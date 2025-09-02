Premierul Ilie Bolojan: ”Nu s-a discutat în coaliţie despre alte creșteri de TVA”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat marți că partidele din coaliţia de guvernare nu au luat în discuţie posibilitatea unei noi majorări a taxei pe valoarea adăugată (TVA). Şeful Guvernului a subliniat că trebuie menţinut echilibrul între venituri şi cheltuieli, iar în acest context insistă pe ideea reducerii cheltuielilor statului, transmite News.ro.

Premierul a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, dacă se ia în calcul o nouă majorare a TVA, de la 21 la 23%.

”Nu a existat o astfel de discuţie, nu s-a discutat o atare ipoteză, dar dacă vă aduceţi aminte, atunci când TVA-ul pentru HoReCa a rămas la 11%, am anunţat că în luna octombrie se va face o evaluare acestei situaţii, cât s-a încasat, cum s-a încasat, care este dinamica şi vom lua o decizie dacă va rămâne la acest nivel sau se va duce la cota standard (acum la 21% – n.r.). Dacă vă aduceţi aminte, acesta a fost o premisă în acest domeniu. Despre alte creşteri de TVA nu s-a discutat”, a răspuns Ilie Bolojan.

Şeful Executivului a insistat pe ideea reducerii cheltuielilor statului.

”Trebuie să spunem deschis: a ţine echilibrele bugetare înseamnă un echilibru între venituri şi cheltuieli. Dacă vrem să nu discutăm de acum înainte de creşteri de venituri, doar să le încasăm pe cele pe care le-am stabilit, trebuie să insistăm în continuare pe partea de reducere de cheltuieli. Nu se poate altfel”, a adăugat premierul.

Ilie Bolojan: Am descoperit că situația privind deficitul e mult mai gravă decât știam

Premierul a mai afirmat marți că, după preluarea mandatului, a ”descoperit că situația privind deficitul e mult mai gravă decât știam”. Acesta a dat de înțeles că deficitul bugetar se ducea spre 10% din PIB.

”S-au împlinit două luni de când guvernul a preluat mandatul. Am descoperit că situația privind deficitul e mult mai gravă decât știam. De atunci am adoptat câteva măsuri pentru a reduce deficitul, pentru a atrage fondurile UE și pentru a corecta nedreptățile. La un deficit de aproape 10% din PIB nu era posibil să luăm o singură măsură. Primul pachet adoptat a rezolvat o parte din probleme. Al doilea pachet depus ieri în Parlament reduce privilegiile din sectorul public care nu aveau în spate performanță. Acest pachet restabilește capacitatea statului de a colecta taxele de la evazioniști”, a declarat prim-ministrul.

În același timp, întrebat cu ce deficit vom încheia anul, Bolojan a afirmat că nu crede că ”putem încheia anul cu un deficit sub 8% din PIB”.

”Ministerul Finanțelor va comunica datele la rectificarea bugetară. Unele măsuri se aplică de la 1 august și nu știm încă efectele”, a mai declarat Bolojan.

