Premierul Bolojan face bilanțul: „Este nevoie de un guvern care să continue schimbarea modelului economic de la consum spre investiții”

Este nevoie rapid de un guvern care să consolideze ceea ce s-a reuşit până acum și să continue schimbarea modelului economic de la consum spre investiţii și să ţină sub control cheltuielile statului, transmite premierul Ilie Bolojan, după ultimele date economice prezentate.

Trebuie un premier responsabil, care înţelege exact situaţia, dispus la efortul constant şi adesea impopular de a face ce trebuie, nu ce sună bine, mai spune Ilie Bolojan.

Bilanțul Cabinetului Bolojan, în prezentarea premierului interimar

”Suntem într-un moment important pentru evoluţia României. Am schimbat direcţia anul trecut, iar măsurile luate până acum au funcţionat. Deficitul a scăzut şi anul acesta. În primele 7 luni din 2026 este mai mic cu 37% faţă de perioada similară din 2025. Fiecare punct de scădere ne apropie de echilibrul în care să consumăm ce producem, nu ceea ce împrumutăm. Cheltuielile de personal ale statului s-au redus. Investiţiile se menţin pe baza fondurilor europene”, scrie premierul interimar Ilie Bolojan pe Facebook.

Bilanțul:

Premierul menţionează că în primele 7 luni, investiţiile publice au ajuns la 76 de miliarde de lei, cu aproape 15 miliarde mai mult decât anul trecut. ”Aceasta este direcţia corectă: reducem cheltuielile care nu pot fi susţinute şi protejăm investiţiile care dezvoltă România”.

”Corecția a avut şi un efect de contracţie economică”. ”Consumul a scăzut cu partea care era pe datorie, cu bani împrumutaţi. Economia a pierdut creşterea, de fapt iluzorie, adusă de acest consum pe datorie. A fost un efort colectiv al societăţii, pentru care le mulţumesc românilor”.

”Suntem într-o situaţie de provizorat care nu trebuie să mai continue. Am reuşit să încheiem PNRR, să menţinem încrederea în România prin două evaluări de rating, să trecem prin crize interne şi externe suprapuse. Dar instrumentele unui guvern interimar sunt limitate. În plus, incertitudinea politică şi eşecul adoptării legii salarizării, din cauza iresponsabilităţii PSD, creează îndoieli că se va putea menţine controlul cheltuielilor şi în anii următori”.

Cele două căi

Sunt două variante şi alegerea aparține viitorului guvern, spune Ilie Bolojan, care notează că, oricine va fi numit și oricum va arăta viitorul executiv plin, întrebarea este:

„Cum va fi redus deficitul din PIB în 2027 (5,3%) şi în 2028, în condiţiile în care granturile din PNRR nu vor mai fi, cheltuielile de apărare nu vor putea scădea, ci vor creşte, iar salariile şi pensiile vor trebui indexate şi nu vor scădea ca pondere din PIB?„

”Asta în condiţiile în care costul dobânzilor va fi o provocare şi în anii ce vin, după ce am crescut prea repede gradul de îndatorare în perioada deficitelor mari”, a adăugat Bolojan.

Varianta ce trebuie evitată

Dacă nu va continua reformele structurale sau, chiar mai rău, va ceda tentaţiei populiste de a deschide robinetul banilor şi al consumului, vom reveni la o situaţie chiar mai rea decât cea anterioară, pentru că niciun finanţator nu va mai crede că suntem capabili să ne schimbăm. Această variantă trebuie evitată pentru România.

Varianta de care are nevoie România

”Avem nevoie rapid de un guvern care să consolideze ceea ce am reuşit până acum, să continue schimbarea modelului economic de la consum spre investiţii, să ţină sub control cheltuielile statului, să colecteze eficient banii, pentru ca economia să crească natural, pe baze sănătoase, spre prosperitate reală. Un asemenea guvern poate fi condus doar de un premier responsabil, care înţelege exact situaţia, un premier dispus la efortul constant şi adesea impopular de a face ce trebuie, nu ce sună bine. Un premier dispus să muncească pentru ţară, cu mandatul pe masă, dacă e nevoie, şi care are un program credibil de guvernare”, a mai spus Bolojan.

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