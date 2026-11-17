Aproximativ 24.6% dintre români declară că primul lucru pe care l-ar face dacă ar câștiga brusc un milion de euro ar fi să-și ajute financiar familia, conform sondajului INSCOP realizat în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026.

Pe a doua poziție se află achiziționarea unei locuințe sau investirea în îmbunătățirea celei existente (16.8%), iar pe a treia – economisirea sau investirea banilor (16.4%).

Rezultatele indică, potrivit directorului INSCOP Research, Remus Ștefureac, că pentru români bogăția înseamnă, în primul rând, siguranța familiei și posibilitatea de a-i ajuta pe cei apropiați:

„Pentru jumătate dintre români, o avere de 1 milion de euro ar însemna posibilitatea de a-și ajuta familia, iar pentru un sfert, garanția de siguranță și liniște. Doar pentru 14% o avere de un milion de euro ar însemna libertate și independență. Pentru români, bogăția înseamnă, așadar, siguranța familiei și posibilitatea de a-i ajuta pe cei apropiați, și mai puțin acumularea de putere sau de prestigiu social. Această orientare arată importanța solidarității familiale și a responsabilității față de ceilalți în sistemul de valori al populației. Chiar și în ipoteza unei averi considerabile, majoritatea românilor ar prefera să rămână în localitatea în care trăiesc. Rezultatul sugerează că atașamentul față de familie, comunitate și locurile familiare cântărește mai greu decât tentația unei schimbări radicale de viață. De asemenea, datele Barometrului Informat.ro – INSCOP evidențiază două moduri de a înțelege prosperitatea: ca sursă de protecție și stabilitate sau ca sursă de libertate și oportunități. Persoanele mai în vârstă și cele cu educație redusă sunt mai orientate spre sprijinirea familiei, în timp ce tinerii și persoanele cu studii superioare pun mai mult accent pe investiții, inițiativă economică și independență personală.”

Ce ar face românii cu un milion de euro?

24.6% dintre cei intervievați afirmă că, dacă ar câștiga mâine un milion de euro, ar ajuta financiar familia. 16.8% menționează că ar cumpăra o locuință sau ar investi în îmbunătățirea celei existente, 16.4% că ar economisi sau investi banii, 12.1% că ar începe sau ar dezvolta o afacere, 9.8% că ar achita datorii sau credite, 6.2% că ar călători sau și-ar îndeplini o dorință personală, iar 11.4% ar face altceva. Ponderea non-răspunsurilor este de 2.8%.

Indică faptul că, dacă mâine ar câștiga un milion de euro, ar ajuta financiar familia într-o proporție cu mult peste media eșantionului: votanții PSD, femeile, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural.

Afirmă că, dacă ar câștiga mâine un milion de euro, ar cumpăra o locuință sau ar investi în îmbunătățirea celei existente într-un procent semnificativ mai ridicat decât media: votanții AUR, femeile, persoanele între 18 și 44 de ani, cei cu educație primară.

Votanții PNL și USR, bărbații, persoanele între 18 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare, utilizatorii Instagram și angajații din sectorul public precizează într-o proporție mult mai ridicată decât restul populației că, dacă mâine ar câștiga un milion de euro, ar economisi sau investi banii.

Menționează faptul că, dacă mâine ar câștiga un milion de euro, ar începe sau ar dezvolta o afacere într-un procent semnificativ peste media eșantionului: votanții AUR, tinerii sub 30 de ani și angajații din sectorul privat.

Ce schimbare poate aduce un milion de euro?

49.4% dintre români consideră că posibilitatea de a ajuta familia și alte persoane reprezintă cea mai importantă schimbare pe care o poate aduce o avere de un milion de euro în viața unui om. 25% indică siguranța și liniștea, 14.2% libertatea și independența, 4.9% respectul și statutul social, 1.4% mai multă putere și influență, iar 1.8% menționează altceva. Ponderea non-răspunsurilor este de 3.3%.

Votanții PSD și AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul rural cred într-un procent semnificativ peste media eșantionului că cea mai importantă schimbare pe care o poate aduce o avere de un milion de euro în viața unui om este posibilitatea de a ajuta familia și alte persoane.

Votanții USR, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare consideră într-o proporție mult mai ridicată decât restul populației că o avere de un milion de euro poate aduce siguranța și liniștea în viața unui om.

Sunt de părere că libertatea și independența reprezintă cea mai importantă schimbare pe care o poate aduce o avere de un milion de euro în viața unui om într-un procent semnificativ mai mare decât media: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din Capitală, utilizatorii Instagram, angajații din sectorul privat.

Unde ar locui românii dacă ar câștiga un milion de euro?

73.6% dintre respondenți afirmă că, dacă ar câștiga un milion de euro, ar prefera să locuiască permanent în aceeași localitate din România. 9.2% ar alege o altă localitate din România, 9.1% ar prefera o altă țară din Uniunea Europeană, iar 6.5% ar opta pentru o țară din afara Uniunii Europene. 1.6% nu știu sau nu răspund.

Precizează că, dacă mâine ar câștiga un milion de euro, ar prefera locuiască permanent în aceeași localitate din România într-un procent semnificativ mai ridicat decât restul eșantionului: votanții PSD și AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural.

Indică într-un procent cu mult peste media eșantionului că, dacă mâine ar câștiga un milion de euro, ar prefera să locuiască într-o altă localitate din România: persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mic, angajații din sectorul public.

Votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București, utilizatorii Instagram și angajații din sectorul privat declară într-o proporție mult mai mare decât media că, dacă mâine ar câștiga un milion de euro, ar prefera să locuiască într-o altă țară din Uniunea Europeană.

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