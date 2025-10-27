BNS susține că guvernul este obligat prin lege să majoreze salariul minim de la 1 ianuarie 2026 – altfel, România riscă o procedură de infringement

Blocul Naţional Sindical (BNS) avertizează guvernanții că îngheţarea salariului minim în 2026 ar fi o încălcare gravă a legislaţiei naţionale şi europene, ceea ce ar putea duce la o procedură de infringement din partea Comisiei Europene.

De asemenea, ei atrag atenția că înghețarea acestui venit ar duce la prăbușirea puterii de cumpărare sub nivelul din 2024, afectând grav nivelul de trai al celor mai vulnerabili salariaţi, mai arată BNS.

Formula legală de calcul a salariului minim (Legea 283/2024 şi HG 35/2025) este una corectă, transparentă, agreată de toate părţile – Guvern, patronate şi sindicate – şi aliniată Directivei Europene 2022/2041 şi Convenţiei OIM nr. 131/1970, iar aplicarea ei ar duce la o creştere a salariului minim la 4.325 lei în 2026, conform BNS.

Alte precizări ale confederației:

Actualul Guvern este profund preocupat de anumite grupuri de interese din mediul de afaceri și efectul generat asupra acestuia de creșterea cotei de TVA din acest an, desi potrivit datelor INS, companiile au transferat integral creșterea cotei TVA în prețurile finale pentru a fi suportată de consumatorii finali! Creșterea prețurilor generate de majorarea cotei TVA împreună cu liberalizarea prețurilor la energie au erodat puternic puterea de cumpărare a veniturilor populației.

Considerăm că politicile inflaționiste au fost și sunt deliberate (mixul de politici economice nu a fost țintit spre atingerea țintei de inflație, obiectiv fundamental), iar începând cu majorările de fiscalitate (politică contracționistă) aplicate din iulie-august 2025 (unele stabilite și pentru anul 2026), economia României este mutată din stagnare spre recesiune, cu consecința degradării semnificative a nivelului de trai.

Pentru prima oară în perioada post-revoluție, în ceea ce privește formula de determinare a salariului minim, lucrurile sunt clare, transparente, predictibile. Politicienii nu se mai pot juca după bunul plac cu valoarea acestuia pentru că tot ceea ce au făcut în trecut când inventau de la an la an formule de calcul noi și valori de salariu minim după bunul plac au transformat, salariații plătiți cu salariul minim într-o masă uriașă de manevră politică și electorală.

Acum, în 2025, când politicienii au pierdut pentru prima dată controlul acestui instrument de care profitau electoral, vor să arate, în dispreț față de lege și că decizia este tot la ei. Cu siguranță, o astfel de decizie va pune România într-o situație de infringement în relația cu Comisia Europeană, prin nerespectarea prevederilor Directivei 2022/2041 privind salariile minime adecvate.

BNS atrage atenția că pe lângă măsurile ,,de reformă” luate până acum – în fapt austeritate în exces (populație sărăcită pentru a îi răsplăti pe cei cu privilegii speciale) dar și prin măsurile anunțate – care privesc concedieri și restructurări nefundamentate, adăugarea deciziei de înghețare a salariului minim ar trebui să dea de gândit liderilor partidelor proeuropene. Această decizie nu numai că va adânci în sărăcie aproape 1,7 milioane de salariați din sectorul privat, dar, cu siguranță, va asigura un viitor tulbure României.

Controverse în coaliția de guvernare, pe tema majorării salariului minim

Premierul, la fel ca patronatele, își dorește conservarea valorii salariului minim, în timp ce PSD a promis electoratului că nu intră în discuție renunțarea la majorarea acestui venit în 2026.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că Roxana Mânzatu, comisar european, a atenţioant că este posibil ca România să intre „într-o zonă de infringement” dacă nu majorează salariul minim în 2026.

„Inclusiv azi dimineaţă am avut o discuţie cu premierul Bolojan, au intervenit câteva modificări. Doamna comisar Roxana Mînzatu ne-a informat că e posibil să intrăm într-o zonă de infringement, dacă nu facem această majorare. Ştiu că peste două zile e acel Consiliu Tripartit. Am cerut, şi prim-ministrul a fost de acord, i-am spus azi dimineaţă că mi-aş dori să se vină cu un calcul de la Ministerul Muncii şi de la Ministerul Finanţelor legat de impactul pe care l-ar avea asupra bugetului, dacă există un asemenea impact şi care ar fi efectul nemăririi salariului minim şi care ar fi efectul unui infringement. Şi lucrurile acestea vor fi prezentate de prim-ministru”, a declarat Sorin Grindeanu, la Parlament.

