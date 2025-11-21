Premierul Bolojan: ”Rafinăria Petrotel este în mentenanță, avem suficiente stocuri de carburanți pentru ca pieța să funcționeze normal” / Rafinăria intră de vineri sub sancțiunile SUA

Rafinăria Petrotel Ploiești a Lukoil va intra de astăzi sub sancțiunile internaționale ale SUA, iar actualmente rafinăria este oprită, aflată în procesul anual de mentenanță, a afirmat vineri premierul Ilie Bolojan, în cadrul unei conferințe de presă la Palatul Victoria.

Potrivit prim-ministrului, din analiza Ministerului Energiei reiese că există stocuri suficiente ca în perioada următoare să nu existe probleme de aprovizionare pe piața de carburanți. Ilie Bolojan a precizat că rafinăria și rețeaua de benzinării a Lukoil sunt înregistrate pe entități juridice diferite, iar sancțiunile asupra benzinăriilor sunt programate să intre în vigoare pe 13 decembrie.

Ilie Bolojan: Așteptăm ca, până pe 13 decembrie, posibilii cumpărători ai rețelei de benzinării să deruleze negocierile cu Lukoil

”Sunt 2 aspecte: termenele intră în vigoare la date diferite. Pentru rafinăria Lukoil, care este pe o anumită entitate juridică, intră în vigoare acum. Rafinăria este în mentenanță și din evaluarea experților de la Energie, practic sunt stocuri suficiente în perioada actuală și următoare pentru ca aprovizionarea cu benzină și cu motorină să funcționeze fără ca această rafinărie să fie în activitate. Prin urmare, România va fi solidară cu SUA și cu celelalte țări ale UE pentru a pune în practică aceste sancțiuni. În ceea ce privește rețeaua de benzinării – ea are un termen la jumătatea lunii decembrie, are o pondere de peste 20% ca număr de benzinării în România și așteptăm ca până atunci să se deruleze negocierile între posibilii cumpărători ai aceste rețele de benzinării și proprietarul Lukoil”, a afirmat premierul, întrebat despre intrarea în vigoare a sancțiunilor SUA.

Potrivit acestuia, guvernul va pune în transparență decizională, luni, un act normativ pentru a completa cadrul de aplicare a sancțiunilor. Bolojan a mai precizat că Guvernul nu intenționează să preia rafinăria Petrotel.

”Ce vom face: există un act normativ pe care luni îl vom publica în transparență, care este într-o fază avansată, prin care România își stabilește un mecanism de sancțiuni, care completează actualul cadru pe care îl avem – care ne permite să punem sancțiuni doar pentru decizii care sunt luate de țările UE – în așa fel încât săptămâna viitoare acesta să fie adoptat.

În funcție de evoluția situației, vom decide în luna decembrie dacă acest mecanism va fi activat sau nu. Activarea oricărui mecanism trebuie să țină cont, pe de o parte, de realitățile din piață. Bulgaria are o dependență totală de rafinăria Lukoil de la Burgas și, deci, inevitabil trebuia să facă ceva în acest sens. În ceea ce ne privește, implicarea Guvernului în administrarea unor astfel de active înseamnă și răspunderi importante din partea noastră, care se pot întoarce împotriva Guvernului, iar mecanismul pe care îl avem înseamnă supravegherea activității în așa fel încât să ne asigurăm că afacerile acestor companii se desfășoară independent și că banii care sunt încasați – sau fluxurile financiare – nu duc către Rusia”, a precizat premierul.

Acesta a mai adăugat că, având în vedere colaborarea dintre Lukoil și Romgaz pe componenta de exploatare și explorare din Marea Neagră, Guvernul a luat ”măsurile necesare pentru ca Romgaz să nu fie în situația de a fi afectată de aceste sancțiuni”.

”Am colaborat cu entitatea americană care a dispus aceste sancțiuni”, a mai precizat premierul.

