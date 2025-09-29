Boicotul Chinei la importurile de soia din SUA produce mari pierderi fermierilor americani care își diminuează cota de piață în favoarea Braziliei

Vânzările în străinătate ale principalului export agricol al SUA au scăzut vertiginos, deoarece China a renunțat la soia americană, o lovitură „devastatoare” pentru fermierii țării. Noul sezon de export pentru soia a început fără vânzări sau livrări către China, arată datele guvernamentale – o scădere bruscă față de anul trecut, când rezervase deja 6,5 ​​milioane de tone, scrie Financial Times.

Vânzările în străinătate a principalului produs agricol exportat de SUA au scăzut drastic, după ce China a renunțat la achizițiile de soia, o lovitură devastatoare pentru fermierii americani. Noul sezon al exporturilor pentru soia a început fără ca China să fie prezentă, arată datele guvernamentale – o prăbușire față de anul trecut, când la această dată China comandase deja 6,5 milioane de tone. În acest timp, depozitele au început să se umple odată cu începerea sezonului de recoltare la soia în SUA.

Timp de decenii, mai mult de jumătate din totalul recoltei de soia americane a mers către China, cel mai mare cumpărător din lume. Dar anul acesta, pe măsură ce negocierile comerciale dintre Washington și Beijing stagnează, niciun sac încărcat soia americană nu s-a îndreptat spre est. Fermierii se străduie să se mențină pe linia de plutire, în timp de prețurile scad iar China se îndreaptă spre Brazilia.

„Suntem contra cronometru acum”, spune Darin Johnson, președintele Asociației Cultivatorilor de Soia din Minnesota și fermier aflat la a patra generație. „Chiar dacă ajungem la un acord [cu China], acesta pur și simplu nu va avea timp să in pentru această recoltă.” La fel ca cultivatorii de soia din SUA, Johnson se confruntă cu o recoltă fără nicio direcție.

Cultivatorii se confruntă cu „o supraabundență de soia”, spune el, al cărei impact ar putea fi „devastator”. Soia este folosită în principal ca hrană pentru animale și are aplicații și în producția industrială și de consum. Subproduse precum uleiul de soia pot fi folosite pentru a crea produse de la biocombustibili la spumă antiincendiu.

Excesul de ofertă duce la scăderea prețurilor într-un moment în care costul factorilor de producție, cum ar fi îngrășămintele, crește și el din cauza tarifelor vamale. De când administrația președintelui Donald Trump a impus tarife vamale asupra mărfurilor chinezești, Beijingul a ripostat prin oprirea tuturor achizițiilor de soia americană.

Măsura amenință cultivatorii din Midwest cu pierderi mari și ar putea pune în pericol fermele care au fost în familii de generații întregi. Dincolo de costul economic, perturbările au o greutate politică: cultivatorii de soia sunt un bloc electoral cheie, transformând disputa comercială într-un punct de criză cu implicații naționale. Trump a declarat joi că va folosi veniturile din tarife vamale pentru a finanța un program de sprijinire a fermierilor americani, reiterând comentariile făcute de secretarul pentru agricultură, Brooke Rollins, pentru Financial Times săptămâna trecută.

„Vom lua o parte din banii pe care i-am câștigat din taxe vamale și îi vom da fermierilor noștri, care, pentru o perioadă, vor fi afectați până când taxele vor intra în vigoare în beneficiul lor”, a declarat Trump reporterilor la o ceremonie de semnare în Biroul Oval.

Între timp, criza care lovește fermierii riscă să se intensifice. „Când economia agricolă nu merge bine, acesta are un impact direct asupra micilor noastre comunități rurale”, a spus Johnson. „Are un impact direct asupra Americii rurale, are un impact asupra orășelului în care locuiesc.”

Ajutoare pentru fermierii americani

Cultivatorii americani au mai trecut prin asta. În 2019, după ce Trump a impus taxe vamale asupra produselor chinezești, Beijingul a redus drastic importurile de soia din SUA. Administrația Trump a lansat un plan de salvare de 23 de miliarde de dolari pentru fermieri. Și atunci, fermierii brazilieni au fost beneficiarii războiului comercial. „Ultima dată când [SUA] au făcut asta, am pierdut aproximativ 20% din cota de piață în favoarea Braziliei, iar aceasta nu s-a mai refăcută niciodată”, a declarat Todd Main de la Asociația Cultivatorilor de Soia din Illinois.

De data aceasta, cumpărătorii chinezi s-au îndreptat din nou aproape în întregime către America de Sud, ridicând exporturile de soia braziliană la niveluri record. Între ianuarie și august, Brazilia a expediat 66 de milioane de tone către China – trei sferturi din totalul exporturilor sale, arată datele guvernamentale. Raphael Bulascoschi, analist la firma de brokeraj de mărfuri StoneX, a declarat: „Efectele boicotului inițiat de China pentru exporturile de soia din SUA au fost extrem de favorabile pentru producătorii brazilieni.”

Administrația Trump a desființat, de asemenea, Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), care obișnuia să achiziționeze „o mare parte din surplusurile de produse agricole pentru a le distribui în întreaga lume”, a mai spus Main. Pe lângă utilizarea veniturilor provenite din tarifele vamale pentru a sprijini fermierii, administrația a propus și creșterea cotelor de biocombustibili, ceea ce ar stimula cererea internă de soia.

Deși un plan de salvare federal ajută pe termen scurt, „nu poate opri pierderea permanentă a cotei de piață din cauza creșterii livrărilor din alte părți ale lumii”, a declarat Scott Gerlt, economist-șef al Asociației Americane a Soiei. În mod similar, creșterea cotelor de biocombustibili în carburanți „nu va compensa cererea de export”, a spus el. „Există multe dificultăți financiare și, cu cât China este mai absentă pentru exporturi, cu atât aceste dificultăți vor fi mai mari”, a spus el, adăugând că numărul falimentelor agricole este deja în creștere.

Loialitatea comunităților agricole față de Trump este, de asemenea, în joc. Și fermierii își doresc liberul schimb, a spus Johnson. „Înțelegem perfect că acordurile comerciale nu au fost perfecte și că trebuie negociate”, a spus el. „[Dar] această situație ar putea deveni destul de gravă într-un timp foarte scurt.”

***