Ilie Bolojan are „rezerve” față de un guvern tehnocrat fără susținere parlamentară – „PNL nu va bloca drumul către anticipate, dar e puțin probabil să ajungem acolo” – Prima discuție cu Eugen Tomac va avea loc luni

Președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a declarat joi seară, după anunțul desemnării pentru formarea unui Guvern a consilierului prezidențial Eugen Tomac, că PNL nu va „bloca” drumul către alegeri anticipate.

Bolojan a afirmat, joi seară, la Euronews România, că, dacă Guvernul propus de Eugen Tomac și de un al doilea premier desemnat nu ar trece de votul Parlamentului, alegerile anticipate ar fi o „ipoteză constituțională”.

Liderul PNL a mai afirmat că formațiunea politică pe care o conduce nu ar „bloca” drumul către anticipate, însă este sceptic cu privire la faptul că s-ar ajunge în această situație.

„Dacă e să fac o apreciere personală, PNL nu va bloca o astfel de ipoteză dacă vom ajunge acolo, dar conform experienței pe care am avut-o, e puțin probabil să ajungem într-o astfel de situație. Rămâne de văzut”, a afirmat Ilie Bolojan.

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El a mai spus că premierul desemnat Eugen Tomac l-a contactat pe secretarul general al PNL, Dan Motreanu, și luni, cel mai probabil, va exista o discuție în urma căreia liberalii vor decide în privința guvernului propus.

Bolojan arată că are „rezerve” cu privire la faptul că un guvern tehnocrat, care nu are o susținere fără echivoc în Parlament, poate livra rezultate în perioada următoare, el atrăgând atenția asupra riscurilor privind modificarea radicală în Parlament a proiectelor propuse de Executiv.

„Am văzut această propunere. Domnul Tomac l-a contactat pe domnul Dan Motreanu, secretarul general al PNL, și foarte probabil luni, la începutul săptămânii viitoare, vom avea o discuție cu premierul care a fost desemnat să formeze Guvernul în așa fel încât după această discuție să putem convoca forul de conducere al partidului și să luăm o decizie. Dacă ar fi să fac câteva considerații legate de această propunere, aș spune că avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare. De ce sunt aceste rezerve? Pe de o parte, pentru că nu este suficient ca un guvern să fie format din oameni de bună calitate care sunt bine intenționați, e nevoie ca el să aibă o susținere fără echivoc în Parlament, pentru că, vrei, nu vrei, ajungi la o susținere parlamentară, or, ce se va întâmpla, așa cum am văzut că s-a întâmplat și în ultimele 10-11 luni, atunci când Guvernul va fi pus în situația și nu va putea evita să ia măsuri care nu sună bine, nimeni nu va mai fi lângă Guvern pentru a-i susține aceste măsuri. Și proiecte pe care le va iniția, proiecte de lege, ordonanțe care vor trebui aprobate în Parlament vor risca să nu fie susținute, deci să fie măcelărite și, având o negociere cu Comisia Europeană, pe o speță sau alta, să te trezești că vii cu o ordonanță care este total demontată în Parlament și se ia la final un act normativ care, pe de-o parte, nu respectă înțelegerile și care îți generează lucruri, care îți creează probleme, costuri suplimentare, cheltuieli suplimentare pe bugetul de stat, venituri mai mici și așa mai departe”, a argumentat Ilie Bolojan, citat de News.ro.

El a atras, de asemenea, atenția asupra faptului că un guvern politic are o răspundere prin grupurile parlamentare și s-a angajat în fața cetățenilor la unele lucruri pe care le va face, în timp ce un guvern tehnocrat nu se află în aceeași situație.

„Având în vedere experiența în 2016, având în vedere ce s-a întâmplat în acest an, probabilitatea ca lucrurile să iasă bine este destul de redusă și, pe baza acestor experiențe, sunt rezervat că va fi un guvern de succes. Asta nu înseamnă că nu vom trata lucrurile cu responsabilitate, cu seriozitate, pentru că asta am făcut și în aceste 11 luni, PNL-ul. Vom avea discuții, vom vedea care sunt proiectele, care este agenda pe care o propune premierul desemnat și vom lua o decizie după aceste consultări”, a subliniat Ilie Bolojan.

Bolojan: Am conștiința curată că în toată această perioadă n-am declanșat conflicte. N-am, la modul deschis, ce să îmi reproșez

Bolojan a mai afirmat la Euronews că nu are ce să își reproșeze în ceea ce privește modul în care s-a comportat cât timp a condus Guvernul, el arătând că a încercat să evite conflictele și să facă totul „cu bună-credință și cu normalitate”.

„Să nu uităm că n-am dat niciun fel de replică, mergând într-o logică că merită să suporți tot ce trebuie suportat ca lucrurile să meargă înainte și să scoatem România din situația dificilă în care se găsea. Și am reușit acest lucru până în momentul în care, așa cum ați văzut, deranjul politic a fost mare. În momentul în care ai afectat grav interesele clientelei politice, încercând să limitezi risipa, am ajuns la moțiunea de cenzură. Și atunci, pe bună dreptate, am conștiința curată că în toată această perioadă n-am declanșat conflicte. Vă rog să mă credeți că în toate discuțiile din coaliție am fost cât se poate de diplomat. Am găsit întotdeauna soluții, dacă s-au dorit a fi găsite. Și faptul că celelalte partide, UDMR și USR și PNL, inclusiv minoritățile, n-au avut niciodată niciun reproș a face premierului, legat de o abordare sau alta, arată cât se poate de clar că am lucrat, așa cum am spus, în mod corect, în mod echidistant și căutând să nu fiu premierul unui partid, să nu am o agendă politică și să am agenda României. Asta am făcut în toată această perioadă”, a declarat Ilie Bolojan.

El a subliniat că, în calitate de prim-ministru, a făcut tot ce s-a putut în această perioadă pentru ca lucrurile să „meargă înainte”.

„N-am, la modul deschis, ce să îmi reproșez. Asta nu înseamnă că sunt un om perfect, că unele lucruri nu puteau fi făcute mai bine, dar totul a fost făcut cu bună-credință și cu normalitate. Vă rog să vă gândiți la, v-aș da o comparație, sunteți asociat cu cineva într-o firmă privată și constatați că vă înșală. Vă dați seama, drenează resurse într-o parte sau alta. Bun, încercați să țineți firma pe o anumită linie de plutire, dar v-ați mai asocia cu el să mai faceți încă o firmă? Ar fi asta în interesul firmei respective, știind cum se comportă cineva? Sigur, am dat un exemplu colateral, dar în toată această perioadă, v-am spus, consider că am lucrat… În condițiile în care unul din cei care sunt în coaliție nu respectă ceilalți parteneri, nu respectă înțelegerile, blochează lucrurile care trebuie făcute, minte, ce e de făcut? Să ne facem că nu vedem ce vede toată lumea? Și asta am încercat luni de zile”, a adăugat Ilie Bolojan.

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