Bogdan Chirițoiu: „Pentru a fi competitiv trebuie să ai energie ieftină – marii consumatori trebuie ajutați”

Marii consumatori de energie trebuie ajutaţi după eliminarea subvenţiilor din acest sector, consideră preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu. Acesta a precizat că firmele din această categorie ar trebui să beneficieze de sprijin susținut din partea statului, relatează Agerpres.

„Toţi am vrea să cumpărăm totul foarte ieftin, dar nici n-o să poată statul să subvenţioneze. Şi energia costă şi nu poate să o subvenţioneze la toată lumea. Eu recunosc că sunt mai preocupat de firme. Trebuie să ajutăm marii consumatori, nu pe cei mici, adică nu faptul că sunt firme mari sau mici contează, ci cât de mult reprezintă costul electricităţii în totalul costurilor. Dacă eşti un cabinet stomatologic, probabil că nu e atât de important costul electricităţii. E adevărat că freza merge cu curent electric şi trebuie să ţii lumina aprinsă ca să vezi ce are pacientul, dar dacă eşti Sidex sau Alro, acolo contează foarte mult costurile electricităţii. Pe zona aia, dacă vrem să ne păstrăm companiile în ţară, să plătească taxe, să plătească salarii, acolo cred că trebuie să găsim o soluţie. Deci, cu toată simpatia pentru consumatori, dintre care fac şi eu parte, de acord pe cei mai săraci să-i ajutăm, dar să ajutăm şi marii consumatori de energie”, a declarat, pentru Agerpres, Bogdan Chiriţoiu. În opinia oficialului, Comisia Europeană va trebui să vină cu o propunere în acest sens, întrucât sunt şi alte state care cer un astfel de ajutor.

„Comisia trebuie să vină şi ea cu ceva. Evident că ştiu şi ei problema, nu suntem noi singura ţară care cere aşa ceva, sunt şi alte state. Deci, undeva, cred că trebuie să venim cu ceva ce arată a ajutor de stat, evident. Şi, cred, cu contracte pe termen lung încheiate cu furnizorii de energie, poate şi cu ceva sprijin al statului. La contracte poţi să faci investiţii – astea se pot face deja, dar fiind contracte pe termen lung poate statul să vină cu ceva sprijin pentru ele, gen garanţii, ca să-i protejeze un pic de fluctuaţiile din piaţă. Şi nu numai să-i protejeze de fluctuaţii, dar să ai şi un preţ totuşi mai mic, mai apropiat de ceea ce au competitorii tăi din afara Uniunii”, a adăugat şeful autorităţii de concurenţă. „Pentru competitivitate economică trebuie să ai energie ieftină”. Piaţa de energie poate să funcţioneze bine, dar acest lucru nu înseamnă că energia va fi şi ieftină – iar pentru competitivitate economică trebuie să ai energie ieftină, a declarat preşedintele Consiliului Concurenţei, la un eveniment de specialitate.

„Piaţa asta de energie poate să funcţioneze bine, dar nu înseamnă că va fi energia şi ieftină. Pentru competitivitate economică trebuie să ai o energie mai ieftină decât avem în momentul de faţă în Europa, şi atunci ajungem la politica industrială. Vom vedea ce va face noua Comisie pe zona asta, văd noul guvern german care…evident, Germania, fiind principala putere economică, principala putere manufacturieră a Europei, are nevoie de o energie mai ieftină ca să fie competitivă pe pieţele internaţionale şi, repet, noi lucrăm pentru ei, deci dacă ei nu sunt competitivi, nici noi nu vom avea de lucru. Asta e o problemă care depăşeşte într-adevăr zona de autoritate de concurenţă, dar şi noi, măcar prin atributul nostru de ajutor de stat, vom fi implicaţi în subiectul ăsta”, a mai afirmat Chiriţoiu. El a subliniat că este importantă eliminarea subvenţiilor la energie în perioada următoare, iar în opinia sa „în esenţă lucrurile merg în direcţia bună”. „Importantă va fi liberalizarea pe energie în perioada următoare. Să avem o piaţă care funcţionează bine e important – şi am văzut declaraţiile de ieri ale preşedintelui ANRE, cred că e un lucru bun (…) că nu poţi să intri şi să ieşi din contracte cu uşurinţă.

Ca o piaţă să funcţioneze bine, contractele trebuie să fie respectate. Dacă nu ai mecanisme care să asigure respectarea contractului, n-ai cum să ai o piaţă funcţională şi cred că ceea ce pregăteşte ANRE-ul – e în consultare publică, deci detaliile se pot schimba -, dar în esenţă lucrurile merg în direcţia bună”, a susţinut şeful autorităţii de concurenţă. Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei a pus în consultare publică un proiect de ordin privind introducerea pentru contractele încheiate pe pieţele de energie electrică a unei garanţii sub forma unui procent din valoarea contractelor, propunerea fiind ca această garanţie fie de 30%, a declarat, pe 10 aprilie, într-o conferinţă de presă, preşedintele ANRE, George-Sergiu Niculescu.

