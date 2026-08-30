BNS solicită convocarea în Parlament a ANRE – să explice întârzierile în autorizarea de capacităţi de producţie şi stocare a energiei

Blocul Naţional Sindical (BNS) solicită Parlamentului să convoace de urgenţă Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru a explica întârzierile în autorizarea unor noi capacităţi de producţie şi stocare a energiei electrice.

„Blocul Naţional Sindical solicită Comisiei pentru Industrii şi Servicii din Camera Deputaţilor şi Comisiei pentru Energie, Infrastructură Energetică şi Resurse Minerale din Senatul României să convoace, de urgenţă, conducerea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (…), pentru a explica întârzierile în autorizarea unor noi capacităţi de producţie şi stocare a energiei electrice. Într-un moment în care România se confruntă cu preţuri tot mai ridicate la energie şi cu un risc crescut pentru securitatea aprovizionării, considerăm inacceptabil ca investiţii în capacităţi noi de producţie şi stocare, unele dintre ele deja finalizate, să nu poată contribui la alimentarea pieţei din cauza întârzierilor în procesul de autorizare”, se arată într-un comunicat al organizaţiei sindicale.

Peste 50 de operatori economici aşteaptă acordarea licenţelor pentru producerea energiei electrice, în acest moment.

„Dacă aceste licenţe ar fi fost emise la timp, în piaţă ar fi putut intra câteva sute de MW de capacitate de producţie, contribuind la creşterea ofertei de energie şi la diminuarea presiunii existente asupra pieţei. Situaţia este cu atât mai gravă cu cât, în paralel, peste 200 de solicitări pentru autorizaţii de înfiinţare a unor noi capacităţi de producţie şi stocare aşteaptă soluţionarea. Aprobarea acestora ar putea crea perspectiva intrării în piaţă, într-o etapă ulterioară, a altor sute de MW de capacitate”, susţin sindicaliştii.

În opinia BNS, blocarea sau întârzierea nejustificată a unor investiţii care pot contribui la creşterea capacităţii energetice a României este o situaţie care trebuie clarificată public şi instituţional.

„Într-o perioadă de criză energetică, fiecare MW disponibil contează. Din informaţiile transmise BNS rezultă că probleme similare apar şi în cazul dezvoltării reţelelor de distribuţie a gazelor naturale finanţate din fonduri publice. În anumite situaţii, autorităţile locale şi operatorii economici nu pot finaliza proiectele, deoarece în procesul de autorizare le sunt solicitate documente suplimentare care nu sunt prevăzute de cadrul legal şi de reglementările aplicabile. Această situaţie pune în pericol dezvoltarea economică şi socială a comunităţilor locale şi, mai grav, se pot pierde finanţările nerambursabile ca urmare a nerespectării termenelor de execuţie a lucrărilor”, se menţionează în comunicat.

Problemele pe care BNS cere ca ANRE să le clarifice în Parlament:

numărul şi stadiul solicitărilor pentru licenţe de producere a energiei electrice;

numărul şi stadiul cererilor pentru autorizaţii de înfiinţare a unor noi capacităţi de producţie şi stocare;

motivele întârzierilor în soluţionarea acestor solicitări;

capacitatea de producţie şi stocare care ar putea fi disponibilă dacă aceste proceduri ar fi finalizate;

situaţia proiectelor de dezvoltare a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale şi eventualele blocaje administrative şi de reglementare;

soluţii pentru deblocarea situaţiei de faţă.

Reprezentanţii BNS afirmă că România nu îşi poate permite ca, într-o perioadă în care consumatorii plătesc preţuri tot mai mari, capacităţi energetice care ar putea produce şi stoca energie să rămână în afara pieţei din cauza unor întârzieri administrative.

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