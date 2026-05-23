Ilie Bolojan, despre centrala electrică de la Iernut: ”Până la sfârșitul anului trebuie să producă” – Cu cine vor fi executate ultimele lucrări începute în 2016 și blocate la stadiul de 98%

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis sâmbătă că are încredere că, până la sfârșitul acestui an, noua centrală pe gaz a Romgaz de la Iernut va injecta energie în sistemul energetic național, după ce, în ședința de Guvern de săptămâna aceasta, a fost aprobat memorandumul pentru urgentarea lucrărilor la noul grup energetic.

Potrivit acestuia, săptămâna viitoare Guvernul va aproba o nouă hotărâre ”care va rezolva o problemă de proprietate privind un post de transformare necesar noii centrale” pe gaz de la Iernut.

”Memorandumul (aprobat joi) confirmă, la nivel guvernamental, că proiectul centralei de la Iernut, cu o putere de 430 MW, este de extremă urgență. Proiectul a început acum peste 10 ani și ar fi trebuit finalizat în trei ani. Întârzierea a generat pierderi financiare, probleme legate de investiție și costuri energetice la nivel național. Romgaz va prelua lucrările în calitate de antreprenor general. De asemenea, (memorandumul) extinde caracterul de urgență pe întreaga durată a lucrărilor necesare până la punerea în funcțiune a centralei. Acest lucru permite Romgaz să încheie contracte cu cei aproape 50 de foști subcontractanți ai firmei spaniole Duro Felguera. Compania a abandonat lucrările pentru a doua oară, intrând în faliment. Restul de executat, aproximativ 2%, trebuie finalizat de aceiași subcontractanți, atât pentru continuitatea lucrărilor, cât și pentru menținerea garanțiilor. Memorandumul reprezintă un răspuns la solicitarea echipei tehnice care gestionează proiectul, după vizita pe care am făcut-o la Iernut în data de 9 mai”, a precizat prim-ministrul interimar, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Proiectul centralei a demarat în 2016 – Bolojan: ”Nu ne mai permitem încă o întârziere”

Amintim că noua centrală electrică pe gaze de la Iernut este blocată la stadiu de execuție de 98% după rezilierea contractului (a doua reziliere) cu constructorul spaniol Durofelguera. Gabriela Trâmbițaș, directorul financiar al Romgaz, a înaintat anul trecut ca nou termen de finalizare data de 31 decembrie 2026.

Noua centrală de la Iernut e un proiect început tocmai în 2016 și care încă din 2019 s-a blocat la stadiul de 80% din cauza problemelor financiare ale constructorului spaniol Durofelguera. Spaniolii au avut din nou probleme financiare în ultimii ani, în condițiile în care după blocarea lucrărilor și rezilierea contractului de construcție în 2020 s-a semnat în 2021 un ordin de reîncepere a lucrărilor, după mai multe eforturi diplomatice, politice și juridice.

”Dacă ar fi să folosesc un termen sportiv, de acum înainte mingea este în terenul echipei tehnice de la Iernut, condusă de domnul inginer Balazs Bela, și al conducerii Romgaz. Am încredere că, la sfârșitul acestui an, noul grup energetic va injecta energie în sistemul energetic național. Nu ne mai permitem încă o întârziere”, a scris Ilie Bolojan, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

Centrala actuală de la Iernut a funcționat în acest an o singură lună – din iunie ar trebui să reintre în operare

Centrala actuală a Romgaz de la Iernut, care mai e în operare cu un singur grup de o capacitate de 200 de MW, a funcționat în acest an o singură lună, din cauza defecțiunilor, iar reluarea operării s-ar putea face în luna iunie, a anunțat Gabriela Trâmbițaș, directorul financiar al Romgaz, în cadrul conferinței cu analiștii din 15 mai ocazionată de prezentarea rezultatelor financiare la primul trimestru.

”Iernut a funcționat doar o lună anul acesta, în ianuarie. În februarie, grupul rămas s-a defectat și lucrăm la remedierea problemei. Estimarea noastră este că, începând cu luna iunie, ar trebui să revină în funcțiune. (…) Și anul trecut producția de energie electrică a fost afectată de mai multe defecțiuni ale centralei. Ne așteptăm ca reparațiile pe care le facem acum să fie suficiente pentru ca centrala să funcționeze pentru restul anului. (…) În ceea ce privește noua centrală electrică (pe gaz de 430 de MW), lucrăm cu obiectivul de a finaliza centrala până la 31 decembrie anul acesta. Desigur, acest lucru depinde de modul în care vom semna contractele încă necesare pentru finalizarea lucrărilor”, a spus Gabrila Trâmbițaș.

De notat că deși centrala Romgaz a funcționat o singură lună în acest an, veniturile companiei de stat din energia electrică vândută în primul trimestru sunt aproape aceleași ca în primul trimestru din 2025.

”Aproximativ jumătate din energia electrică pe care am vândut-o în primul trimestru a fost cumpărată din piață; am cumpărat-o și apoi am revândut-o”, a mai spus CFO-ul Romgaz.

