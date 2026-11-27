Soldul creditelor agricole ar putea ajunge la peste 70 mld. lei în anii următori dacă sectorul agricol reușește să facă tranziția către produse cu valoare adăugată, comparativ cu 33-34 mld. lei în prezent, după cum a explicat Bogdan Alexandrescu, Director, Direcția Agricolă, CEC Bank, la conferința „România recoltelor: Agricultura – competitivitate, producție internă, poziție regională”, organizată miercuri de CursdeGuvernare.ro.

„Cred că dacă s-ar comasa terenurile, dacă ne-am duce spre produse cu valoare adăugată, inclusiv prin fructificarea unor oportunități precum gunoiul de grajd sau producția de energie pentru autoconsum, soldul creditelor pe agricultură n-ar mai fi 33 mld. lei. Din calculele noastre, ar putea ajunge undeva la peste 70 mld. lei”, a declarat Bogdan Alexandrescu.

Soldul creditelor agricole la nivelul întregului sistem bancar a crescut de la aproximativ 23 mld. lei în 2021 la 33 mld. lei în 2024, iar apoi a stagnat în perioada 2025-2026 în intervalul 33-34 mld. lei. În cazul celei mai mari bănci deținute de statul român, CEC Bank are o expunere de peste 6 mld. lei pe industria agroalimentară.

„Noi când spunem agricultură ne referim la producția primară, la procesare și la comerț. Dacă facem un calcul, pentru clienții mici avem o expunere de circa 2 mld. lei, iar cu tot cu clienții mari ajungem la o expunere de circa 6,4 mld. lei în această industrie.”

Banca și-a propus o creștere de aproape 20% pe soldul creditelor agricole pentru anul 2027. Creditele pentru agricultură reprezintă aproximativ 20% din creditele acordate de CEC Bank.

România ar trebui să calculeze productivitatea în produse finite, nu în materii prime

Agricultura era vedeta sistemului bancar în anii anteriori, întrucât înregistra creșteri importante de la an la an. Acum, creșterea a încetinit, iar antreprenorii din sectorul agroalimentar au fost nevoiți să-și demonstreze reziliența și adaptabilitatea printr-un mediu marcat de incertitudine și costuri în creștere.

Chiar și în acest context, Alexandrescu crede că deficitul comercial de produse agroalimentare ar putea fi redus dacă productivitatea ar fi privită prin prisma produselor finite, nu din perspectiva materiilor prime.

„N-aș vrea să mai calculăm câte tone de grâu ai la hectar. Aș vrea să facem calculul, poate, pe câte fripturi de vită avem la hectar sau câte kilograme de brânză la câți litri de lapte. Adică să ne concentrăm mai mult pe zona de valoare adăugată, astfel încât toată lumea ar avea de câștigat, inclusiv mai multe taxe, mai mulți angajați și toată lumea ar câștiga.”

Bancherul a oferit în cadrul evenimentului câteva detalii legate de modul în care banca studiază fiecare segment în parte atunci când se uită la creditarea agriculturii.

„De exemplu, cultura mare. În 2021, cheltuiala medie pe hectar pe care o calculam noi era undeva la 2.500 de lei. În 2022, când gazul s-a dus în sus, cheltuiala medie pe hectar a crescut la aproape 6.000 de lei, ajungând acum, în 2026, la o medie de aproape 4.000 de lei. Deci o linie dedicată de agricultură înseamnă să studiezi foarte bine.”

Producția de cereale a fost afectată și de secetă în ultimii doi ani, dar anul 2026 a adus premise bune. Dacă anul trecut s-au recoltat între 25 și 26 mil. tone, anul acesta estimările arată între 30 și 31 mil. tone.

„Înseamnă că zona de cultură mare va avea un an bun în 2026. Dacă prețul la recoltare la grâu, de exemplu, era undeva între 0,8 și 0,9 lei/kg, acum a depășit 1 leu/kg. Deci vedem lucruri pozitive în zona de cultură mare, care, repet, a trecut prin doi ani de secetă, adică niște ani mai grei.”

În ceea ce privește zootehnia, Alexandrescu a sublinat că „puiul e vedeta” în acest an, în timp ce antreprenorii din sectorul cărnii de porc vând în pierdere.

„Puiul e vedeta, adică antreprenorii cumpără în medie cu trei lei un pui mic, îl duc la 2,5-3 kilograme și vând cu șase lei kilogramul. Media marjei este în creștere, nu numai la noi, românii, ci în toată Uniunea Europeană. Zona de vacă de carne, iarăși, prezintă o creștere și o profitabilitate foarte bună.

La zona de porc nu este chiar atât de bine. Vă dau un exemplu. În 2023, când am finanțat o maternitate foarte mare, prețul unui kilogram de porc în viu era între 10 și 11 lei. Acum, prețul este undeva între 5,5 și 6 lei. Din calculele noastre, ca să îngrași un porc, un kilogram de porc te costă undeva între 6,5 și 7 lei. Deci acești antreprenori vând în pierdere. (…) Zona de oaie este un pic afectată din lipsa de exporturi.”

Credite agricole cu dobânzi de 1,95% și garanții de stat

CEC Bank este unul dintre cei mai mari finanțatori ai sectorului agricol. Dincolo de programe precum creditele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), antreprenorii din industria agroalimentară au mai multe instrumente la dispoziție.

„Nu știu dacă ați auzit de programul guvernamental OUG 43, care este un program cu o convenție prin care marja băncii este fixă, 1,95%. Vă spun, marja de 1,95% pentru toți clienții din agricultură, mici sau mari, este o marjă competitivă. Tot acest program are și o componentă de garanție de stat, prin Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR), adică clientul vine, ia un credit cu ROBOR plus 1,95% și, dacă nu are ce să pună drept garanții, prin intermediul FGCR, o instituție care aparține tot de CEC, clientul poate să acceseze un credit.”

În același timp, banca are diferite convenții semnate cu instituții precum Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), prin care statul oferă garanții pentru a facilita condiții mai bune pentru fermieri.

Totodată, Alexandrescu a subliniat că băncile trebuie să țină cont de specificul activității agricole atunci când creditează.

„Mai sunt ani pe cultură mare în care iei un credit, cumperi semințe, inputuri, dar fiind secetă tu nu recoltezi, nu vinzi nimic sau vinzi mult mai puțin. Atunci, un bancher trebuie să știe foarte bine procesul și ce face clientul, nu doar ce scrie în bilanț. Noi, de exemplu, studiem zilnic umiditatea în sol. (…) În echipa de la bancă avem și ingineri agronomi și ingineri horticoli sau specialiști în industria agroalimentară, astfel încât să ne ajute să înțelegem care-i plus valoarea pe care o aduce o investiție.”

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