie.

Au fost strânse toate semnăturile și moțiunea va fi depusă mâine.

Va începe procedura, se va stabili în birourile reunite ale celor două camere calendarul, iar în perioada următoare vom vedea și citirea moțiunii și votul pentru moțiune.

Dacă PSD și AUR nu-și asumă guvernarea?

În condițiile în care dărâmi un guvern, cei care fac asta – mai ales că o fac pe baza unei negocieri, nu e o moțiune începută de cineva și votată și de alții, ci e o decizie instituțională de a face o coaliție prin acest vot, ca atunci când ești coinitiator la un proiect de lege – înseamnă că trebuie să-și asume responsabilitatea pentru ce va urma. Doar să dinamitezi, crezând că îți prezervezi anumite interese, nu ajută cu nimic țara asta.

Dacă moțiunea va trece, președintele va relua consultările. PNL va merge la consultări, dar își va preciza poziția – nu mai putem fi cu PSD într-o coaliție, pentru încălcarea oricărei înțelegeri, pentru lipsa de responsabilitate și pentru faptul că nu se renunță la bolile politicii românești. Nu ne putem însănătoși crezând că, făcând același lucru, continuând cu aceleași practici, oamenii nu vor vedea că încercai să-i păcălești.

Anticipatele?

Evit să fac speculații, în general. În mod normal, prin ce fac PSD și AUR s-ar presupune că există un astfel de plan să preia guvernarea. Dar noi n-am avut încă alegeri anticipate parlamentare, sistemul nostru parlamentar nu încurajează această practică, dar e posibil să se ajungă în această situație. Problema noastră e că avem niște crize care sunt suprapuse, iar orice fel de întârziere sau perturbări ale atenției și energiei guvernului pentru a rezolva aceste crize înseamnă niște costuri pentru oameni. Știm că dacă nu facem ce trebuie în aceste 3 luni pierdem niște miliarde de euro – asta înseamnă lucrări neterminate, pierderi pentru cetățenii noștri.

George Simion și Călin Georgescu vorbesc despre un guvern de reconciliere națională

Ei trebuie să explice despre ce e vorba. Problema e să ai un plan pentru România și să ai oameni serioși, care știu că e un drum greu de făcut, că trebuie să faci eforturi importante, să duci drumurile până la capăt – ceea ce nu s-a înțeles. Trebuie înțeles că apucăturile vechi din politică nu mai au niciun succes.

Soluția sunt cetățenii. Problema este guvernarea, care trebuie să fie un factor de dezvoltare. Trebuie ca guvernarea să fie făcută pentru cetățeni.

Despre ce se va întâmpla în următoarele 6 luni

Am încredere în țara noastră, e o țară puternică, dar întotdeauna calitatea guvernării influențează viața oamenilor. Dacă România, în acești ani, în această poziție în estul Europei, a rămas în urmă din punctul de vedere al calității vieții cetățenilor, e o consecință a calității guvernărilor. Când ai o lună de guvernare proastă, asta nu creează condițiile ca oamenii să-și valorifice la maximum potențialul.

***