Întâlnire Premierul Bolojan – delegație OMV Petrom – pe tema forajului ANACONDA-1 și evoluția proiectului Neptun Deep

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a primit marți, la Palatul Victoria, o delegație a companiei OMV Petrom.

Conform unui comunicat al Guvernului, întâlnirea fost axată pe evoluția proiectului Neptun Deep, planurile de investiții ale companiei și rolul acesteia în asigurarea securității energetice a României, în contextul regional actual.

Reprezentanții OMV Petrom au prezentat stadiul actual al proiectului Neptun Deep, subliniind că lucrările avansează conform calendarului și în coordonare cu Romgaz. Compania a confirmat, de asemenea, că își menține angajamentul de a investi în România, inclusiv în proiecte de energie regenerabilă și dezvoltarea capacităților pentru biocombustibili, contribuind astfel la stabilitatea aprovizionării cu energie.

Petrom va extinde explorările în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră pentru a nu pierde parte din licență

Temele abordate au vizat și extinderea explorării în zona offshore mai adâncă din Marea Neagră. În acest context, s-a discutat despre execuția forajului ANACONDA-1, având în vedere termenele obligațiilor existente.

Petrom și Romgaz ar fi deja pregătit documente pentru o nouă sondă de explorare în Marea Neagră, la peste 3.000 de metri adâncime, fiind identificate două potențiale prospecte, numite Nard (Nard-1) și Anaconda (Anaconda-1).

Amintim că jurnaliștii de la publicația austriacă Die Presse au scris la începutul lunii octombrie că OMV Petrom riscă să piardă o parte din licența pentru proiectul de gaze Neptun Deep din Marea Neagră deoarece nu a realizat la timp o parte din investiții. Publicația scria că Guvernul României este nemulțumit de ritmul lucrărilor și că oficialii de la București consideră că termenele nu sunt respectate. Mai mult, aceștia pun presiune pe companie pentru accelerarea implementării.

Reprezentanții OMV Petrom au transmis ulterior că titularii licenței, OMV Petrom și Romgaz, au început discuțiile cu autoritățile competente pentru prelungirea licenței de explorare. Compania a solicitat statului român prelungirea licenței, care a expirat în noiembrie, și a obținut o prelungire de doar o lună. Dacă în această perioadă nu încep investițiile de explorare, OMV Petrom riscă și o sancțiune, care crește de la 20 de milioane de euro, cât era prevăzută inițial, la 50 de milioane de euro.

Totodată, premierul României a subliniat interesul Guvernului de a consolida parteneriatul cu compania și a propus ca responsabilitățile de mediu să fie asumate de operator (Petrom), în conformitate cu principiile europene.

În ceea ce privește zona onshore, premierul Ilie Bolojan a adus în discuție necesitatea unor condiții care să asigure un echilibru între investiții și beneficiile pentru stat și cetățeni, astfel încât resursele României să fie valorificate cât mai eficient, aducând avantaje atât companiei, cât și țării.

Petrom cere predictibilitate

Referitor la cadrul fiscal și de reglementare, conducerea OMV Petrom a reiterat nevoia de predictibilitate pentru investiții pe termen lung.

Premierul a subliniat că Guvernul urmărește un echilibru corect: stabilitate pentru mediul de afaceri, dar și decizii care să protejeze interesul cetățenilor, inclusiv accesul la energie la costuri suportabile.

Conform Guvernului, întâlnirea s-a încheiat cu acordul ambelor părți de a continua un dialog pragmatic, astfel încât proiectele energetice majore să avanseze în beneficiul economiei și al oamenilor.

La discuțiile de astăzi au mai participat Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Radu Burnete, consilier prezidențial și Adriana Petcu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon.

***