BNS solicită reformarea urgentă a legislației muncii: „Salariul minim să asigure un nivel de trai decent”

Blocul Naţional Sindical (BNS), una dintre cele cinci confederații reprezentative din România, solicită politicienilor reforme urgente ale legislaţiei muncii, protecţiei sociale şi locuirii, în conformitate cu Strategia europeană de combatere a sărăciei.

Reamintim că noua strategie a Uniunii Europene vizează eradicarea sărăciei până în 2050, concentrându-se pe crearea de locuri de muncă de calitate, accesul la locuințe mai ieftine și servicii esențiale consolidate. Conform datelor, unul din cinci cetăţeni europeni se află în risc de sărăcie.

Pentru a remedia această situație, Comisia consideră că statele membre şi Bruxellesul trebuie să acţioneze pe mai multe direcţii:

Locuri de muncă de calitate, ele fiind considerate cea mai sigură cale de ieşire din sărăcie.

O combinaţie de venit cu servicii pentru a-i încuraja să muncească pe cei care nu-şi caută serviciu din diverse motive, cum ar fi faptul că nu au cu cine să-şi lase copiii acasă.

Datele arată că o investiţie suplimentară de doar 0,25% din PIB-ul Uniunii ar putea scoate din sărăcie 18 milioane de oameni.

Solicitările BNS

„Blocul Naţional Sindical (BNS) salută publicarea proiectului primei Strategii a Uniunii Europene pentru combaterea şi prevenirea sărăciei, document care recunoaşte cauzele structurale ale sărăciei şi propune măsuri concrete pentru reducerea vulnerabilităţilor sociale şi economice care afectează milioane de cetăţeni europeni. Strategia europeană confirmă o realitate semnalată de sindicate de ani de zile: în numeroase state membre, inclusiv în România, salariile nu mai ţin pasul cu costul real al vieţii. Inflaţia persistentă, extinderea formelor atipice de muncă, contractele pe durată determinată şi munca part-time involuntară au redus puterea de cumpărare a lucrătorilor şi au amplificat fenomenul sărăciei în muncă. Documentul subliniază rolul esenţial al negocierilor colective şi arată că statele cu o acoperire ridicată a contractelor colective de muncă înregistrează niveluri semnificativ mai reduse ale sărăciei în rândul persoanelor ocupate”, se menţionează într-un comunicat al BNS.

„Combaterea sărăciei nu poate fi redusă la acordarea unor beneficii sociale. Este nevoie de salarii decente, locuri de muncă de calitate, locuinţe accesibile şi servicii publice eficiente. Noua strategie europeană oferă un cadru important de acţiune, însă succesul său va depinde de capacitatea statelor membre de a transforma aceste principii în reforme concrete. România nu îşi mai poate permite amânarea acestor schimbări”, a declarat preşedintele BNS, Dumitru Costin, citat în comunicat.

În acest context, BNS consideră că România trebuie să accelereze consolidarea dialogului social şi să ofere partenerilor sociali un rol real în definirea politicilor salariale şi sociale:

„Strategia europeană acordă o atenţie deosebită şi accesului la locuinţe decente, reducerii sărăciei în rândul copiilor, integrării serviciilor sociale şi medicale, precum şi sprijinirii persoanelor vârstnice pentru a putea trăi independent cât mai mult timp posibil. Totodată, documentul reafirmă rolul de neînlocuit al sindicatelor şi al organizaţiilor societăţii civile în elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor publice”, subliniază reprezentanţii BNS.

Pentru România, impactul noii strategii va fi unul major, deoarece continuă să înregistreze unele dintre cele mai ridicate rate ale riscului de sărăcie şi excluziune socială din Uniunea Europeană, iar implementarea obiectivelor europene va impune reforme profunde la nivel legislativ şi instituţional.

Măsurile prioritare, în viziunea BNS:

aplicarea efectivă a principiului salariului minim adecvat, astfel încât acesta să acopere costurile reale ale unui trai decent;

modificarea legislaţiei privind dialogul social pentru extinderea negocierilor colective şi creşterea gradului de acoperire a contractelor colective de muncă;

reformarea sistemului de asistenţă socială prin digitalizarea şi automatizarea acordării beneficiilor pentru persoanele eligibile;

extinderea fondului de locuinţe sociale şi dezvoltarea unor programe de sprijin pentru familiile vulnerabile; transformarea Garanţiei pentru Copii într-o prioritate bugetară reală, care să asigure accesul fiecărui copil la hrană, educaţie şi servicii medicale de calitate.

BNS a elaborat şi va transmite o serie de amendamente la proiectul de strategie.

Confederaţia solicită recunoaşterea explicită a sindicatelor ca furnizori de servicii sociale, nu doar ca actori ai dialogului social, introducerea unor criterii de calitate pentru locurile de muncă create prin programele finanţate din fonduri europene, evaluarea efectivă a participării sindicatelor în elaborarea strategiilor naţionale antisărăcie, eliminarea stagiilor şi internshipurilor neplătite şi implicarea obligatorie a partenerilor sociali în dezvoltarea viitoarelor sisteme de pensii multipilon.

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