Video / Noii miniștri – cei interimari – propuși de premierul Bolojan – Cum și-au împărțit ministerele partidele rămase în Coaliție – Până luni va exista o discuție cu miniștrii demisionari ai PSD pentru atragerea fondurilor europene

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, joi, în cadrul unei declarații de presă, propunerile de miniștri interimari pentru ministerele vacantate în urma demisiei miniștrilor PSD și retragerii social-democraților din coaliția de guvernare.

Acesta a anunțat că Guvernul va trimite, joi, atât demisiile cât și propunerile de înlocuire la Președinție și se așteaptă ca, în zilele următoare, deciziile să fie publicate în Monitorul Oficial ca să se poată prelua responsabilitatea ministerelor de către miniștrii interimari propuși.

Miniștrii interimari propuși. Principalele declarații ale premierului

”Având în vedere că Guvernul trebuie să lucreze fără sincope — având în vedere problemele pe care le avem: absorbția din PNRR, derularea programelor SAFE și celelalte probleme pe care le avem în această perioadă — vom trimite curând propunerile pentru a înlocui miniștrii care și-au dat demisiile. Ei pot fi înlocuiți de miniștri care sunt în cabinet. Propunerile pe care le-am făcut urmăresc ca cei care sunt propuși să aibă o experiență care să le permită să preia imediat activitatea, să se desfășoare fără sincope și astfel toate proiectele în curs să continue.

Până luni, am cerut noilor miniștri să ia legătura cu miniștrii demisionari, și luni vom avea o întâlnire de lucru în așa fel încât să vedem unde sunt problemele, unde sunt prioritățile, ca să lucrăm fără sincope”, a declarat Bolojan.

Ministerele vor fi preluate de următorii miniștri:

1, La Ministerul Muncii — Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Bolojan a afirmat că Pîslaru a mai gestionat acest portofoliu în trecut, iar unul dintre proiectele importante este legat de legea salarizării.

”Voi avea o întâlnire cu dânsul și cu domnul ministru Manole la finalul acestei declarații, ca acest jalon cu valoare de 700 de milioane de euro să fie promovat în perioada imediat următoare”, a spus prim-ministrul.

2, La Ministerul Sănătății — Cseke Atilla, ministrul Dezvoltării.

”El a gestionat acest portofoliu, are o experiență administrativă mare. Și aici principalele probleme sunt legate de investițiile în spitale, de derularea PNRR și de angajamentele ministerului de a face propuneri pentru a se încadra în reforma administrativă, în legea privind reforma în administrație, având în vedere că în perioada următoare expiră termenele până la care poate veni cu propuneri”, a afirmat Bolojan..

3, La Ministerul Agriculturii — Tánczos Barna, vicepremier.

Bolojan a spus că acesta domeniul și aici sunt probleme care țin de zone cu provocări ce țin de pesta porcină — care este și în responsabilitatea ANSVSA — dar și alte probleme care țin de susținerea procesării ca acest domeniu să fie dezvoltat.

4, La Ministerul Justiției — Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne.

”A gestionat acest portofoliu, are o experiență importantă. Și pentru cabinet și pentru proiectele pe care le avem, este foarte important ca ministerul să funcționeze în regulă. Foarte importante sunt avizările — important e ca proiectele de lege să fie avizate cu celeritate și în bune condiții — și să evităm problemele care țin de neconstituționalitate”, a precizat Bolojan.

5, La Ministerul Energiei — Ilie Bolojan, prim-ministru.

”Voi prelua acest portofoliu, având în vedere că zona de energie este foarte importantă. Aspectele țin și de companiile care sunt în subordinea SGG, de ANRE — care este o autoritate independentă și cu care trebuie să relațonăm. În felul acesta cred că pot face ca lucrurile în acest domeniu să se accelereze: pentru creșterea producției, pentru deparazitarea rețelelor, ca energia să fie mai ieftină.

6, La Ministerul Transporturilor și Infrastructurii — Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale.

Bolojan a afirmat că principalele probleme sunt absorbția fondurilor europene, atât pe zona de rutier cât și pe zona de feroviar.

”E nevoie de derularea accelerată a proiectelor ca să continue ce s-a făcut până acum. (…) La Apărare, este foarte important ce se întâmplă cu programul SAFE. În următoarea perioadă va începe derularea acestui program prin începerea lucrărilor la cele două capete de autostradă finanțate prin SAFE: Pașcani-Suceava-Siret și Pașcani-Iași-Ungheni”, a declarat premierul.

7, Pe poziția deținută de vicepremierul Marian Neacșu, responsabilitățile vor fi preluate de vicepremierul Oana Gheorghiu.

”În așa fel încât avizările, relaționările cu ministerele să continue și guvernul României să își desfășoare activitatea în condiții cât mai normale în această perioadă dificilă. Dânsa va gestiona și toate companiile care, acum fiind la autorități diferite, nu erau coordonate dintr-un singur loc. Este nevoie de auditarea contractelor de mandat la aceste companii și impunerea unor condiții care să impună performanța”, a mai afirmat Bolojan.

”În câteva ore vom trimite atât demisiile cât și propunerile de înlocuire la Președinție și așteptăm ca în zilele următoare să fie publicate aceste decizii în Monitorul Oficial, ca să se poată prelua responsabilitatea ministerelor de către miniștrii propuși”, a conchis prim-ministrul.

***