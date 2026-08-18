Premierul Bolojan, despre decizia CCR pe amendamentul Fritz: „E în neregulă ca reglările de conturi politice să provoace riscul unei noi condamnări a României la CEDO”

Decizia CCR privind constituționalitatea așa zisului amendament Dominic Fritz deschide o discuţie despre principii, întrucât legea nu trebuie folosită pentru a lovi un adversar politic, chiar cu riscul unei condamnări la CEDO, spune premierul Ilie Bolojan.

CCR a decis luni că amendamentul PSD ce impune pierderea în 30 de zile a mandatului demnitarilor în incompatibilitate sau conflict de interese, chiar dacă regula se aplică retroactiv.

Așa zisul amendament Dominic Fritz (cel vizat de prevederea votată de PSD și AUR) nu numai că se aplică retroactiv, dar vizează nereguli ce nu mai sunt sancționate în noua Lege, o lege asumată prin PNRR pentru o reformulare care să crească transparența și să ridice standardele privind integritatea aplicate demnitarilor și înalților funcționari.

Rezultatul final al colaborării dintre PSD și AUR este o formă a reglementării ce coboară aceste standarde – de exemplu, politicienii sunt în continuare obligați să-și completeze declarațiile de avere, dar ele nu mai sunt disponibile tuturor românilor, pe site-ul Agenției Naționale de Integritate (ANI), așa cum se întâmpla până acum.

Astfel, legea nu corespunde exigențelor solicitate de Comisia Europeană și asumate de România, și ar putea duce la urmări costisitoare: pierderea celor aproape 800 de milioane de euro aferente jalonului și o condamnare la CEDO.

Primul comentariu al președintelui PNL, Ilie Bolojan

„Decizia de ieri a Curţii Constituţionale în cazul modificărilor aduse Legii ANI deschide o discuţie despre principii. Faptul că decizia CCR este obligatorie nu înseamnă că nu putem discuta despre efectele ei. Fac aceste precizări legate de cazul lui Dominic Fritz nu pentru că este primar sau preşedintele USR, ci pentru că sunt în joc nişte principii care trebuie să fie valabile pentru toţi, indiferent cine suntem şi ce funcţie ocupăm”, scrie premierul interimar Ilie Bolojan pe Facebook.

Legea dispune numai pentru viitor, le reamintește Bolojan judecătorilor CCR:

„Aşa spune Constituţia. Or, a schimba regulile jocului după ce jocul s-a încheiat nu se numeşte retroactivitate? La fel de important, legea nu trebuie folosită pentru a scoate din funcţie o anumită persoană sau pentru a lovi un adversar politic. Până când Dominic Fritz nu a devenit ţintă, pe nimeni nu a preocupat o asemenea modificare legislativă şi, cu atât mai puţin, de azi pe mâine. Azi este el. Mâine poate fi altcineva. Tocmai de aceea, principiile trebuie să fie mai importante decât persoana căreia i se aplică”.

„E în neregulă ca reglările de conturi politice să provoace riscul unei noi condamnări a României la CEDO”, mai adaugă premierul demis:

„Aştept motivarea şi să aflu dacă, totuşi, se poate găsi o formă în care declaraţiile de avere şi interese ale demnitarilor să fie publicate. Sper că motivarea va fi rapidă, pentru ca Parlamentul să poată pune legea în acord cu decizia şi să poată intra în vigoare până la 31 august, pentru a îndeplini jalonul PNRR. Vendetele politice cresc riscul ca România să piardă bani şi credibilitate”.

Comitetul Politic al USR, pentru un vot de susţinere a lui Dominic Fritz

Biroul Naţional al USR a decis convocarea unui Comitet Politic al partidului, miercuri, pentru un vot de susţinere pentru preşedintele partidului Dominic Fritz, în urma deciziei CCR pe legea ANI, în urma căreia acesta ar urma să îşi piardă mandatul de primar al Timişoarei, pentru conflict de interese.

„Azi am decis cu o largă majoritate în Biroul Naţional convocarea unui Comitet Politic pentru a da un vot de susţinere pentru preşedintele partidului Dominic Fritz”, a anunţat deputatul USR Ionuţ Moşteanu pe Facebook.

„Nu ne face nimeni ordine în partid, nu ne e frică de nimeni, nu ne pot intimida, avem o singură datorie – faţă de oamenii care şi-au pus încrederea în noi. Metodele securiste nu funcţionează cu noi. Am încredere în curajul şi spiritul de echipă al colegilor mei. Au arătat întotdeauna că sunt de partea binelui, a corectitudinii şi a adevărului”, arată Moşteanu.

Curtea Constituţională a decis, luni, că amendamentul care îl vizează pe primarul Timişoarei, din legea ANI, privind încetarea mandatului, în caz de incompatibilitate şi conflict de interese, în 30 de zile, este constituţional.

Dominic Fritz a transmis că, în loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din CCR tocmai l-a validat, iar dacă preşedintele va promulga legea ANI, mandatul său de primar va înceta în 30 de zile, ca o sancţiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea.

El a anunţat că va ataca decizia la CEDO, acolo „unde nu ajung telefoanele din Kiseleff”.

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