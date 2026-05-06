Emil Boc, despre despărțirea de PSD: Este sănătos, am pierdut enorm că am stat prea mult împreună. Din opoziţie, vom susţine tot ceea ce ţine de PNRR, de SAFE

De Vladimir Ionescu

6 mai, 2026

Este sănătos, şi pentru PNL, dar şi pentru PSD, ca aceste ape să se separe, odată, pentru că au pierdut enorm că au stat prea mult împreună, a declarat miercuri Emil Boc. Mandatul PNL la Palatul Cotroceni va fi de susţinere a rezoluţiei adoptate de conducerea partidului, şi de susținere, din opoziţie, a tot ceea ce ţine de PNRR, de SAFE, a adăugat primarul Clujului.

„Este sănătos şi pentru PNL, dar şi pentru PSD ca aceste ape să se separe, odată, între PNL şi PSD. Am pierdut enorm că am stat prea mult împreună. Trebuie să recunoaştem asta, şi atunci, oamenii şi-au căutat alte alternative în stânga şi dreapta politicii. PNL trebuie să rămână PNL, PSD trebuie să rămână PSD, iar apele s-au despărţit şi din acest punct de vedere cred că trebuie să ne respectăm fiecare drumul pe care l-am ales” a declarat Emil Boc la Digi24.

Întrebat despre organizarea unui congres extraordinar, Emil Boc a răspuns: „Din ce motive? Acest guvern, din punct de vedere constituţional, va sta la Palatul Victoria, până când noul guvern se formează”, a spus el, arătând că doar 4 din 54 de liberali au fost împotriva deciziei majoritare. „Ca să convoci un Congres îţi trebuie minimum 25%, după aceea o voinţă majoritară. Discutăm de un non subiect în PNL, pentru că nu e cazul de aşa ceva”, a mai spus Emil Boc.

Mandatul cu care PNL merge la Cotroceni


PNL va merge cu mandatul rezultat din votul dat marți în BPN, cu rezoluţia prezentată public. „Noi, din opoziţie, aşa cum a spus, vom susţine tot ceea ce ţine de PNRR, de SAFE, de păstrarea echilibrelor bugetare, de menţinerea traiectului pro-european al României. Acest lucru, indiferent că suntem la putere sau la opoziţie, noi facem”, a arătat primarul din Cluj.

Întrebat dacă PNL va propune un nume de premier, Boc a răspuns: „Evident că, dacă am spus că suntem în opoziţie, n-am auzit să se numească premier din opoziţie”.

Despre un guvern de uniune naţională, proiectul lansat de AUR, Boc a arătat că PNL nu participă la un asemenea demers. „Repet, n-am participat, nu participăm la un asemenea demers. Opţiunea guvernamentală aparţine celor care au dat jos guvernul şi, evident, sub coordonarea şi bagheta preşedintelui României, care are atributul constituţional de a găsi formula de guvernare, bazându-se pe ceea ce s-a votat în Parlament, ieri”, a declarat Emil Boc.

