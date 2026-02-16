Bogdan Ivan: Reumplerea lacului Vidraru ar putea începe pe 31 martie și finaliza până finele anului

Proiectul de la Vidraru, dacă nu se făcea acum, nu mai avea când să fie făcut, iar începând cu data de 31 martie ar putea să demareze reumplerea lacului Vidraru, a declarat în plenul Parlamentului, la „Ora Guvernului”, ministrul Energiei Bogdan Ivan, transmite Agerpres.

„Acest proiect extrem de important de la Vidraru, dacă nu se făcea acum, nu mai avea când să fie făcut. Îmi pare sincer rău de drama prin care trec acei oameni. Chiar o regret şi din păcate este un eşec al instituţiilor statului, nu doar al unei instituţii a statului. Dar ceea ce e important e că încă din decembrie am făcut mai multe întâlniri cu toţi factorii implicaţi, de la autorităţi locale până la cele centrale, ca să deblocăm o astfel de situaţie. Cei de la Hidroelectrica, pe banii lor, au venit cu o soluţie în care au amenajat mai multe lacuri (…) pentru a decanta cât de mult. Dar o staţie de epurare veche de 50 de ani, care poate să proceseze maximum 50 de NTU – unitate de măsură a turbidităţii, în timp ce toate staţiile de epurare, astăzi, în ţară pot să epureze apă care are până la 1.000 de unităţi, nu ai cum să o faci funcţională de azi pe mâine. Compania de apă trebuia să investească încă din 2017 în acea staţie de epurare ca să nu fim în această situaţie”, a afirmat Ivan.

Oficialul a adăugat că, la momentul actual, a fost găsită soluţia tehnică prin care filtrele de apă vor fi înnoite.

„Ce avem pe ultima sută de metri: o soluţie găsită cu o companie privată importantă, de două milioane de euro, care poate să ducă la înnoirea filtrelor şi automat să se rezolve problemele alea. Odată ce ai intrat în ciclul de modernizare la Vidraru n-ai cum să opreşti acea apă. Se lucrează tocmai pentru a evita situaţia în care să vină apă şi mai mâloasă în staţia de epurare. Specialiştii au găsit o soluţie pentru a lucra cu scafandri în condiţii extrem de complicate şi de risc pentru acei oameni. Şi-au asumat şi au termen până în 31 martie să termine toate acele lucrări pentru ca, de la 31 martie, când vine sezonul cald, se topesc zăpezile pe munte şi automat vin precipitaţiile, să înceapă reumplerea lacului Vidraru. În momentul de faţă, pe prognozele pe care le avem, dacă avem precipitaţii similare cu ultimii cinci ani, ar trebui ca, la finalul anului, lacul să fie umplut, iar gura de captare care preia apă curată de la un nivel superior, care o duce către staţia de epurare, să poată să o livreze. Sunt date tehnice şi oricâtă dorinţă politică am avea noi, din Parlament sau din Guvern, n-ai cum să faci o apă care îţi vine în anumite condiţii, peste noapte, s-o faci curată, iar toate aceste lucruri pot să fie făcute doar cu soluţii”, a susţinut ministrul de resort.

