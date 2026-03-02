Bogdan Ivan: Carburanții nu ar trebui să se scumpească cu mai mult de 3-5 bani pe litru

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dat asigurări că România dispune de suficiente rezerve strategice pentru a menține stabilitatea prețurilor combustibililor și să evite o penurie provocată de blocarea livrărilor de petrol și GNL din Orientul Mijlociu.

Ministrul Energiei consideră că o creștere mai mare de 3-5 bani/litru a prețului carburanților la pompă nu este justificată în acest moment.

„O creștere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de față. Iar acele speculații care au apărut în spațiul public cu motorina sau benzina 10 lei sunt niște minciuni sfruntate. Nu există în momentul de față niciun argument rațional, comercial, economic, pentru care s-ar putea ca să ajungă prețul la pompă la aceste cote de 10 lei sau apropiat de 10 lei”, a declarat luni Bogdan Ivan. El a exclus scenariul în care prețurile la pompă al carburanților ar putea crește cu 30%.

Depășirea pragului de 9–10 lei/litru la benzină și motorină devine „realistă” în România dacă țițeiul se stabilizează pe termen mai lung la 90–100 dolari/baril, pe fondul escaladării militare din Orientul Mijlociu și al riscurilor pentru traficul prin Strâmtoarea Ormuz, a avertizat președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, într-o analiză transmisă presei.

„Avem rezerve pentru minim 90 de zile”

„Suntem pregătiți pentru a face față (cererii) cu cantitățile aflate în depozite la nivel național la toți operatorii economici, plus cu rezervele de urgență pe care le avem și pot fi eliberate în situații excepționale prin ordinul Ministrului Energiei, să ținem un preț stabil pentru motorină și benzină”, a declarat ministrul Ivan, luni, în cadrul unei conferințe de presă.

Ivan a precizat că depozitele de combustibili de la nivel național, împreună cu rezervele de urgență ale statului, asigură aprovizionarea cel puțin pentru 30 de zile și că rezervele de gaze sunt în prezent peste media Uniunii Europene. În plus este rezrva strategică de motorină care poate asigura consumul pentru 90 de zile.

„Noi continuăm aprovizionarea zilnică la cote mai reduse ce-i drept, dar noi avem deja rezerve pentru a ne asigura că nu o să fim în situația de penurie. Depozitele de gaze sunt undeva la 40% astăzi în România, cu aproximativ 10% peste media Uniunii Europene”, a anunțat ministrul Energiei, cu privire la rezervele de gaz.

„E o piață internațională care ne afectează și pe noi, dar am luat toate măsurile pentru a ne asigura că limităm efectele negative asupra populației în materie de combustibili și de gaze naturale”, a conchis Ivan, cu privire la impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra pieței energetice din România.

