Summitul de la Bruxelles / Ilie Bolojan, întâlniri cu viitorul cancelar german Merz și cu premierul Poloniei, Donald Tusk

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a avut joi, la Bruxelles, discuții bilaterale cu liderul CDU, Friedrich Merz, viitorul cancelar german, precum și cu premierul Poloniei, Donald Tusk. Printre temele abordate s-a aflat cooperarea bilaterală în domeniul apărării.

„M-am bucurat să mă întâlnesc cu președintele CDU, Friedrich Merz, azi. L-am felicitat pentru importanta victorie de la recentele alegeri. Am discutat despre cum România și Germania pot colabora pentru a face UE mai puternică, mai rezilientă și mai sigură în actualul context global. De asemenea, am subliniat importanța coordonării eforturilor noastre pentru a asigura apărarea și descurajarea colective. Am discutat despre oportunitățile de intensificare a cooperării bilaterale, inclusiv în domeniul industriei apărării”, a scris Bolojan pe platforma X.

Discuții cu premierul polonez despre prioritizarea consolidării Flancului Estic

„Împreună cu prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, am convenit să continuăm coordonarea ca parteneri strategici și aliați apropiați, precum și să sprijinim Ucraina și Republica Moldova.

Am exprimat susținerea României pentru obiectivele Președinției Poloniei la Consiliul UE.

Ne-am aliniat pozițiile privind prioritizarea interesului strategic de consolidare a Flancului Estic, având în vedere amenințările venite dinspre Rusia”.

Întâlnire și cu liderul popularilor europeni, Manfred Weber

Discuția dintre cei doi lideri a avut loc înaintea începerii summitului extraordinar al Consiliului European pentru Ucraina și pentru securitatea europeană.

De asemenea, președintele interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit joi și cu liderul Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber. „România este pregătită să lucreze îndeaproape cu alte state membre UE pentru a găsi soluţii imediate la evoluţiile recente”, a afirmat Bolojan, într-un mesaj publicat pe X, după întâlnirea cu Weber.

Pe agenda summitului, și deblocarea cheltuielilor suplimentare pentru apărare

În cadurl reuniunii se va discuta sprijinul UE pentru Ucraina și eventuala trimitere a unor trupe de pace în această aflată în război de peste trei ani.

Una dintre primele probleme pe care liderii le vor lua în considerare este un plan anunțat, marți, de von der Leyen pentru a debloca până la 800 de miliarde de euro din cheltuieli suplimentare pentru apărare în următorii ani.

Cel mai concret, planul lui von der Leyen include o idee ca UE să împrumute 150 de miliarde de euro care ar fi împrumutate, la rândul lor, guvernelor statelor UE pentru a finanța echipamente paneuropene în domenii precum apărarea antiaeriană și antirachetă, sisteme de artilerie, rachete, muniție, drone și alte nevoi.

Comisia propune să slăbească regulile UE privind cheltuielile pentru a permite guvernelor să-și dezvolte armatele. Potrivit lui von der Leyen, a permite țărilor să mărească cheltuielile pentru apărare la cel puțin 1,5% din produsul intern brut pe parcursul a patru ani s-ar traduce în aproximativ 650 de miliarde de euro în blocul comunitar.

